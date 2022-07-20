Bolu'da 52 kişinin içme suyundan zehirlendiği olayda 10 vatandaş yoğun bakıma kaldırıldı

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Bolu'nun Yuva köyünde,, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişinin, içme suyundan etkilendi. Kurban Bayramı'nın son gününde bazı çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal belirtileri görüldü. Çeşitli hastanelere kaldırılan 21 çocuktan 8'nin durumu ağırlaştı.

ÇOCUKLARDA ORGAN YETMEZLİĞİ BAŞLADI

Bunun üzerine çocuklar Ankara'ya sevk edildi. Yoğun bakıma alınan çocuklarda organ yetmezliği başladı. Çocuklar tedavi görürken vaka sayısı da artmaya başladı. Yetişkinlerde de benzer şikayetler görüldü.

İÇME SUYUNDAN NUMUNELER ALINDI

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri olayın ardından harekete geçti. Köyün içme suyu deposundan numuneler alındı. Örnekler Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı laboratuvarına gönderildi. Sağlık Bakanlığı da inceleme başlatarak bir uzman heyeti kente gönderdi. Ekip hastalığa neyin sebep olduğunu araştırıyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkinin hastanelere nakledildiğini, 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını bildirdi.

Koca, paylaşımında, "Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.