Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü! - Son Dakika
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Sağlık

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

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Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Sonsuza dek yaşamayı kafasına takan ve biyolojik yaşını geriye almak için servet harcayan Bryan Johnson'ın sıra dışı deneylerini yorumlayan Alper, bu uygulamaların bilimsel geçerliliğini değerlendirdi.

09.02.2025 10:42
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Bryan Johnson, ölümsüzlüğü kafasına takan ve hayatını bu hedef doğrultusunda şekillendiren bir isim. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, Johnson'ın biyolojik yaşını küçültme çabalarını ve bilimsel çevrelerce nasıl değerlendirildiğini anlattı. Alper, aile ve dost bağlarının uzun yaşam üzerindeki etkisinden, yaşlanmış hücreleri gençleştirme konusundaki devrim niteliğindeki gelişmelere kadar birçok çarpıcı açıklamada bulundu.

"DEVRİMSEL BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Taha Alper, biyoteknoloji ve genetik alanındaki gelişmelerin insan ömrünü uzatmada önemli bir döneme girildiğini belirterek, "Devrimsel bir dönemin başlangıcındayız" dedi.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

İNSANLARIN YENİ VERSİYONLARI GELİYOR MU?

Biyolojik yaşın küçültülmesi konusundaki çalışmalara değinen Alper, genetik mühendisliği ve biyoteknolojik müdahalelerle insanların yeni versiyonlarının ortaya çıkabileceğini ifade etti.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

BRYAN JOHNSON'IN TOPLUMA ETKİSİ

Johnson'ın uygulamalarını değerlendiren Prof. Dr. Alper, "Bryan Johnson'ın toplum üzerindeki etkisini olumlu buluyorum" diyerek, insanların sağlıklı yaşam konusunda daha fazla bilinçlenmesine katkı sağladığını belirtti.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

BİYOLOJİK YAŞI GERİYE ALMAK MÜMKÜN MÜ?

Johnson'ın çeşitli tedavilerle biyolojik yaşını geciktirdiğini anlatan Alper, "Bryan Johnson yaptırdığı müdahalelerle biyolojik yaşını geciktiriyor" diyerek, bu alandaki gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

"YAŞLANMAYI DURDURMAK MÜMKÜN OLABİLİR"

Alper, yaşlanma karşıtı teknolojilerin gelişimiyle ilgili olarak, "Biyolojik yaşı küçültmek için devrimler olabilir" dedi ve yaşlanmış hücrelerin gençleştirilmesinin mümkün olduğunu vurguladı.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

"UZUN YAŞAMIN SIRRI AİLE VE DOST BAĞLARI"

Uzun ömür konusunda en önemli faktörlerden birinin sosyal bağlar olduğunu belirten Alper, "Aile ve dost bağlarının güçlü olması uzun yaşamanızı sağlıyor" dedi.

"BİLİM DÜNYASI BRYAN JOHNSON'IN YÖNTEMLERİNE KARŞI"

Tüm bu çabaların bilim dünyasında tartışmalara yol açtığını söyleyen Alper, "Bryan Johnson'ın uygulamaları bilimsel çevrelerce kabul edilmiyor" diyerek, yöntemlerin henüz kanıtlanmadığını belirtti.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

"BRYAN JOHNSON ÖLMEMEK İÇİN YAŞIYOR"

Bryan Johnson'ın uzun ömür ve gençlik için yaptığı deneyleri ele alan Alper, "Bryan Johnson ölmemek için yaşıyor" diyerek, sonsuz yaşam arayışının insanoğlu için ne kadar gerçekçi olduğunu sorguladı.

Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!
Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson\'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü!

Bryan Johnson, Ahmet Taha, Gençlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ölümsüzlük mümkün mü? Bryan Johnson'ın gençlik sırrı bilim insanlarını ikiye böldü! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Erbay Mercan:
    ölümsüzlük zaten var iman ettik ahirette ölümsüz ebedi olacağız 24 37 Yanıtla
  • AZİZ ERCAN ÇELİKLİ:
    "Her nefis ölümü tadacaktır." 33 13 Yanıtla
  • Vatanperver:
    bryan Johnson kim? kaç yaşında şuan? nasıl haber yapıyorsunuz? 15 1 Yanıtla
  • Biyo Art:
    Ebedi yaşam zatenvar 11 3 Yanıtla
  • Trabzon:
    İNANCI OLAN BÖYLE Bİ DÜŞÜNCEYE KAPILMAZ 5 0 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Bu haberi yapanı derhal stajyerliğe alın. Adamın resmini koymuş yaşını yazmamış. 4 0 Yanıtla
  • tamer Yigit kuşdemir:
    1 saat okuduk boş aile bagiymiş 0 0 Yanıtla
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