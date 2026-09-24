Lavabo açıcıyı evine taşırken yandı! Doktordan körlük ve uzuv kaybı uyarısı - Son Dakika
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Lavabo açıcıyı evine taşırken yandı! Doktordan körlük ve uzuv kaybı uyarısı

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Ersan Akçil, Başakşehir'de nalburdan satın aldığı sıvı lavabo açıcıyı evine çıkarırken ürün arabanın içinde üzerine döküldü; kalça ve dizinde vücudunun yüzde 15'ini kaplayan yanık oluştu. Akçil, kızıyla birlikte eve koşarken kot şortunun eridiğini söyledi. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Akçil'i değerlendiren Prof. Dr. Mustafa Turan, güçlü asit içeren temizlik ürünlerinin suyla temasında patlayabildiğini, körlük ve kalıcı uzuv kayıplarına neden olabildiğini hatırlattı.

İstanbul'da 46 yaşındaki Ersan Akçil, iddiaya göre nalburdan aldığı lavabo açıcının üzerine dökülmesiyle vücudunun yaklaşık yüzde 15'i yandı. Yaşadığı dehşeti anlatan Akçil, "Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum. Şiddetli şekilde yanmaya başladım, otoparktan 5'inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti" dedi. Hastasının durumuna yönelik bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Turan ise, "Nalburdan alınan ürünü evine çıkartırken araba içerisinde sızıntı başlıyor, Yaklaşık vücudunun yüzde 15'ini etkileyen yanıkları söz konusuydu. Günde 80 civarı polikliniğimiz varsa 3-5 hastamızda olabiliyor. Bazen bomba gibi patladığını söylüyor hastalarımız, körlük, uzuv kayıpları, ölümcül hasarlar bırakabiliyor" uyarısında bulundu.

Olay, 24 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Başakşehir ilçesinde yaşayan Ersan Akçil, iddiaya göre nalburdan aldığı lavabo açıcının henüz bilinmeyen bir nedenle arabadan indiği sırada üzerine dökülmesiyle adeta acı içinde kaldı. Araçtaki kızıyla birlikte hemen eve koşan Akçil, yanan dizine çeşme suyu döküp ardından evinin yakınındaki bir sağlık merkezine gitti. Buradaki ilk müdahale sonrası Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönlendirilen Akçil'in tedavisine başlanırken kalça ve dizinde olmak üzere vücudunun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen bir yanık tespit edildi. Tedavilerin ardından Akçil, taburcu edilirken Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Turan, hastasının durumuna yönelik bilgi verdi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Akçil ise yaşadığı olayı anlattı.

"ÜZERİME DÖKÜLDÜ, KOT ŞORTUM ERİMİŞTİ"

Yapılan pansuman ve kontrollerin ardından yatışının yapıldığını söyleyen Akçil, "Ağustos'un 24'ü gibi oldu, nalburdan almış olduğum bir sıvı lavabo açıcıyla başıma gelen bir durum. Arabadan inerken oldu, evime çıkacaktım, kızım da yanımdaydı. Ağzı açık mıydı, bir üretim hatası mıydı, bilmiyorum. Bacağıma döküldü, hızlı reaksiyon gösterdik. Şiddetli bir şekilde yanmaya başladım, hemen otoparktayken kot şortumu çıkarttım ve koşa koşa kızımla evimize çıktık. Soğuk suyla beraber o aşırı sızıyı biraz hafifletmek adına hızlı bir şekilde duşa girdim. Otoparktan 5'inci kata çıkana kadar kot şortum erimişti. Evimin yakınında bir kliniğe gittim, pansuman yaptılar. Çam ve Sakura Yanık Merkezine yönlendirdiler. Kişilerin satın almadan evvel kapağını vs. kontrol etmesinde fayda var. Üzerime döküldü ama kullanırken patlayabiliyor, su ile temas ettiğinde sıçrayabiliyor. Daha önce bu ürünü almıştım, kolay kolay açılan bir ürün değil, evde de zor açılan bir ürün. Belki bir imalat hatasıydı, belki bir şekilde delinmişti, kapalı zannettiğim ürünü arabadan inerken kızıma 'Tut' diyebilirdim. Dediğim anda onun üzerine dökülecekti, kızım 18 yaşında" diye konuştu.

GÜNDE 80 HASTADAN 3-5'İ BU YANIKLA GELİYOR

'Hastamız 1 ay kadar önce bize başvuru yaptı' diyerek sözlerine başlayan Prof. Dr. Mustafa Turan, "Lavabo açıcı öyküsü söz konusu. Nalburdan alınan bir ürünü evine çıkartırken araba içerisinde sızıntı başlıyor, akabinde kendisi su ile ilk yardım yapmaya çalışıyor. Bir sağlık kuruluşundan sonra bize başvuruyor. Yaklaşık vücudunun yüzde 15'ini etkileyen yanıkları söz konusuydu. Kullanılan ürün çok masum bir ürün değil. Çok güçlü bir asit olduğu için elbisesini, derisinin altına kadar etkileyen ve orada ciddi bir doku hasarına yol açan ürünler bunlar maalesef. Ölü dokuları temizlememiz gerekiyor. Günde 80 civarı polikliniğimiz varsa 3-5 hastamız da olabiliyor. Bu ürünleri vatandaş da tam bilmiyor, koruyucu gözlük kullanmıyor veya üzerlerinde çok küçük ibareler var. Özellikle üzerinde kireç, beton sökücü diyor ise bilin ki çok güçlü bir üründür, su ile direkt temasında patlamalara yol açabiliyor" dedi.

KÖRLÜK, UZUV KAYBI VE ÖLÜMCÜL HASARLAR

Yaşanabilecek durumların hafife alınmaması gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Körlük, uzuv kayıpları, ölümcül hasarlar bırakabiliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor. Bölgedeki kimyasalın uzaklaştırılması için öncelikle çeşme suyuyla yıkanması, elbise varsa mutlaka uzaklaştırılması gerekiyor. En az 15 dakika çeşme suyuyla enerjisinin alınması ve bir an evvel bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını öneriyoruz. Bazen hastalarımız bomba gibi patladığını söylüyor, o kimyasal patlamada gözlerine gelebiliyor. Şu anda bir gözü tamamen görmeyen bir gözü de yüzde 70 görme kaybı olan hastalarımız söz konusu. Yüzüne gelebiliyor, ömür boyu kalıcı hasarlar söz konusu. Mutlaka koruyucu ekipmanlarla kullanılmalı ya da profesyonel destek alalım. Bazen ustaların başına bile gelebiliyor, halkımızı bu konularda uyarmamız gerekiyor."

Kaynak: İHA
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