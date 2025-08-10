Bağışlanan Karaciğerle Yeni Bir Hayat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bağışlanan Karaciğerle Yeni Bir Hayat

Bağışlanan Karaciğerle Yeni Bir Hayat
10.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığına sahip Abdülkadir, karaciğer nakliyle sağlığına kavuştu.

Kayseri'de doğuştan "Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı" (MSUD) tanısıyla yaşayan 14 yaşındaki Abdülkadir Soysal, 8 yaşında hayatını kaybeden bir çocuğun bağışlanan karaciğeriyle hayata yeniden tutundu.

Bebekliğinden bu yana protein içeren gıdaları tüketemeyen Soysal, özel mamalarla beslenerek büyüdü. Bu süreçte ailesi, defalarca nakil için gönüllü oldu ancak sağlık nedenleriyle bağış gerçekleşemedi. Yıllarca nakil bekleyen Abdülkadir'in kaderi, Konya'da beyin ölümü gerçekleşen 8 yaşındaki bir çocuğun ailesinin organ bağışı kararıyla değişti.

"Simidin tadını bilmiyordu"

Yaşam Organ Nakli Merkezi'nde görevli Prof. Dr. Bülent Aydınlı başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştirilen karaciğer nakli sonrası hızla iyileşen Soysal, nakil sonrası isteği üzerine hayatında ilk kez simit yemenin heyecanını yaşadı.

Operasyonu gerçekleştiren Aydınlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdülkadir'in Kayseri'den gelen ve merkezde bekleme listesinde bulunan çocuk hastalardan biri olduğunu belirtti.

Doğuştan Akçaağaç Şurubu İdrar Hastalığı tanısı konulan Abdülkadir'in, karaciğerinde bazı aminoasitleri parçalayan enzimin eksik olduğunu anlatan Aydınlı, bu enzimin eksikliği nedeniyle hastaların özel mamalarla beslenmek zorunda kaldığını, zamanla nörolojik sorunların da ortaya çıkabildiğini ifade etti.

Hastalığın kalıcı tedavisinin yalnızca karaciğer nakli ile mümkün olduğunu vurgulayan Aydınlı, "Abdülkadir'e de Konya'da beyin ölümü gerçekleşen bir çocuğun bağışlanan karaciğerini naklettik. Kendi karaciğerini çıkardık ve enzim eksikliği olmayan yeni bir karaciğerle başarılı bir nakil gerçekleştirdik. Şu anda genel durumu gayet iyi, eski sağlık sorunlarını geride bıraktı ve artık taburcu olacak seviyeye geldi." dedi.

MSUD hastalarının doğuştan itibaren birçok gıdayı tüketemedikleri için pek çok şeyin tadını bilmediklerini belirten Aydınlı şöyle devam etti:

"Artık canın ne isterse yiyebilirsin dediğimizde, Abdülkadir'in bize ilk söylediği şey, 'Ben simidin tadını hiç bilmiyorum' oldu. 'Simit yememde bir sorun olur mu' diye sordu. Elbette bazı gıdalara kontrollü şekilde başlamak gerekiyor. Simit yediğinde 'çok farklıymış, tadı çok güzelmiş' dedi. Bu çocuklar okula gittiklerinde diğer arkadaşları her şeyi yerken, onlar özel mamalarıyla besleniyor. Hatta bazıları burunlarındaki hortumla mama alıyor. Bu, çocukluk çağı için oldukça zor bir durum. Aileler için de öyle."

Hayatını kaybeden çocuğun ailesinin organ bağışı kararı hakkında konuşan Aydınlı, kendi çocuklarının beyin ölümünü öğrenen ailelerin yaşadıkları acıya rağmen başka hayatları kurtarmak için organlarını bağışladıklarını belirtti. Bağış yapan ailelerin fedakarlıklarının çok değerli olduğunu ifade eden Aydınlı, bu davranışın dünyanın en yüce davranışlarından biri olduğunu ve örnek olarak Abdülkadir'in bu sayede hayatının değiştiğini söyledi.

"Bu yaşıma kadar hiçbir şey yiyemedim, hep gözüm kalıyordu"

Nakil sonrası birçok yiyeceği ilk defa tatma fırsatı bulan Abdülkadir Soysal da hislerini şu sözlerle anlattı:

"Bu yaşımda ilk kez simit yedim, ilk defa birçok şeyin tadına baktım. Hepsi çok güzeldi, çok lezzetliydi. Organ bağışı yapan aileye teşekkür ederim. Çok güzel bir duygu, gerçekten mutluyum. İçimde güzel bir heyecan var. Artık her şeyi yiyebiliyorum; bu yaşıma kadar hiçbir şey yiyemedim, hep gözüm kalıyordu. Hocalarıma, doktorlarıma ve herkese teşekkür ederim. Organ nakli çok güzel bir şey. Bağış olsun, herkes sağlığına kavuşsun."

"Oğlumuz artık istediğini yiyebiliyor"

Abdülkadir'in babası Mesut Soysal, "Bu nakil sayesinde çocuğum ilk kez ekmeğin tadına baktı." dedi. Soysal, duygularını şu şekilde dile getirdi:

"Gece saat 04.30 civarında, ezandan hemen sonra Antalya'dan telefon geldi. Hemen yola çıktık. Ameliyat çok başarılı geçti. Bu yaşına kadar oğlumla rahatça dışarı çıkamıyorduk, markete bile gitmeye çekiniyorduk, canı çekmesin diye. Şimdi her yere gidebileceğiz, her şeyi birlikte yapabileceğiz. Çok mutluyuz."

"Organlarımız toprak olmasın, bir hayat kurtarsın"

Anne Hilal Soysal, 14 yıllık zorlu sürecin ardından gelen organ bağışının hem kendileri hem de oğulları için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Soysal, bağış yapan aileye başsağlığı dileyerek, acılarına rağmen hiç tanımadıkları bir hastayı düşünerek organ bağışında bulunduklarını için onlara dua etti.

Oğlunun ilk kez simit yediği anı paylaşan Soysal, "Yoğun bakımdan çıktıktan bir gün sonra hayatında ilk kez simit yedi. En büyük hayali sıcak pide ve simitti. Çok şükür ona da kavuştu. Hocası hediye etti o simidi. Normal insanlar gibi yaşayamıyordu. Biz sofrada yemek yerken o sadece bakıyordu. Et, pilav, çorba, hatta en basiti ekmek bile yiyemedi. Şimdi bizimle aynı sofraya oturup aynı yemekleri yiyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de çok sayıda hastanın nakil beklediğine dikkati çeken Soysal, "Bizim gibi binlerce hasta var. Karaciğer ve böbrek nakli bekleyen, sırada olan çok insanımız var. Bu bağış onlara da vesile olsun. Hepimiz bağış yapalım. Ölünce organlarımızı toprak olmasın, bir hayat kurtarsın." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kayseri, antalya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağışlanan Karaciğerle Yeni Bir Hayat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
09:40
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
Tapu dolandırıcılarına karşı e-Devlet üzerinden kilit
09:08
Gülseven Medya’dan Devlet Bahçeli’ye ziyaret “Terörsüz Türkiye“ için tarih verdi
Gülseven Medya'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret! "Terörsüz Türkiye" için tarih verdi
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
10:00
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hasan Basri Çillioğlu yakalandı! Çarpıcı Alaattin Çakıcı detayı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 11:30:24. #7.13#
SON DAKİKA: Bağışlanan Karaciğerle Yeni Bir Hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.