Antalya\'daki hematoloji kongresinde 2025\'te 4 bin 215 kök hücre nakli yapıldı

Türk Hematoloji Derneği (THD) tarafından düzenlenen 52. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi.

Belek'teki bir otelde 5 gün süren kongrenin kapanışında düzenlenen basın toplantısında konuşan THD Başkanı Prof. Dr. Özgür Mehtap, Ulusal Hematoloji Kongresi'nin Türkiye'deki önemli bilimsel buluşmalardan biri olduğunu söyledi.

Kongrede uzman hekimler, araştırmacılar ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiğini aktaran Mehtap, etkinliğe 1200'ün üzerinde kişinin katıldığını bildirdi.

Avrupa Patoloji Derneği ile ortak bir toplantı da gerçekleştirdiklerini ifade eden Mehtap, yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla kongrenin uluslararası boyut kazandığını kaydetti.

Kongre kapsamında "Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır?" başlıklı çalışma düzenlendiğini belirten Mehtap, yurt dışından katılımcıların da yer aldığı 30'dan fazla kişinin bu çalışmaya katkı sağladığını söyledi.

Mehtap, kongrede 34 oturum ve 12 uydu sempozyumunun gerçekleştirildiğini, bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda 346 bildirinin kabul edilerek program kapsamında sunulduğunu ifade etti.

THD İkinci Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ünüvar, löseminin kesin nedeninin henüz bilinmediğini, doğuştan gelen kalıtsal kan hastalıklarının ise hastalığın gelişiminde öne çıkan risk faktörleri arasında yer aldığını belirtti.

Kanser tedavilerinde çok hızlı gelişmeler var

Çocukluk çağı lösemilerinin tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Ünüvar, özellikle akut lenfoblastik lösemi tedavisinde başarı oranlarının geliştirilen yöntemlerle yüzde 90'ın üzerine çıktığını ifade etti.

Türkiye'nin tedavi alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Ünüvar, ulusal tedavi protokollerinin güncellendiğini ve hekimlerin eğitim toplantılarıyla yeni yöntemler konusunda bilgilendirildiğini kaydetti.

Gelecekte hedefe yönelik tedavilerin kanser tedavisinde daha fazla kullanılabileceğine dikkati çeken Ünüvar, bu yöntemlerin sağlıklı organlar üzerindeki yan etkileri azaltabileceğini belirterek, "Gerçekten umutluyuz, kanser tedavilerinde çok hızlı gelişmeler var." dedi.

THD Genel Sekreteri Prof. Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu ise hematoloji alanında hücresel tedavi yöntemlerinde yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tam uyumlu verici bulunamayan bazı hastalarda yarı uyumlu aile bireylerinden yapılan nakillerin yaygınlaştığını belirten Ateşoğlu, bu yöntemlerin daha fazla hastanın nakil imkanına erişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Türkiye'nin kök hücre nakli alanında güçlü bir deneyim ve altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Ateşoğlu, 2025 yılında ülkede 1681 bağışçıdan ve hastaların kendi hücrelerinden olmak üzere toplam 4 bin 215 kök hücre nakli gerçekleştirildiğini bildirdi.

Ateşoğlu, bu nakillerin hastalar ve aileleri için yeniden hayata tutunma umudu olduğunu kaydetti.