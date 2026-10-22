Ankara Sincan'da 74 yaşındaki hastanın 30 santimetrelik tümörü 4 saatte temizlendi - Son Dakika
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Ankara Sincan'da 74 yaşındaki hastanın 30 santimetrelik tümörü 4 saatte temizlendi

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Ankara Sincan\'da 74 yaşındaki hastanın 30 santimetrelik tümörü 4 saatte temizlendi
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Ankara Sincan'daki hastanede 74 yaşındaki hastanın karnında 30 santimetrelik yumurtalık tümörü tespit edildi. Tümör 4 saatlik ameliyatla alındı; hastanın ileri evre yumurtalık kanseri olduğu ve kitlenin mesane ile bağırsaklara yayıldığı belirlendi.

ANKARA'da karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri ile hastaneye başvuran Raife Gölcür'ün (74) karın bölgesini kaplayan yaklaşık 30 santimetre büyüklüğünde yumurtalık tümörü tespit edildi. Tümör, 4 saat süren ameliyatla çıkarıldı.

Yaklaşık 1 yıldır karın ağrısı ve şişkinlik şikayetleri bulunan Raife Gölcür, Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde Gölcür'ün karın bölgesinde 30 santimetre büyüklüğünde tümör tespit edildi. Yumurtalık tümörü, Op.Dr. Zafer Kolsuz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 4 saatlik ameliyatla çıkarıldı. Ameliyat sırasında yapılan hızlı patoloji incelemesinde Gölcür'ün yumurtalık kanseri olduğu, kitlenin mesane ve bağırsaklara da yayıldığı belirlendi. Operasyonda rahim, yumurtalıklar, karın içindeki yağ dokusu, lenf bezleri ile mesane ve bağırsaklardaki tümörlü dokular da tamamen temizlendi. Raife Gölcür, şikayetlerinin geçtiğini ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

'HASTAMIZ SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği'nden Op. Dr. Zafer Kolsuz, Raife Gölcür'e uygulanan tetkiklerde ve görüntülemelerde tüm karnı dolduran dev bir yumurtalık kitlesi tespit ettiklerini anlatarak, "Yaptığımız görüntülemelerden ve muayenelerden sonra hastamıza ameliyat kararı verdik. Hastamıza ameliyat sırasında 'Frozen' adını verdiğimiz hızlı patoloji çalıştık. Ameliyatta kitleyi çıkartarak incelemeye gönderdik ve inceleme sonucunda ileri evre bir yumurtalık tümörü ile karşılaştık. Bunun sonucunda hastamızın rahmini, yumurtalıklarını, karın içindeki yağ dokusunu, lenf bezlerini ve tüm tümör dokusunu çıkarttık. Hastamız sağlığına kavuştu. Şu anda da tıbbi onkoloji tarafından kemoterapi tedavisini alıyor ve şikayetlerinden kurtuldu. Bu tümör dokusu aynı zamanda mesane dediğimiz idrar torbasına ve bağırsaklara da invaziv durumdaydı. Buradaki bağırsaklardaki ve mesane dokusundaki tümör dokularını da temizledik. ve bütün çevre dokularındaki tümör dokularını temizledik. Bunlar bizim için çok ileri düzey ameliyatlar aslında" dedi.

'OVER KANSERİ SİNSİ BİR HASTALIK'

Op. Dr. Zafer Kolsuz, yumurtalık kanserlerinin en sık görülen tiplerinden biri olduğunu söyleyerek, "Hastamızı da burada evre 4 olarak saptadık. Bu tür hastaların yaşam şansları son derece yüksek; fakat ileri evrede ameliyat ettikten sonra mutlaka kemoterapi, radyoterapi tedavisi almaları gerekiyor. Bu ameliyat yaklaşık 4 saat sürdü. Over kanseri genel olarak ileri evrede yakalanıyor. Çok sinsi bir hastalık. O yüzden bu yaş grubunda, özellikle menopoz sonrası hastalarımız düzenli kontrollerini ihmal etmesinler ve mutlaka bir jinekoloğa gidip bir jinekolojik muayene olmaları gerekiyor. Over kanserinde herhangi bir tarama yöntemi yok maalesef. Hastanın buradaki şikayeti çok önemli. En önemli tanı yöntemimiz aslında semptomları geciktirmemek ve ertelememek. Özellikle menopoz sonrasındaki hastalarımız, kadınlar herhangi bir vajinal kanama durumlarında, karında şişlik şikayetlerinde, kasık ağrısı şikayetlerinde, herhangi bir akıntı şikayetlerinde mutlaka jinekoloğa başvurmaları gerekiyor. Rutin yıllık pelvik muayenelerini yaptırmaları gerekiyor. Yumurtalık kanserinde aile öyküsü çok önemli bir detay. Ailesinde yumurtalık kanseri öyküsü olan, meme kanseri öyküsü olanlar ekstra risk altında. ve bunların daha sık muayeneye gelmesi gerekiyor. ve bunlarda daha erken yaşlarda bazı müdahaleler yapılabiliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
SincanAnkaraGüncelSağlıkSon Dakika

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