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Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi - Son Dakika

Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi

12.01.2022 10:31

Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2021 yılında 1 milyon 566 bin 51 hastanın tedavi edildiği bildirildi.

Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi

ELAZIĞ - Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde 2021 yılında 1 milyon 566 bin 51 hastanın tedavi edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hizmete açılan ve şehir hastanelerinin altıncısı olarak 1 Ağustos 2018 tarihinde hasta kabulüne başlayan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık personeli, 5 yıldızlı otel konforundaki donanımı ve sağlık alanındaki son teknolojiye sahip cihazlarıyla dünya standartlarında hizmet veriyor. Bin 38 yatak kapasiteli hastanede, gelişen teknolojinin tüm imkanları hasta ve hasta yakınlarının hizmetine sunuluyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminde olduğu gibi pandeminin başladığı ilk günden itibaren Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Tunceli, Muş, Malatya, Diyarbakır ve çevre illerden hasta kabul ederek bölgeye hitap ediyor. Günde ortalama sekiz bin hastaya hizmet veren hastane, kente, bölgeye ve ülkeye sağlık turizmi açısından önemli katkılar sağlıyor. Fethi Sekin Şehir Hastanesi, bu kapsamda 1 yılda 1 milyon 566 bin 51 hastaya hizmet verdi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinin bölgenin tek şehir hastanesi olduğunu belirten hastane Başhekimi Prof. Dr. Erol Keleş, "Hastane 355 bin metrekare üzerinde kurulmuş ve bin 38 yataklıdır. Bu kampüs içinde 4 hastanemiz var. Bir genel hastanemiz, kadın doğum ve çocuk hastanemiz, tutuklu hükümlü adli hastanemiz ve yüksek güvenli adli psikiyatri hastanemiz vardır. Hastanemizde 505 tek kişilik yatak, 170 çift kişilik yatak, 16 süit odamız mevcut. Şehrimize 227 poliklinik ile hizmet vermekteyiz. 194 tescilli yoğun bakım sayımız var, 29 adet yeni doğan bakıma sahiptir. 35 adet ameliyathane, 2 MR, 2 tomografi, 9 röntgen, 7 ultrasonografi, 1 PET/CT ve 1 Spect/CT yer almaktadır. Hastanemizde 2 adet helikopter pistimiz mevcut bunlar biri heliport diğeri de acilmiş pisti yine hastanemizde toplam 2 bin 300 civarında otoparka sahiptir. Hastanemizin içerisinde 4 yürüyen merdivenimiz, 86 asansörümüz mevcuttur. Toplam yatak sayımız bin 38'dir. Ana büroda 888 yatak, yüksek adli psikiyatri YGAP dediğimiz hastanemizde 100 yatak, tutuklu hükümlü adli psikiyatri hastanesinde ise 50 yatak bulunmaktadır. Hastanemizde bir anne otelimiz mevcut 18 yatak kapasiteli 2 oda da anne eğitiminde kullanılan yatakla donanımlıdır. 35 ameliyathane, 2 endoskopi, 2 kolonoskopi, 1 bronkoskopi, 1 de ERCP ünitesi hastanemizde mevcuttur.25 diyaliz yatak vardır ve bölgemize ortalama ayda 90 ile 100 arasında hastamıza hemodiyaliz hizmetini sunmaktayız. 4 anjiyo ünitemiz mevcut bunlardan bir tanesi hibrit anjiyodur. 2 onkoloji servisimiz ve ayaktan kemoterapi alan hastalarımız için 13 adet koltuğumuz. mevcuttur. Yüksek güvenlikli adli psikiyatri hastanemiz özellikle bölgemizde ciddi anlamda hizmete ihtiyaç duyulan ve hizmet verilen bir hastanemizdir. Burada özellikle suç işlemiş kişiler cezai ehliyetinin olup olmadığını araştırmak için hastaneye yatış yapılıyor. Genellikle 3 hafta bazen bir aya kadar uzayan bir süre içerisinde hastalarımız gözlemleniyor ve burada cezai ehliyetinin olup olmadığına hekimlerimiz tarafından karar veriliyor. Bunun içerisinde bir kütüphane, sinema salonu, futbol sahası, basketbol sahası, resim ve müzik atölyesi aynı zamanda hobi bahçeleri faaliyetleri görülüyor ve ciddi anlamda da bu bölgede hizmet veriyor. Özellikle hizmetlerimiz içerisinde robotik yürüme ünitesi, son teknoloji donanımlı radyasyon onkoloji ünitemiz ve aynı şekilde nükleer tıp merkezimiz mevcuttur. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp ünitemiz var. Bu özellikle pandemi döneminde mart ayına kadar işlevi durdurulmuştu ama mart ayından sonra tekrar işleve açtık. Burada akupunktur, ozon tedavisi ve aynı zamanda hacamat tedavisi gibi birçok geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yapılmaktadır. Yine hastanemizde 32 yataklı palyatif servisimiz var. Özellikle bakıma muhtaç olan hastalara ihtiyaç amacıyla ciddi anlamda bir hizmet veriyor. Bölgede tek olan pulmoner rehabilitasyon ünitemiz özellikle covid sonrası ya da KOAH, astım gibi akciğer hastalıklarından sonra hastaların rehabilitasyonu için uzman hekimlerimiz ve fizyoterapistler tarafından bu hizmet yürütülmektedir" dedi.

"11 ayda ayakta bakılan hasta sayımız 1 milyon 397 bindir"

Hastanenin sadece şehre değil bölgeye hizmet verdiğini aktaran Prof. Dr. Erol Keleş, "Özellikle çevre illerden Bingöl, Muş, Tunceli ve bunun gibi uzak illerden de hasta kabulü yapmaktadır. 2021 Ocak ayı itibaren yükselen bir hasta kapasitemiz mevcut ve toplam 11 ayda yani ocak ve kasım ayında ayakta bakılan hasta sayımız 1 milyon 397 bindir. 36 bin hastaya yatarak tedavi verildi yine 25 bin 817 cerrahi işlem A, B, C ameliyatları içeren ameliyat sayımız mevcut ve bu oranımız Ocak 2021'den itibaren giderek artmaktadır. Şehir hastanemizin bu açıdan hizmetleri kurulduğu günden itibaren giderek yükselen bir trend göstermekte. Yatak doluluk oranımız özellikle 2020 yılında pandemi nedeniyle bir duraksama vardı. Ocak ayında yüzde 50 civarındayken bu oran kasım ayında yüzde 70'in üzerine çıktı. Karşılaştırmalı olarak baktığımızda Kasım 2020 yılında toplam ayaktan muayene sayımız 77 bin iken Kasım 2021 yılında bu oran 157 bin 260'ı buldu. Yatan hasta sayımız yine Kasım 2020 yılında 2 bin 184 iken Kasım 2021 tarihinde 3 bin 854'ü buldu. Ameliyat sayımızda bin 245'ten 2 bin 717'leri buldu. Yatak doluluk oranımız yüzde 45 civarında yüzde 70'lerin üzerine çıkmış bir oranımız oldu. Gerçekten şehir hastanesi fiziki dananım ve yüksek teknolojiyle bu şehre bu bölgeye ciddi anlamda emek veriyor. Özellikle bu bölgenin insanlarına ciddi anlamda hizmetleri oldu" diye konuştu.

Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi
Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi
Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi

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Şehir Hastanesi, Fethi Sekin, Elazığ, Ocak, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bölgenin yükselen değeri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, bir yılda 1 milyon 566 bin 51 hasta tedavi edildi - Son Dakika
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