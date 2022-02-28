Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor - Son Dakika
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Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor

28.02.2022 10:59

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'salgın bitti' gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, "Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'salgın bitti' gibi düşünülmemesi gerektiğini belirterek, "Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz. Tedbirli olursak, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Covid-19 salgınının seyrine ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Okullarda toplum içinde kişiden kişiye bir pozitif kişi bulunsa bile pek çok kişiye bulaştırabiliyor. Bu bakımdan mesafeyi korumak, maskemizi sosyal alanlarda takmak, kapalı alanlarda diğer insanlarla birlikte uzun süre kalmamak, bunlara dikkat etmek lazım. Maalesef bu şekilde hareket edilmezse kaybettiğimiz yurttaşlarımız var. Her gün bakıyorsunuz 250 civarında yurttaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Yani bunlar az değil. Her ölüm çok zordur. 'Ateş düştüğü yeri yakar' derler ama baktığınız zaman bir uçak dolusu insan vefat ediyor her gün" dedi.

'GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR'Salgının sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Dolayısıyla salgın bitti, işler yoluna girdi gibi düşünmemek lazım. Elbette geçen yıla göre, bir önceki yıla göre daha iyi durumdayız. Salgını daha iyi yönetebiliyoruz. Artık evlerimizde oturmamız gerekmiyor. Hayata döndük. İşlerimizi yapıyoruz. Okulumuza gidiyoruz, aşılıyız. Kendimizi virüs karşısında daha güçlü hissediyoruz. Salgın elbette eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor ama hala öldürmeye devam ettiğini, yayıldığını biliyoruz. Tedbirli olursak, herkes, hem kendini ve sevdiklerini korumak için sosyal sorumluluk duygusuyla hareket ederse, en az hasarla bu süreci atlatacağız. Özellikle yazın açık havada, güneşli sıcak ortamda bulaşma daha da azalacağı için güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum" diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor
Bilim Kurulu Üyesi Özlü:  Salgın eskisi gibi değil, virüs gücünü kaybediyor
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Kaynak: DHA

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