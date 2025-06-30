Antalya'da Köpek Balığı Korkusu Asılsız - Son Dakika
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Antalya'da Köpek Balığı Korkusu Asılsız

Antalya\'da Köpek Balığı Korkusu Asılsız
30.06.2025 10:27
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Prof. Dr. Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde köpek balığı tehlikesi olmadığını açıkladı.

AKDENİZ Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, son günlerde sosyal medyadan paylaşılan köpek balığı görüntüleri ile ilgili, " Ankara'dan, İstanbul'dan birçok kişiden hatta gittiğim berbere kadar herkes 'Hocam Antalya'da köpek balığı çoğaldı mı, niye çoğaldı' gibi sorular alıyoruz. Şehir dışından arayanlar da 'Hocam biz tatile geleceğiz ama korkuyoruz' gibi sorular soruyor. Antalya Körfezi için böyle bir tehlike yok" dedi.

Bilimsel araştırmalara göre varlığı milyonlarca yıl öncesine dayanan köpek balıklarının birçok türü, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki köpek balıklarının yaşam alanları arasında yer alan Akdeniz'de de zaman zaman popülasyon çalışmaları yapılıyor. Son çalışmalara göre son 200 yılda Akdeniz'deki köpek balığı popülasyonunun yüzde 97'si yok oldu. Ancak son günlerde sosyal medyadan paylaşılan köpek balığı görüntüleri, bölgedekileri ve tatilcileri tedirgin etti. Bu görüntülere ilişkin konuşan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde daha önce olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını, herhangi bir tehlike olmadığını söyledi.

'GÖRÜNTÜLERİN PAYLAŞILMASI SAKINCALI'

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının sakıncalı olduğunu belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Turizm ve plaj sezonu başladı. Ankara'dan, İstanbul'dan birçok kişiden hatta gittiğim berbere kadar herkes 'Hocam Antalya'da köpek balığı çoğaldı mı, niye çoğaldı' gibi sorular alıyoruz. Şehir dışından arayanlar da 'Hocam biz tatile geleceğiz ama korkuyoruz' gibi sorular soruyor. Görüntüleri sosyal medyada paylaşıyorlar. Antalya Körfezi için böyle bir tehlike yok" dedi.

'BÜTÜN KÖPEK BALIKLARI TEHLİKELİ DEĞİLDİR'

Köpek balıklarının sayıları azalan türler arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Denizde her yer insan, her yer tekne, her yer av aracı dolu. Bu kadar av aracının olduğu yerde mutlaka yakalandığı zamanlar oluyor. Bunları da cep telefonlarıyla kaydedip, sosyal medyada paylaşıyorlar. Bu halkı korkutuyor. Bu çok yanlış bir durum. Kıyılarımızda köpek balıklarının zarar vermesi ile ilgili herhangi bir vaka yok. Bütün köpek balıkları tehlikeli değildir" diye konuştu.

'KÖPEK BALIĞI OLDUĞUNA DAİR BİR KANIT YOK'

Köpek balıklarının av peşinde olduklarında kıyıya kadar gelebileceğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, "Akdeniz, köpek balıkları için yaşam alanıdır. Zaman zaman av peşinde kıyıya kadar gelebilir. Geçen günlerde paylaşılan görüntüleri inceledim. Köpek balığı olduğuna dair bir kanıt yok. Daha önce Kemer'de buna benzer bir durum oldu ve mavi marlin balığı olduğu ortaya çıktı. Benzer şekilde silüet ve yüzgeç var. Sadece bunlara bakarak 'köpek balığı' demek doğru olmaz" dedi.

Kaynak: DHA

Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Gökoğlu, Denizcilik, Akdeniz, Antalya, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Köpek Balığı Korkusu Asılsız - Son Dakika

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