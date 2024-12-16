Aşırı Spor Yapanlar Dikkat! Kalp Sağlığına Zarar Verebilir - Son Dakika
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Sağlık

Aşırı Spor Yapanlar Dikkat! Kalp Sağlığına Zarar Verebilir

Aşırı Spor Yapanlar Dikkat! Kalp Sağlığına Zarar Verebilir

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, aşırı ve zorlayıcı sporların stres seviyelerini artırdığını ve kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini vurguladı. Düzenli ve orta şiddette yapılan sporların ise sağlığa faydaları hakkında bilgiler verdi.

16.12.2024 11:10  Güncelleme: 11:12
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KARDİYOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, aşırı, zorlayıcı ve vücuda fazla yük bindirerek yapılan sporların, stres seviyelerini artırdığını, kaslarda kalıcı hasarlara yol açtığını ve kalpte olumsuz etkilere neden olduğunu söyledi.

Son zamanlarda sosyal medyada öne çıkan 'spor ömrü kısaltıyor' iddialarının bilimsel bir dayanağı olmadığına işaret eden Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Okay Abacı, her kişinin kendisine özgü bir spor dalını yapması gerektiğini söyledi. En sağlıklı spor dalının kalp dostu olan düzenli tempolu yürüyüşler olduğunu da belirten Prof. Dr. Okay Abacı, "Düzenli egzersiz ve sporun, kalp sağlığı, kas-iskelet sistemi, zihinsel sağlık ve genel yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkileri var. Ancak aşırıya kaçan, yanlış yapılan ya da vücuda fazla yük bindiren spor türleri, zamanla olumsuz etkiler yaratabiliyor" diye konuştu.

'ORTA ŞİDDETLİ EGZERSİZLER KALP DOSTU'

Düzenli ve dengeli sporun yaşam süresini uzatıcı etkilerinin birçok bilimsel çalışmada yer aldığını aktaran Prof. Dr. Abacı, "Orta şiddette egzersiz, kardiyovasküler sağlığı geliştirir, bağışıklık sistemini güçlendirir ve yaşa bağlı hastalıkları önlemeye yardımcı olur. Bununla birlikte, aşırı ve zorlayıcı sporun, özellikle eklem ve kaslarda kalıcı hasarlara neden olabileceği, stres seviyelerini artırabileceği ve kalp gibi organlarda olumsuz etkiler yaratabileceği araştırmalarla desteklenmektedir" ifadelerini kullandı.

HAFTADA EN AZ 150 DAKİKA EGZERSİZ

Sporun yapılma sıklığı ve şiddetinin kişisel sağlık durumuna ve hedeflere göre değişkenlik gösterdiğini de söyleyen Prof. Dr. Abacı, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 75 dakika orta -yüksek şiddette aerobik egzersiz öneriyor. Bununla birlikte vücudun düzenli bir şekilde dinlendirilmesi de gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Abacı, spor türlerinin sağlık üzerindeki faydalarını da şu şekilde sıraladı:

"Aerobik egzersizler (yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet gibi): Bu tür sporlar, kardiyovasküler sağlığı iyileştirir, kas dayanıklılığını artırır ve metabolizmayı hızlandırır. Genellikle ömrü uzatmaya katkı sağlar. Kalp fonksiyonlarını gösteren, kalbin kasılma gücü iyi olmasına rağmen düzenli egzersiz yapmayan kişilerde halsizlik yorgunluk ve nefes darlığı olurken, kalp fonksiyonları azalmış ancak düzenli egzersiz yapanlar günlük hayatlarını normal bir şekilde devam eder.

Ağırlıksız antrenmanlar ve yoga: Bu tür aktiviteler, esnekliği artırır, stresi azaltır ve zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yapar. Uzun vadeli sağlık için faydalıdır.

Yoğun dayanıklılık sporları (maraton koşuları gibi): Aşırıya kaçıldığında kalp üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir ve eklem hasarlarına yol açabilir."

Kaynak: DHA

Sağlık, Stres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Spor Yapanlar Dikkat! Kalp Sağlığına Zarar Verebilir - Son Dakika

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