Astımda Doğru İlaç Kullanımı Hayati - Son Dakika
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Sağlık

Astımda Doğru İlaç Kullanımı Hayati

Astımda Doğru İlaç Kullanımı Hayati

Uzmanlar, Dünya Astım Günü'nde çocuklarda ilaç kullanımının önemini vurguladı.

06.05.2025 09:52
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MEDİPOL Sağlık Grubu'ndan Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, Dünya Astım Günü kapsamında önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Nacaroğlu, çocuklarda doğru ilaç kullanımının hayati önem taşıdığını belirtti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu astımın güncel durumunu ve tedaviye dair önemli bilgiler paylaştı.

'ASTIMIN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ: AŞIRI DUYARLILIK'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, astım hastalığının normal bireylerden farklı olarak solunum yollarının aşırı duyarlılık göstermesiyle ortaya çıktığını belirtti. Prof. Dr. Akkoyunlu, "Normal bireylerde toz, duman gibi çevresel etkenlere karşı vücut bir savunma mekanizması geliştirir. Ancak astım hastalarında bu savunma mekanizması abartılı şekilde çalışır. Bu durum, hava yollarında daralma, öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteren bir hastalık tablosuna yol açar. Eğer bu aşırı duyarlılık kontrol altına alınmazsa ilerleyen dönemlerde kalıcı hasarlar gelişebilir" dedi.

'MODERN TEDAVİ YÖNTEMLERİ'

Prof. Dr. Akkoyunlu, geçmiş yıllarda astım hastalığının kontrol altına alınamaması durumunda ölümle sonuçlanabilecek tabloların görüldüğünü aktararak, "Günümüzde tıp teknolojisinin ilerlemesi ve modern tedavi yaklaşımları sayesinde bu tür ağır sonuçlara neredeyse hiç rastlamıyoruz. Tanı koymak, tedaviye başlamak ve düzenli takip sağlamak hastalığın ilerlemesini önlüyor. Bu sayede astım hastaları da sağlıklı bireyler gibi günlük yaşamlarını sorunsuz bir şekilde sürdürebiliyor" diye konuştu.

'ORMAN VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNE DİKKAT'

Astım hastalarının yaşam alanlarında dikkat etmesi gereken faktörleri de sıralayan Prof. Dr. Akkoyunlu, "Hastalara genellikle orman ve doğa yürüyüşleri öneriliyor ancak bazı hastalarda çiçek tozlarına ya da bahar alerjenlerine karşı da duyarlılık gelişebiliyor. Bu nedenle her hastaya aynı tavsiyeleri vermek doğru olmaz. Kuru, nemsiz ve polen yoğunluğu düşük ortamlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Aksi halde solunum yollarında geri dönüşü olmayan tıkanıklıklar oluşabilir ve bu durum hastalığın KOAH gibi kronik bir forma dönüşmesine neden olabilir" ifadelerini kullandı.

'ASTIM, ÇOCUKLARDA EN SIK GÖRÜLEN KRONİK HASTALIK'

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu ise astımın çocukluk çağında en sık karşılaşılan solunum yolu hastalıklarından biri olduğunu belirtti. Astım görülme sıklığının giderek arttığını söyleyen Prof. Dr. Nacaroğlu, "Bu artışın en önemli nedenleri arasında çevresel kirleticiler, kimyasal maddeler ve özellikle besin içeriklerinde meydana gelen değişiklikler yer alıyor. Genetik yatkınlık da önemli bir etken; anne ya da babasında alerjik hastalık öyküsü olan çocuklarda astım gelişme riski oldukça yüksek" şeklinde konuştu.

'SİGARA DUMANI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR'

Sigara dumanının çocuklarda astım gelişiminde önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Prof. Dr. Nacaroğlu, "Ev içinde sigara içilmese dahi balkon ya da mutfakta içilen sigaranın dumanı çocuğa ulaşabilir. Pasif içicilik çocuklar için büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle alerjik hastalığı olan çocukların bulunduğu ortamlarda kesinlikle sigara içilmemelidir" dedi.

'İLAÇ KULLANIMI HAYATİ ÖNEME SAHİP'

İlaçların doğru kullanılmasının tedavide büyük önem taşıdığını ifade eden Prof. Dr. Nacaroğlu, "Astım tedavisinde kullanılan ilaçlar genellikle solunum yoluyla alınır. Ancak bu ilaçların etkili olabilmesi için doğru cihazlarla ve uygun teknikle kullanılması gerekir. Özellikle çocuklarda kullanılan maskelerin yaşa uygun olması, çocuğun ilacı alırken ağlamaması ve doğru pozisyonda durması şarttır. Aksi halde ilaç akciğere ulaşmaz, mideye gider ve etkisiz olur. Ayrıca kortizon içeren bu ilaçların hekim kontrolünde düzenli kullanımı, hastalığın ilerlemesini ve kalıcı akciğer hasarını önlemede büyük fayda sağlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Astımda Doğru İlaç Kullanımı Hayati - Son Dakika

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