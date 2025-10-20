Bitki Çaylarının Faydaları ve Riskleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bitki Çaylarının Faydaları ve Riskleri

Bitki Çaylarının Faydaları ve Riskleri
20.10.2025 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyetisyen Ege Ramadanoğlu, bitki çaylarının doğru tüketiminin önemini vurguladı.

SONBAHAR aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarının artmasıyla birlikte bitki çaylarına ilginin de giderek arttığına değinen Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, "Birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek veya hastalıkları hafif atlatmak için bitki çaylarını tercih ediyor. Bitki çayları doğal olduğu için zararsız sanılıyor ama yanlış tüketim ciddi sorunlara yol açabilir. Bazı bitkiler yüksek miktarda alındığında kalp ritmi, tansiyon veya sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir" dedi.

VM Medical Park Florya Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniği'nden Diyetisyen Ege Ramadanoğlu Turan, bitki çaylarının faydaları, doğru tüketim yöntemleri ve bilinçsiz kullanımın olası zararları hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Doğru tüketildiğinde bitki çaylarının faydalı olduğunu işaret eden Dyt. Turan, "Bitki çaylarının içerdiği vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde sindirimi destekleme, bağışıklığı güçlendirme, stresi azaltma, uyku kalitesini artırma, metabolizmayı hızlandırma, tansiyon ve kan şekerini düzenleme gibi birçok faydası bulunur. Ayrıca, cilt sağlığına da olumlu katkılar sunmaktadır" dedi.

'YANLIŞ TÜKETİM CİDDİ SORUNLARA YOL AÇABİLİR'

Sonbahar ve kış aylarında grip ve soğuk algınlığı vakalarının artmasıyla birlikte bitki çaylarına ilginin de giderek arttığına değinen Dyt. Turan "Birçok kişi bağışıklığını güçlendirmek veya hastalıkları hafif atlatmak için bitki çaylarını tercih ediyor. Doğal olduğu için zararsız sanılıyor ama yanlış tüketim ciddi sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

'ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ'

Dyt. Ramadanoğlu, sağlıklı bireyler için bitki çaylarının genellikle güvenli kabul edildiğini ancak aşırı tüketimin olumsuz etkiler yaratabileceğini vurguladı. Dyt. Turan, "Bazı bitkiler yüksek miktarda alındığında kalp ritmi, tansiyon veya sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Örneğin, sinameki uzun süreli kullanıldığında bağırsak tembelliğine yol açabilir" şeklinde konuştu.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR'

Özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı bitki çaylarının koruyucu rol oynayabileceğini belirten Dyt. Turan, "Günde 2-3 fincan bitki çayı, bağışıklığı destekler. Bal ve tarçın eklenerek boğazı yumuşatma ve öksürüğü hafifletme gibi faydalar sağlanabilir" açıklamasında bulundu.

'AŞIRI TÜKETİMİ ZARARLI OLABİLİR'

Bilinçsiz ve aşırı kullanımda alerjik reaksiyonlar, mide problemleri ve böbrek-karaciğer üzerinde yük oluşabileceğini ifade eden Dyt. Turan, "Özellikle ilaç kullanan bireylerde bazı bitki çayları ciddi etkileşimlere yol açabilir. Kan sulandırıcı ilaçlarla zencefil veya ginseng gibi bitkilerin aynı anda tüketilmesi risklidir" ifadelerini kullandı.

'BAZI BİREYLER DİKKATLİ OLMALI'

Hamileler, emziren anneler ve kronik hastalığı olan bireylerin bitki çayı tüketiminde mutlaka doktora danışmaları gerektiğini belirten Dyt. Turan, "Bazı bitkiler bu dönemlerde güvenle tüketilebilirken, adaçayı veya sinameki gibi bazıları ciddi riskler oluşturabilir. Çocuklarda ise yalnızca papatya, ıhlamur ve kuşburnu gibi hafif bitki çayları, doktor önerisiyle ve 2 yaş sonrasında kullanılabilir" dedi.

'DEMLEME YÖNTEMİ ÖNEMLİ'

Bitki çaylarının hazırlanış şeklinin de sağlığı etkilediğini söyleyen Dyt. Turan, "Kaynatma yöntemi, toksik maddelerin açığa çıkmasına ve etken maddelerin bozulmasına yol açabilir. En doğru yöntem demleme yöntemidir. Ortalama 5-8 dakika demlemek yeterlidir" şeklinde konuştu.

'GÜNLÜK GÜVENLİ TÜKETİM MİKTARI'

Günde 1-2 fincan bitki çayının güvenli kabul edildiğini belirten Dyt. Turan, "Farklı bitkileri karıştırmak yerine ayrı ayrı içmek, vücudun hangi bitkiye nasıl tepki verdiğini anlamak açısından faydalıdır" dedi.

'HAZIR POŞET ÇAYLARA DİKKAT'

Hazır poşet çaylarına dikkat edilmesini öneren Dyt. Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Poşet çayların sıcak suyla temasında mikroplastikler açığa çıkabilir ve bazı ürünlerde pestisit kalıntısı bulunabilir. Daha doğal ve yaprak formdaki çayların tercih edilmesi daha uygundur."

'YAYGIN YANLIŞ İNANIŞLAR'

Dyt. Turan, halk arasında yaygın olan yanlış inanışları şöyle sıraladı:

"Doğal olan zararsızdır." Oysa bazı bitkiler yüksek dozda toksik olabilir.

"Ne kadar çok içilirse o kadar faydalıdır." Fazlası mide-bağırsak sorunlarına ve kalp çarpıntısına yol açabilir.

"Her hastalığa iyi gelir." Bitki çaylarının etkileri sınırlıdır, tek başına tedavi edici değildir.

"Gebelik ve emzirme döneminde güvenlidir." Bazı bitkiler bu dönemlerde risklidir.

"İlaçlarla birlikte içilebilir." Oysa birçok bitki çayı ilaçlarla etkileşime girebilir"

Kaynak: DHA

Soğuk Algınlığı, Diyetisyen, Sağlık, Yaşam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bitki Çaylarının Faydaları ve Riskleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu Yeni takımında alacağı maaş belli oldu Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu
Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay’a döndü Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:50
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:13
CHP’nin kurultay iptali davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptali davası reddedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:51:34. #7.12#
SON DAKİKA: Bitki Çaylarının Faydaları ve Riskleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.