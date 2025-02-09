Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson\'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

Bryan Johnson, ölümsüzlüğü kafasına takan ve hayatını bu hedef doğrultusunda şekillendiren bir isim. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Johnson'ın biyolojik yaşını küçültme çabalarını ve bilimsel çevrelerce nasıl değerlendirildiğini anlattı. Alper, aile ve dost bağlarının uzun yaşam üzerindeki etkisinden, yaşlanmış hücreleri gençleştirme konusundaki devrim niteliğindeki gelişmelere kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, biyoteknoloji ve genetik alanındaki gelişmelerin insan ömrünü uzatmada önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Devrimsel bir dönemin başlangıcındayız" dedi.
Biyolojik yaşın küçültülmesi konusundaki çalışmalara değinen Alper, genetik mühendisliği ve biyoteknolojik müdahalelerle insanların yeni versiyonlarının ortaya çıkabileceğini ifade etti.
Johnson'ın uygulamalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper, "Bryan Johnson'ın toplum üzerindeki etkisini olumlu buluyorum" diyerek, insanların sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.
Johnson'ın çeşitli tedavilerle biyolojik yaşını geciktirdiğini anlatan Alper, "Bryan Johnson yaptırdığı müdahalelerle biyolojik yaşını geciktiriyor" diyerek, bu alandaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.
Alper, yaşlanma karşıtı teknolojilerin gelişimiyle ilgili olarak, "Biyolojik yaşı küçültmek için devrimler olabilir" dedi ve yaşlanmış hücrelerin gençleştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.
Uzun ömür konusunda en önemli faktörlerden birinin sosyal bağlar olduğunu belirten Alper, "Aile ve dost bağlarının güçlü olması uzun yaşamanızı sağlıyor" dedi.
Tüm bu çabaların bilim dünyasında tartışmalara yol açtığını söyleyen Alper, "Bryan Johnson'ın uygulamaları bilimsel çevrelerce kabul edilmiyor" diyerek, yöntemlerin henüz kanıtlanmadığını belirtti.
Bryan Johnson'ın uzun ömür ve gençlik için yaptığı deneyleri ele alan Alper, "Bryan Johnson ölmemek için yaşıyor" diyerek, sonsuz yaşam arayışının insanoğlu için ne kadar gerçekçi olduğunu sorguladı.
Son Dakika › Sağlık › Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (7)