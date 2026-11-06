Antalya\'da 3 ay bekleyen muhtar Borcak, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Antalya'da karaciğer yetmezliği nedeniyle nakil bekleyen 61 yaşındaki mahalle muhtarı Veysel Borcak, yaklaşık 3 aylık bekleyişin ardından yapılan karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu. Organ bulunduğu haberini aldığı anı, "Sokakta bir çuval para bulsanız o kadar sevinmezsiniz" sözleriyle anlatan Borcak'ın doktoru Prof. Dr. Arif Aslaner ise hastasının nakil sonrasındaki değişimine dikkat çekerek, "Belki dışarıda görsem tanımazdım" dedi.

Antalya'da yaşayan 61 yaşındaki Güvenlik Mahallesi muhtarı Veysel Borcak, halsizlik, vücudunda sararma ve karın ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde etil alkole bağlı siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği bulunduğu belirlenen Borcak için nakil süreci başlatıldı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner ve ekibinin takibine alınan Borcak, kadavra nakil listesinde yaklaşık 3 ay bekledi. 7 Eylül akşamı gelen telefonla uygun bir organ bağışçısı bulunduğunu öğrenen Borcak, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin bağışlanan karaciğeriyle yeniden sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Aslaner ve ekibi tarafından gerçekleştirilen naklin ardından düzenli kontrollerine devam eden Borcak, yaşadığı süreci ve organ bağışının kendisine kazandırdığı yeni hayatı anlattı.

"Üç ay boyunca umudumu hiç kesmedim"

Hastalığının ortaya çıkış sürecini anlatan Veysel Borcak, daha önce düzenli olarak yürüyüş ve spor yaptığını belirterek, "Daha önce yürüyüş ve spor yaptığım dönemlerde gayet iyiydim. Sonrasında performansımda düşüş, halsizlik ve vücudumda sararmalar başladı. Karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdum. Gastroenteroloji doktorlarımız hastaneye yatışımı yaptı. Yapılan tetkiklerde karaciğerimde yağlanma olduğu ortaya çıktı. Doktorlarım değerlendirmelerinin ardından karaciğer nakli olmam gerektiğini söylediler" dedi.

Yaklaşık 3 ay boyunca organ nakli beklediğini ifade eden Borcak, bu süreçte tedavisini evde sürdürdüğünü belirterek, "Doktorumun verdiği ilaçları düzenli kullandım. Tedavime evde devam ettim, beslenmeme dikkat ettim. Umudumu hiç kesmedim. Çünkü yerel ve ulusal basından organ bağışıyla ilgili haberleri takip ediyordum. Organ bulunacağına emindim" şeklinde konuştu.

"Sokakta bir çuval para bulsanız o kadar sevinmezsiniz"

Organ bulunduğu haberini 7 Eylül akşamı aldığı telefonla öğrendiğini söyleyen Borcak, o an yaşadığı mutluluğu şu sözlerle anlattı:

"7 Eylül akşamı saat 19.00 sıralarında telefon geldi. Bir organ bağışçısı olduğunu, gerekli değerlendirmelerin ardından uygun olması halinde naklin yapılabileceğini söylediler. O telefonu aldığımda dünyalar benim oldu. Yeniden doğmuş gibi hissettim. Zorlu bir sürece gireceğimi biliyordum ama nasıl anlatacağımı bilmiyorum. Sokakta bir çuval para bulsanız o kadar sevinmezsiniz. Çünkü sağlığıma kavuşacaktım. Çocuklarımla, torunumla, ailemle birlikte olabilecektim. Benim için bundan daha değerli bir şey yoktu."

Nakil sürecinde ailesinin kendisine büyük destek verdiğini de ekleyen Borcak, "İki oğlum ve bir torunum var. Onlar da haberi aldıklarında çok sevindiler. Bu süreçte bana çok destek oldular. Moralimi hep yüksek tuttular. Ne istediysem yaptılar, beni hiç kırmadılar. Doktorlarımız da büyük bir özen gösterdi. Hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Muhtarımıza kavuştuk diyerek sevindiler"

Naklin ardından sağlık durumunun iyi olduğunu ve düzenli kontrollerinin sürdüğünü söyleyen Borcak, "Şimdi gayet iyiyim, oldukça iyi hissediyorum. Ayda bir kontrollerime geliyorum. Bugün de kontrolüm vardı. Doktorum, 'Bu şekilde devam et, sağlıklısın' dedi. Bundan sonra da doktorlarımın söylediklerine uymaya devam edeceğim" dedi.

