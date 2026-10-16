Antalya\'da 20\'ye yakın kişiyi hastanelik eden botoks konusunda ASYADER Başkanı uyardı

Antalya'da botoks sonrası 20'ye yakın kişinin hastaneye kaldırılmasını değerlendiren ASYADER Başkanı Dr. Neslihan Üstün Yüksel, hasta güvenliği ve sağlık turizminin itibarına dikkat çekti.

Antalya'da botoks uygulamalarının ardından 20'ye yakın kişinin hastaneye kaldırılması, Türkiye'nin sağlık turizminde yıllar içinde kazandığı uluslararası güveni ve estetik uygulamalarda hasta güvenliğinin önemini yeniden gündeme getirdi. Akdeniz Sağlıklı Yaş Alma Derneği (ASYADER) Başkanı Dr. Neslihan Üstün Yüksel, yaşanan olayın hafife alınamayacağını belirterek yetkisiz ve denetimsiz uygulamaların hem insan sağlığını hem de Türkiye'nin sağlık turizmindeki itibarını tehdit ettiğini söyledi.

Türkiye'nin nitelikli hekimleri, modern sağlık kuruluşları ve gelişmiş sağlık altyapısıyla uluslararası sağlık turizminde önemli bir konuma ulaştığını vurgulayan Yüksel, bu başarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. ASYADER olarak Türkiye'de ve uluslararası alanda sağlıklı yaş alma konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüksel, insan sağlığını tehlikeye atan uygulamaların derneğin savunduğu temel ilkelerle bağdaşmadığına dikkat çekti.

Türkiye sağlık turizminde 3 milyar dolarlık eşiği aştı

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) verilerine göre, 2025 yılında Türkiye'ye sağlık hizmeti almak amacıyla 1 milyon 398 bin 580 kişi geldi. Aynı dönemde sağlık turizminden elde edilen gelir 3 milyar 22 milyon dolara ulaştı. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise Türkiye'de 302 bin 487 uluslararası hastaya sağlık hizmeti sunulurken 761,5 milyon dolar gelir elde edildi.

Sektör kaynaklarında Türkiye'nin yaklaşık 180 ülkeden sağlık turisti ağırladığı belirtiliyor. Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Türk cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika ülkeleri öne çıkan pazarlar arasında yer alıyor. Estetik ve plastik cerrahi, saç ekimi, diş tedavileri, göz hastalıkları ve ortopedi de uluslararası hastaların tercih ettiği alanlar arasında bulunuyor.

"Estetik ve plastik cerrahinin pazardaki payı yüzde 38,54"

Uluslararası araştırma kuruluşu Mordor Intelligence'ın 2025 yılına ilişkin pazar analizinde, kozmetik ve plastik cerrahinin Türkiye medikal turizm pazarındaki payı yüzde 38,54 olarak tahmin ediliyor. Resmi hasta sayısını değil pazarın ekonomik dağılımını esas alan bu tahmin, estetik ve plastik cerrahinin sektör açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor.

"Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısı büyük bir emeğin sonucu"

Türkiye'nin sağlık turizminde ulaştığı konumun uzun yıllara dayanan bilgi birikimi, yatırım ve emeğin sonucu olduğunu belirten ASYADER Başkanı Dr. Neslihan Üstün Yüksel, münferit olayların sektörün tamamına mal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'de uluslararası standartlarda hizmet veren sağlık kuruluşları ve alanında başarılı hekimler bulunduğuna dikkat çeken Yüksel, yetkisiz uygulamaların bu başarıyı gölgelemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık turizminin yalnızca ekonomik gelir sağlayan bir faaliyet olmadığını, Türkiye'ye duyulan uluslararası güvenin de göstergesi olduğunu belirten Yüksel, Antalya'da 16 kişinin hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlanan olayın ciddiyetine işaret etti. İnsan sağlığını riske atan uygulamalara müsamaha gösterilemeyeceğini, ülkenin ve sektörün itibarının korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

"Sağlıklı yaş alma, yalnızca uzun yaşamak değildir"

Akdeniz Sağlıklı Yaş Alma Derneği olarak Türkiye'de ve uluslararası alanda sağlıklı yaş alma bilincini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Yüksel, bu yaklaşımın temelinde insan sağlığının ve yaşam kalitesinin korunmasının bulunduğunu söyledi. Sağlıklı yaş almanın yalnızca yaşam süresini uzatmak ya da dış görünümü korumak anlamına gelmediğini; bedensel ve ruhsal bütünlüğün korunması, koruyucu hekimlik ve bilimsel sağlık hizmetlerini de kapsadığını ifade etti.

