Sağlık

Bakan Memişoğlu'ndan Sert Mesaj

Bakan Memişoğlu'ndan Sert Mesaj
09.08.2025 14:49
Sağlık Bakanı Memişoğlu, idealizmin önemini vurgulayarak toplumsal değişim çağrısında bulundu.

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Adanmışlar değil artık katledenler bu dünyaya hakim, bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor, 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize'nin eski belediye başkanlarından Ekrem Orhon'un 42'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Kale Mahallesi'ndeki Rize Kalesi'nde bulunan kabri başında düzenlenen törende Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Ekrem Orhon'un kızı Çayhan Orhon Dervişoğlu, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve yetkililer yer aldı.

'NE MAKAMLAR KALIYOR NE ZENGİNLİKLER KALIYOR'

Törende konuşan Memişoğlu, "Ben birçok şeye şahit oldum. Dünyanın kiracılık olduğunu hiçbirimizin unutmaması lazım. Ne makamlar kalıyor ne zenginlikler kalıyor. Bir vizyon ve böyle anılar kalıyor. Şimdi biz niye Ekrem amcanın ölüm yıl dönümünü kutluyoruz? Ekrem Orhon nedir, kimdir, ne yaptığından bahsetmiyorum. Kendi anıtlarından bahsetmiyorum, kendi yaptığı eserlerden bahsetmiyorum. Ekrem Orhon anıtından bahsediyorum. Ekrem Orhon kim, nasıl bir adam, ne yapmış? Bugünkü nesillerimize bunları iyi anlatmamız lazım. Hepimiz buradayız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 53'üncü Sağlık Bakanı olarak buradayım. Ekrem amcanın yaptıklarını anlatmaktan çok, Ekrem amcayı anlatmalıyız. Çünkü bugünkü gençlerin ona ihtiyacı var" dedi.

'ADANMIŞLAR DEĞİL ARTIK KATLEDENLER BU DÜNYAYA HAKİM'

Bakan Memişoğlu, "İdealizm olmasaydı, 21 yaşında çağ değiştirip İstanbul gibi bir medeniyet şehrini bize kazandıran bir idealist olmasaydı, İstanbul bizim olabilir miydi? Soruyorum. 21 yaşında, ondan önce binlerce kez kuşatılmış İstanbul'u fetheden, Hz. Peygamberimizin müjdelediği Fatih olabilir miydi idealizm olmasaydı, adanmışlık olmasaydı? Size soruyorum. 38 yaşında her yeri işgal edilmiş, silahları alınmış bir vatanı Samsun'a küçücük bir gemiyle giderek kurtarmaya çalışan bir adam olabilir miydi idealizm, adanmışlık olmasaydı? Bugün bakıyoruz; gençlerimize bunları anlatmazsak, bunları ifade etmezsek, böyle insanlar olmazsa bir yere gidemeyiz ki. Herkesin birbirini eleştirdiği, herkesin birbirinin eksiğini aradığı değil; herkesin kendisine göre en iyi yapabildiğini yaptığı, mutlu olduğu, idealist olduğu, adanmış olduğu bir dünyada yaşamak. Hele şu dünyada, şu zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Birlikte olalım' diyor. '5'ten büyüktür' diyor. Dünya esasında ne diyor biliyor musunuz? Adanmışlar değil artık katledenler bu dünyaya hakim, bizim bunu değiştirmemiz lazım. 60 bin bebek ölüyor, 60 bin çocuğu açlıktan öldürüyorsun. Herkes farklı dünyada yaşıyor, gününü kurtarmaya çalışıyor. Değişmemiz lazım. Zaten değişiyoruz. Zaten dünyaya, etrafımıza baktığın zaman idealistlerin fazla olduğu millet ve medeniyet olduğumuz için zaten mücadele edebiliyoruz. Biraz sesimiz çıkabiliyor. Ama bizim daha çok çalışmamız, daha çok birlikte olmamız lazım. Üretmemiz lazım. 'Sen ne yaptın? Ben ne yaptım? Biz ne yapabiliriz?' diye sorgulamamız lazım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

