Atardamar Sağlığının Önemi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Atardamar Sağlığının Önemi

Atardamar Sağlığının Önemi
12.06.2025 10:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Diken, atardamar sağlığının biyolojik yaş üzerindeki etkisini vurguladı.

BAŞKENT Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem İlkay Diken, atardamarı sağlıklı olan insanların 90'lı yaşlarda bile efor kısıtlaması olmadan yaşadığını ancak atardamarlarına iyi bakmayanların 30'lu yaşlarda bypass olduğunu vurgulayarak, "Atardamarlarınız ne kadar iyi ise biyolojik yaşınız da o kadar iyi olacaktır" dedi.

Prof. Dr. Adem İlkay Diken, dünyada en sık görülen ölüm nedenlerinin başında gelen kalp ve damar hastalıkları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Adem İlkay Diken, kalp damar hastalıkları içinde damar sertliği veya damar kireçlemesi olarak bilinen aterosklerotik kalp hastalığının da en çok ölüme neden olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Adem İlkay Diken, "Yıllar içerisinde yaptığımız birçok davranış, beslenmemiz ve genetik mirasımız karşımıza kalp ve damar hastalığı olarak gelebiliyor. Kalp damar hastalıkları çoğu zaman multifaktöriyeldir. Yani tek şu nedenden dolayı bir insana kalp hastası olacaktır demek biraz güçtür. Birçok faktör yıllar içerisinde kronik zeminde birleşerek kişiyi en sonunda kalp ve damar hastası edebilir. Bunların başında bazı kronik hastalıkları sayabiliriz. En önemlilerinden bir tanesi şeker hastalığıdır. Şekeri gün içinde çok yüksek saptamasak dahi yıllar içerisinde birike birike artık damarlarımızda yaygın kireçlenmeye yol açabilmektedir. Onun dışında yüksek tansiyon ve kolesterol damarlarımızı sertleştirerek kalbimize ve damarlarımıza zarar verebilir. Ayrıca bazı kötü alışkanlıklar sigara yoğun alkol tüketimi, obezite, dengesiz beslenme, egzersizden uzak, fiziksel aktivitenin hiç olmadığı ya da düzensiz olduğu bir yaşam tarzı risklerin başında geliyor" dedi.

30'LU YAŞLARDA BAYPAS OLURLAR

Prof. Dr. Adem İlkay Diken, insanların atardamarına ne kadar iyi bakarsa biyolojik yaşının da o kadar iyi olacağını anlattı. Diken, atardamarı sağlıklı olan insanların 90'lı yaşlarda bile efor kısıtlaması olmadan yaşadığını ancak atardamarlarına iyi bakmayanların 30'lu yaşlarda bypass olduğunu, stent takıldığını kaydederek şu bilgileri verdi:

"Genetik mirasımızı değiştiremeyiz ama uyanık olmamız için uyarıcı olabilir. Ailenizde kalp damar hastalığı olan var ise mutlaka erken yaşta kontrol yaptırmasında fayda var. Şeker, tansiyon ve kolesterol yakından takip edilmeli. Ne kadar erken davranılırsa ne kadar titiz davranılırsa gelecek için güzel bir yatırım yapılmış olur. Tabii bir de kötü alışkanlıklar var. Bunların başında sigara tüketimi geliyor. Sigara da tek başına hiçbir kronik hastalığı olmayan, hiçbir genetik hastalığı olmayan bireyde bile bir müddet sonra atardamarlarında çok ciddi sertleşmeye daralmaya yol açabilmektedir. Sigarının giderek azalan yaşlarda anjiyolar, stentler, bypass cerrahisini yapmamızda belki de en büyük nedeni olsa gerek diye düşünüyorum. Beslenme de çok önemli. Bel çevresinin erkeklerde özellikle 82 santimetreden fazla olması santral obezite yani göbek çevresi yağlanmanın fazla olması kişilerde uzun dönemde atardamarlara maalesef çok çok büyük zararlar verebilmektedir. İnsanlar atardamarlarına ne kadar iyi bakarsa biyolojik yaşı da o kadar iyi olur."

KALP CERRAHİSİNDE TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte kalp cerrahisinde de önemli yenilikler yaşandığını da hatırlatan Prof. Dr. Adem İlkay Diken, eskiden imkansız gibi gözüken birçok ameliyatın artık Türkiye'deki rutin olarak yapıldığını, geleneksel anjiyo yöntemlerine ek olarak sanal anjiyo teknikleri sayesinde, damar sağlığı birkaç saniye içinde değerlendirilebildiğini anlattı.