Estetik amaçlı tıbbi müdahalelerin de aynı sorumlulukla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yüksel, Antalya'da yaşanan olayın sağlıklı yaş alma anlayışıyla bağdaşmadığını belirtti.

"Sorun botoksta değil, kimin ve nasıl uyguladığında"

Botulinum toksininin tıpta uzun yıllardır kullanılan bir ilaç olduğunu belirten Dr. Yüksel, doğru endikasyon, uygun doz ve yetkin hekim tarafından gerçekleştirilen uygulamaların güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Yüksel, "Bu tabloyu bir hekim olarak okuduğumuzda gördüğümüz şey, tıbbın sınırında duran bir tercih değil, doğrudan bir hasta güvenliği sorunudur. Botulinum toksini, doğru endikasyonda, doğru dozda ve doğru elde uygulandığında son derece güvenli bir tedavidir; tıpta yıllardır kullandığımız, hastaların hayat kalitesini belirgin biçimde artıran bir ilaçtır. Sorun ilacın kendisinde değil; kimin, hangi ürünle, hangi dozda ve hangi şartlarda uyguladığındadır" dedi.

"Hekim adı altında yetkisiz işlem yapılması kabul edilemez"

Tıbbi müdahalelerin yalnızca gerekli eğitim ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirten Yüksel, Antalya'daki olayla ilgili gündeme gelen iddiaların titizlikle incelenmesini istedi.

Yüksel, "Uygulamanın bir hekim muayenehanesinde, hekimin adı altında ama hekimin eliyle yapılmaması, üstelik bunun bir iddia olarak bile gündeme gelebilmesi, hekimlik onuruna ve mesleki sorumluluğa doğrudan dokunan bir durumdur" diye konuştu.

Hekimlerin kendi uzmanlık ve yetkinlik sınırları içerisinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Yüksel, "Hiçbir talep, hiçbir ticari beklenti, hastanın bedeninde yetkimizin ve ehliyetimizin dışına çıkmamızı meşrulaştırmaz" dedi.

"Botoks yaptırmadan önce hekiminizi ve kullanılan ürünü sorgulayın"

Botoks yaptırmayı düşünen vatandaşların uygulayıcının yetkinliğini ve sağlık kuruluşunun ruhsatını sorgulaması gerektiğini belirten Yüksel, kullanılan ürünün ruhsatının, menşeinin ve parti numarasının bilinmesinin önemine işaret etti. Uygulanacak doz, işlem planı ve oluşabilecek yan etkiler hakkında hastanın önceden bilgilendirilmesi gerektiğini, bu konularda belirsizlik bulunması halinde işlemin ertelenmesinin doğru yaklaşım olacağını söyledi.

"Bu tür olaylara müsamaha gösteremeyiz"

Sağlıklı yaş alma alanında Türkiye'de ve uluslararası düzeyde yürütülen çalışmaların temelinde insan sağlığını koruma anlayışının bulunduğunu belirten ASYADER Başkanı Dr. Neslihan Üstün Yüksel, olayların tekrarlanmaması için denetimlerin ve mesleki etik kuralların kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin sağlık turizmindeki başarısının korunmasının bütün sağlık paydaşlarının ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Yüksel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Kozmetik kaygılar, hasta güvenliğinin önüne geçemez. Telafisi mümkün olmayan durumların önüne geçmek için öncelikle lütfen doğru hekimi seçiniz. Hekimliğin bir sanat icrası olduğunu bilmeliyiz. Merdiven altı tabir edilen, Sağlık Bakanlığı ruhsatı olmayan yerlerde, yetkisiz kişilerce ve uygun olmayan ürünlerle işlem yapılmasına son verilmesi, ciddi bir halk sağlığı sorununun önüne geçmemizi sağlayacaktır."