Mahalle sakinlerinin de nakil sürecini yakından takip ettiğini anlatan Borcak, "Mahalle sakinleri hastalığımı ve nakil sürecimi biliyorlardı. Nakilden sonra çok sevindiler. 'Muhtarımıza kavuştuk' diyerek mutluluklarını dile getirdiler. Her gün tebrik mesajları gönderiyorlar, doktorlarımıza dua ediyorlar. Hep birlikte organ bağışının önemini anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Bundan sonraki hedefinin yeniden spor yaparak normal yaşamına devam etmek olduğunu belirten Borcak, "Öncelikle yeniden egzersiz ve spor yapmak istiyorum. Çok büyük hayallerim yok. Ailem yanımda, sevdiklerim benimle birlikte. Benim için önemli olan bu. Doktorlarım altı ay sonra egzersize ve yüzmeye başlayabileceğimi söylediler. O zamana kadar kurallara uymam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkesi organ bağışına davet ediyorum"

Organ bağışının önemine dikkat çeken Borcak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Organ bağışı geçmiş yıllarda bu kadar yaygın değildi. Teknoloji ilerledikçe organ bağışının önemi daha da arttı. Gerçekten bir organın kaç kişiye hayat verebildiğini görüyoruz. İnsanlarımız organ bağışına kötü gözle bakmasın. Çünkü bir iyilik yapıyorsunuz, bir insanın hayatını kurtarıyorsunuz. Ben hayata tutundum, daha uzun yıllar yaşayacağıma inanıyorum. Herkesi organ bağışına davet ediyorum."

"Belki dışarıda görsem tanımazdım"

Veysel Borcak'ın tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, hastanın etil alkole bağlı siroz nedeniyle karaciğer yetmezliği yaşadığını ve kadavra nakil listesinde bulunduğunu belirtti. Hastanede gerçekleşen bir beyin ölümünün ardından bağışlanan karaciğeri Borcak için kabul ettiklerini söyleyen Aslaner, yaklaşık 2 ay önce nakil ameliyatını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Naklin ardından hastasının sağlık durumundaki değişime dikkat çeken Aslaner, "Bir akşam çalan telefonla onun da hayatı değişti. Bugün de kontrole geldi, kendisini gördüm. Nakil öncesindeki durumundan eser yok. Bayağı değişmiş. Belki dışarıda görsem tanımazdım. Şu anda nakille birlikte yeni bir hayata başlamış durumda. Kontrolleri güzel, ilaçlarını düzgün kullanıyor. Takibimiz devam edecek" dedi.

"Organ nakli bekleyen hasta sayısı giderek artıyor"

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Aslaner, organ nakli bekleyen hasta sayısının giderek arttığını belirtti. Pandeminin ardından organ bağışı oranlarında düşüş gözlemlediklerini söyleyen Aslaner, yalnızca Organ Bağışı Haftası'nda değil, yıl boyunca bağışların artırılmasına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Vatandaşlara organ bağışında bulunmaları çağrısı yapan Aslaner, "Böyle bir durumun bizim başımıza gelmeyeceğini düşünmeyelim. Hepimiz hayatımızın bir döneminde böbrek ya da karaciğer yetmezliği hastası olabiliriz. Dolayısıyla bir gün bizim de karaciğere veya böbreğe ihtiyacımız olabilir" şeklinde konuştu.

Organ bağışının önemine değinen Aslaner, "Hastanemizde organ bağışı gerçekleştiğinde hastalarımız adına çok seviniyoruz. Bir bağışçıyla en az beş hasta sağlığına kavuşuyor. Karaciğer, böbrekler, kornealar, yeri geldiğinde pankreas ve ince bağırsak bağışlanabiliyor. Ne kadar çok bağış olursa o kadar çok organ bekleyen hastanın sağlığına kavuşma imkanı olacak" ifadelerini kullandı.