Diken, cerrahi aletlerin gelişmesi sayesinde, eskiden büyük kesilerle yapılan ameliyatlar artık meme altı veya koltuk altından küçük kesilerle gerçekleştirildiğini kaydederek, "Kalbi durdurup dolaşımı sağlayan kalp-akciğer makineleri daha güvenli hale geldi. Bu da daha uzun süren ve çoklu hastalıklara aynı anda müdahale imkanı tanıyor. İlaç teknolojilerindeki gelişmeler de dikkat çekici. Özellikle yeni nesil kolesterol ilaçları sayesinde, önceden tedavi edilemeyen birçok kronik durum artık daha kolay yönetilebiliyor. Kalp sağlığının mutlaka ve mutlaka ihmal edilmemesi gerektiğini kişinin bilmesi çok önemli. Zamanında yapmadığı yatırımlar kesinlikle ömrü boyunca belki de geri dönüşü olmayacak şekilde karşısına çıkacak. Eğer kişinin ailesinde bir kalp hastası varsa ve bu özellikle genç yaşlarda olmuşsa, şeker, kolesterol, tansiyon gibi bir hastalığı varsa obezitesi varsa stresli ve hareketsiz bir hayat tarzı söz konusuysa ve sigara içiyorsa mutlaka bir kontrol randevusu alarak bir adım atmalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Atardamar Sağlığının Önemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü Yargıtay hapis cezasını bozdu Yasak aşkını emniyet kemeriyle boğarak öldürmüştü! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı Sokakta eşini bıçakla rehin aldı, vatandaş tek hamleyle kurtardı
44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar 44 yaşındaki futbolcuya sessiz sedasız imzayı attırdılar
Bunu kimse tahmin edemezdi Osimhen’den Napoli’ye şok tehdit Bunu kimse tahmin edemezdi! Osimhen'den Napoli'ye şok tehdit
Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı Körükten düşen kadın havalimanı çalışanı ağır yaralandı
Yüz ifadesine dikkat Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay Yüz ifadesine dikkat! Hacdan dönen yaşlı çifti, havaalanında şoke eden olay
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler Meltem Miraloğlu: Aşk filmi çekeceğiz diyerek PKK kampına götürdüler
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek Osimhen'in reddettiği Al-Hilal, En-Nesyri için çuvalla parayı anında verecek
Haluk Şentürk’ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu Haluk Şentürk'ün annesi hayatını kaybetti, sanat dünyası törende buluştu
ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı ABD ile Çin arasında ticaret anlaşması sağlandı

11:02
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
MSB: Terör örgütünün fesih kararı sonrası teslim olan terörist sayısında artış var
10:48
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
Hükümet, 600 bin kamu işçisi için zam teklifini yarın verecek
10:45
ABD’den vatandaşlarına uyarı: Irak’a seyahat etmeyin
ABD'den vatandaşlarına uyarı: Irak'a seyahat etmeyin
09:51
İstanbul’da gündüz vakti fuhuş pazarlığı Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
İstanbul'da gündüz vakti fuhuş pazarlığı! Kimseye aldırış etmeden iç çamaşırını gösterdi
16:37
Beşiktaş, Osayi’den sonra Fenerbahçe’nin bir yıldızını daha istiyor
Beşiktaş, Osayi'den sonra Fenerbahçe'nin bir yıldızını daha istiyor
16:12
Başörtülü kadın alınmadı denmişti Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
Başörtülü kadın alınmadı denmişti! Olayın altından 18 milyon takipçili İbrahim Yılmaz çıktı
16:07
Dünya futbolu şokta 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
Dünya futbolu şokta! 3 milyon euroluk borcunu ödeyemeyen 114 yıllık kulüp iflas etti
16:06
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
5 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Sonuçlar herkes için sürpriz oldu
16:04
Burcu Özberk, Bali’deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini açıkladı
15:45
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
15:36
ABD’de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
ABD'de CNN muhabiri protestolar sırasında can yayında gözaltına alındı
15:21
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
El bagajının fazla ağır olduğu söylenen kadın, sinir krizi geçirerek yerlere yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 11:47:12. #7.13#
SON DAKİKA: Atardamar Sağlığının Önemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.