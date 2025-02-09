Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson\'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

Sağlık

Bryan Johnson, ölümsüzlüğü kafasına takan ve hayatını bu hedef doğrultusunda şekillendiren bir isim. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Johnson'ın biyolojik yaşını küçültme çabalarını ve bilimsel çevrelerce nasıl değerlendirildiğini anlattı. Alper, aile ve dost bağlarının uzun yaşam üzerindeki etkisinden, yaşlanmış hücreleri gençleştirme konusundaki devrim niteliğindeki gelişmelere kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.

"DEVRİMSEL BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, biyoteknoloji ve genetik alanındaki gelişmelerin insan ömrünü uzatmada önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Devrimsel bir dönemin başlangıcındayız" dedi.

İNSANLARIN YENİ VERSİYONLARI GELİYOR MU?

Biyolojik yaşın küçültülmesi konusundaki çalışmalara değinen Alper, genetik mühendisliği ve biyoteknolojik müdahalelerle insanların yeni versiyonlarının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

BRYAN JOHNSON'IN TOPLUMA ETKİSİ

Johnson'ın uygulamalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper, "Bryan Johnson'ın toplum üzerindeki etkisini olumlu buluyorum" diyerek, insanların sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

BİYOLOJİK YAŞI GERİYE ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Johnson'ın çeşitli tedavilerle biyolojik yaşını geciktirdiğini anlatan Alper, "Bryan Johnson yaptırdığı müdahalelerle biyolojik yaşını geciktiriyor" diyerek, bu alandaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

"YAŞLANMAYI DURDURMAK MÜMKÜN OLABİLİR"

Alper, yaşlanma karşıtı teknolojilerin gelişimiyle ilgili olarak, "Biyolojik yaşı küçültmek için devrimler olabilir" dedi ve yaşlanmış hücrelerin gençleştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

"UZUN YAŞAMIN SIRRI AİLE VE DOST BAĞLARI"

Uzun ömür konusunda en önemli faktörlerden birinin sosyal bağlar olduğunu belirten Alper, "Aile ve dost bağlarının güçlü olması uzun yaşamanızı sağlıyor" dedi.

"BİLİM DÜNYASI BRYAN JOHNSON'IN YÖNTEMLERİNE KARŞI"

Tüm bu çabaların bilim dünyasında tartışmalara yol açtığını söyleyen Alper, "Bryan Johnson'ın uygulamaları bilimsel çevrelerce kabul edilmiyor" diyerek, yöntemlerin henüz kanıtlanmadığını belirtti.

"BRYAN JOHNSON ÖLMEMEK İÇİN YAŞIYOR"

Bryan Johnson'ın uzun ömür ve gençlik için yaptığı deneyleri ele alan Alper, "Bryan Johnson ölmemek için yaşıyor" diyerek, sonsuz yaşam arayışının insanoğlu için ne kadar gerçekçi olduğunu sorguladı.