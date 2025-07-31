Bursa'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bursa'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu

Bursa\'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu
31.07.2025 13:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da karın bölgesindeki şişlikten şikayetçi olan bir kadında yapılan tetkikler sonucunda 10 kilogram ağırlığında kitle tespit edildi. Doruk Nilüfer Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla kitle patlatılmadan çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, hastanın karşılaştığı manzaranın doğuma hazırlanan bir kadını andırdığını belirtti.

Bursa'da karın bölgesindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 40'lı yaşlardaki kadın hastanın yapılan tetkiklerinde karın içinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında büyük bir kitle tespit edildi. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla kitle patlatılmadan çıkarıldı.

DOĞUMA HAZIRLANAN BİRİNİ ANDIRIYORDU

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, hastanın ilk muayenesinde karşılaştığı manzaranın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kiloluk bir kitleyle karşı karşıyaydık. Karın bölgesinde büyük, hareketli, kistik bir yapı mevcuttu. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu" dedi.

KİTLE PATLATILMADAN ÇIKARILDI

Bu denli büyük bir cerrahinin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Dr. Özer, "Kadın doğum, radyoloji ve anestezi uzmanlarımızla birlikte çalıştık. Kitlenin yerleşimini detaylı inceledik ve olabilecek komplikasyonlara karşı her adımı titizlikle planladık. Başarılı bir operasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının en önemli öncelik olduğunu belirten Özer, "Bu tür kistlerde en büyük risklerden biri, içinde kanser hücresi bulunması ve kitlenin ameliyat sırasında etrafa yayılmasıdır. Bu, hastanın prognozunu ciddi şekilde etkileyebilir. Biz ekip olarak çok dikkatli çalıştık ve kitleyi kontrollü şekilde çıkardık. Ardından frozen (hızlı) biyopsi yapıldı ve sonuç temiz geldi. Bu, tüm ekip için büyük bir rahatlama oldu" dedi.

"YAŞAM KALİTESİ DÜŞMÜŞTÜ"

Operasyon öncesi yaşam kalitesi oldukça düşen hastanın artık sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Dr. Özer, "Kabızlık, idrar yapmada zorluk, mide bulantısı ve kasık ağrılarıyla yaşıyordu. Sırt üstü yatamıyor, adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu. Şimdi kontrol altında, rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cerrahinin insan hayatına olan katkısına da dikkat çeken Dr. Özer, "Biz cerrahlar hastalara dokunmayı, onların yaşamına nefes olmayı seviyoruz. Bu yüzden 'kanseri değil, cerrahisini seviyoruz' diyoruz" dedi.

"VÜCUTTAKİ DEĞİŞİM İHMAL EDİLMEMELİ"

Kadınlara önemli bir uyarıda bulunan Dr. Özer, "Karın, meme veya vücudun herhangi bir bölgesinde fark edilen kitle, şişlik, ağrı ya da şekil değişiklikleri asla hafife alınmamalı. 'Geçer', 'önemsizdir' diyerek ertelenmesi, ileride çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Operasyon, Sağlık, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Galatasaray’dan Kerem Aktürkoğlu bombası Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu bombası
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli BBP lideri Destici: Ormanlarımızı yakan hainler için idam cezası gündeme gelmeli
İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti İYİ Parti Çankırı İl Başkanı Aydın Akbaş istifa etti
Uçak kalktı geliyor Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul’da Uçak kalktı geliyor! Fenerbahçelilerin dört gözle beklediği futbolcu bu akşam İstanbul'da
Bursa’da yangın kabusu geri döndü Alevler yeniden yükseldi Bursa'da yangın kabusu geri döndü! Alevler yeniden yükseldi
Üsküdar’da 10 katlı binada yangın çıktı Üsküdar'da 10 katlı binada yangın çıktı
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir

12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
11:33
CHP’nin ’Terörsüz Türkiye Komisyonu’ üyeleri belli oldu İşte 10 kişilik liste
CHP'nin 'Terörsüz Türkiye Komisyonu' üyeleri belli oldu! İşte 10 kişilik liste
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
10:04
Sedat Peker’in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
Sedat Peker'in kırmızı bültenle arandığı davanın gizli tanığı kulübede ölü bulundu
18:08
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
17:49
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevi yaygınlaştırılacak
17:34
Ankara’da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın gecekondulara sıçradı
17:28
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu İşte takip edilecek kritik veriler
Ağustos ayında ekonomi gündemi dolu! İşte takip edilecek kritik veriler
17:19
Beşiktaş’ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
Beşiktaş'ın yeni yıldızına hırsızlık şoku: Evi soyuldu
17:07
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
İsrail, Hanzala Gemisi aktivistlerinden beşini daha sınır dışı edecek
16:54
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL’sini çaldı
Cinsel organına dokunup dikkatini dağıttığı bakkalın 20 bin TL'sini çaldı
16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
16:31
Valenin hayatını karartan kaza lüks araç kullanılamaz hale geldi
Valenin hayatını karartan kaza; lüks araç kullanılamaz hale geldi
16:22
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Ekonomistlerden enflasyon uyarısı: Temmuzda TÜFE yüzde 2,34 artabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 13:40:08. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.