Bursa\'da Kadının Karın Bölgesinde 10 Kilogram Kitle Bulundu

Bursa'da karın bölgesindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran 40'lı yaşlardaki kadın hastanın yapılan tetkiklerinde karın içinde yaklaşık 10 kilogram ağırlığında büyük bir kitle tespit edildi. Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla kitle patlatılmadan çıkarıldı.

DOĞUMA HAZIRLANAN BİRİNİ ANDIRIYORDU

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Coşkun Özer, hastanın ilk muayenesinde karşılaştığı manzaranın doğuma hazırlanan birini andırdığını belirterek, "Gerçekte 10 kiloluk bir kitleyle karşı karşıyaydık. Karın bölgesinde büyük, hareketli, kistik bir yapı mevcuttu. Hastamız uzun süre farklı hastanelere başvurmuş, birçok tetkik yapılmış ancak bir türlü ameliyata alınmamıştı. Bize geldiğinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça yorgundu" dedi.

KİTLE PATLATILMADAN ÇIKARILDI

Bu denli büyük bir cerrahinin riskleri nedeniyle çok disiplinli bir ekip çalışması yürütüldüğünü vurgulayan Dr. Özer, "Kadın doğum, radyoloji ve anestezi uzmanlarımızla birlikte çalıştık. Kitlenin yerleşimini detaylı inceledik ve olabilecek komplikasyonlara karşı her adımı titizlikle planladık. Başarılı bir operasyon oldu" ifadelerini kullandı.

Ameliyat sırasında kitlenin patlatılmadan çıkarılmasının en önemli öncelik olduğunu belirten Özer, "Bu tür kistlerde en büyük risklerden biri, içinde kanser hücresi bulunması ve kitlenin ameliyat sırasında etrafa yayılmasıdır. Bu, hastanın prognozunu ciddi şekilde etkileyebilir. Biz ekip olarak çok dikkatli çalıştık ve kitleyi kontrollü şekilde çıkardık. Ardından frozen (hızlı) biyopsi yapıldı ve sonuç temiz geldi. Bu, tüm ekip için büyük bir rahatlama oldu" dedi.

"YAŞAM KALİTESİ DÜŞMÜŞTÜ"

Operasyon öncesi yaşam kalitesi oldukça düşen hastanın artık sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdüğünü belirten Dr. Özer, "Kabızlık, idrar yapmada zorluk, mide bulantısı ve kasık ağrılarıyla yaşıyordu. Sırt üstü yatamıyor, adeta hamile bir kadın gibi hareket ediyordu. Şimdi kontrol altında, rahat bir şekilde yaşamına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Cerrahinin insan hayatına olan katkısına da dikkat çeken Dr. Özer, "Biz cerrahlar hastalara dokunmayı, onların yaşamına nefes olmayı seviyoruz. Bu yüzden 'kanseri değil, cerrahisini seviyoruz' diyoruz" dedi.

"VÜCUTTAKİ DEĞİŞİM İHMAL EDİLMEMELİ"

Kadınlara önemli bir uyarıda bulunan Dr. Özer, "Karın, meme veya vücudun herhangi bir bölgesinde fark edilen kitle, şişlik, ağrı ya da şekil değişiklikleri asla hafife alınmamalı. 'Geçer', 'önemsizdir' diyerek ertelenmesi, ileride çok ciddi sonuçlara neden olabilir. Erken teşhis hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.