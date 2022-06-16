Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

16.06.2022 17:06

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına "ilk yardım ve farkındalık eğitimi" verildi.

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına "ilk yardım ve farkındalık eğitimi" verildi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Doç. Dr. Atıf Bayramoğlu, seminerde yaptığı konuşmada, ilk yardım ile acil müdahalenin farklı olduğunu söyledi.

İlk yardımı, eğitim almış herkesin yapabileceğini ifade eden Bayramoğlu, şöyle konuştu:

"Ventriküler Fibrilasyon hiç kimse için bir şey ifade etmiyor olabilir ama bu kalpte oluşan bir ritim bozukluğudur. Kalp ritim bozukluğu, yetişkin insanlarda ölümün en sık sebebidir. Ne kadar sık diye soracak olursanız, yüzde 85 kadar, yani 10 kişiden 8 ya da 9 kişi bu şekilde ölüyor ve buna müdahale edebiliriz. Güzel tarafı birinci dakikada eğer doğru müdahale ederseniz yüzde 100 dönüyor ve bu çok ciddi bir oran. Kötü tarafı ise bir kere bu ritim bozukluğu geliştikten sonra eğer müdahale etmeden 10 dakika geçerse bu sefer başarı şansımız yüzde 30'lara kadar düşüyor."

Bayramoğlu, ilk yardımı bir şekilde yapılıp gelen hastalarda iyi sonuçlar aldıklarını aktardı.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer de ilk yardım konularında bilinçli ve hızlı hareket etmenin önemli olduğunu bu nedenle eğitimi önemsediklerini anlattı.

Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi
Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi
Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi
Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi
Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi

YORUMLAR
500
Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak Elon Musk ilk kez Twitter çalışanlarının sorularını yanıtlayacak
Kaynak: AA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:30 Diyaliz merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü sorun yaşayan vatandaş kendini yakmaya çalıştı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
15:05 Ekrem İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek bina yapmakla, saray yapmakla olmaz
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk Üniversitesi akademisyenleri ile çalışanlarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement