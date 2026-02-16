Bursa\'da Psikoterapi Merkezi Açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından ruh sağlığı alanında önemli ihtiyacı karşılamak amacıyla Bursa Şehir Hastanesine bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde (YGAP) hayata geçirilen psikoterapi merkezinde, ruh hastalıkları bütüncül yaklaşımla tedavi ediliyor.

Güney Marmara'da tek olma özelliği taşıyan ve yaklaşık 2 ay önce hizmete açılan merkezde, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde bilimsel kanıta dayalı psikoterapi uygulamaları kamu hizmeti kapsamında erişilebilir kılınıyor.

Travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, fobiler, çift terapisi, cinsel işlev bozuklukları gibi birçok alanda hizmet verilen merkezde, hastalar ile danışanlar, psikiyatri polikliniğindeki uzmanların yönlendirmesiyle randevu alabiliyor.

Bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi, çift terapisi, travmayla ilişkili bozukluklar, davranışsal bağımlılıklar, krize müdahale gibi birimleri bulunan merkezde, alanında deneyimli 3 akademisyen, 2 uzman, 5 klinik psikolog, 2 psikiyatri asistanı görev yapıyor.

"Biz sağlığı korumakla ve hastaları tedaviyle buluşturmakla mükellefiz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin, AA muhabirine Güney Marmara Bölgesi'ndeki kamuya ait tek psikoterapi merkezini hizmete açtıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Çetin, merkezin aynı zamanda akademik destekli olduğunun altını çizerek, "Bursa Şehir Hastanesinden ihtisas yapan psikiyatrist uzmanlığı olan meslektaşlarımız kesinlikle çok daha kaliteli ve kapsamlı bir eğitim alarak mezun olacaklar. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Psikoterapi merkezinde bulunan akademik ortam yeni doktora ve yeni yüksek lisans programları açacaktır. Bu da bizim akademik bilgi birikimimizi artıracak." diye konuştu.

Merkezde bulunan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazıyla halk dilinde 'takıntı' olarak bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastalıklarının tedavisinde başarı sağladıklarını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bursa bütün branşlarda Güney Marmara'nın 'abisi' konumunda. Türkiye'de çok fazla yok bu merkezden. Çok şükür bize nasip oldu. Hocalarımızın gayretiyle, Bakanlığımızın bize yüklediği misyonu, bize verdiği talimatları, vatandaşlarımıza hizmetle buluşturarak yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz sağlığı korumakla ve hastaları tedaviyle buluşturmakla mükellefiz. Bu hizmette, gerçekten oradaki çalışanlarımızın, hocalarımızın büyük gayreti var."

İlaç tedavisi ve psikoterapi aynı anda uygulandığında daha çok etkili oluyor

Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi Birim Koordinatörü Uzman Dr. Mustafa Akan da 21. yüzyılın, teknolojik imkanları zirve yaptığı ancak bireyin ruhsal dünyasında derin kırılmaların yaşandığı paradoksal bir çağ olduğunu söyledi.

Modern çağın getirdiği hız ve haz odaklı yaşam tarzı değişikliklerinin insanlarda kaygı bozuklukları, depresyon, ekran bağımlılığı, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar ile yeni tür hastalıkların gelişmesine sebebiyet verdiğini belirten Akan, psikiyatrik hastalıkların küresel yük üzerindeki etkilerinin de endişe verici olduğunu aktardı.

Psikiyatrik bozuklukların bu denli artmasının çeşitli sebepleri olduğunun altını çizen Akan, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri tedaviye dirençli vakaların olduğu. Araştırmalarda depresyon hastalığının yüzde 30'unun tedaviye dirençli olduğu gösterilmiş. İkincisi ise tedavi açığının olduğu. Modern psikiyatri, psikiyatrik hastaların tedavisinde hem ilaç tedavilerine hem de psikoterapi müdahalelerinin uygulanması gerektiğini bizlere gösteriyor. Psikoterapi, bireyin zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini alanında deneyimli bir terapist eşliğinde çözümlemesine yardımcı olan bir tedavi yöntemi. Psikoterapi ile kişi olaylarla ilgili zihinsel tepkilerini, zihinsel işleyiş süreçlerini, duygusal tepkilerini ve davranışsal tepkilerini, çözümler ve bunu daha sağlıklı, daha işlevsel formlara dönüştürür."

Akan, ruh hastalıklarında ilaç tedavisi ve psikoterapinin aynı anda kombine uygulandığında, ilaç tedavisinden daha etkili bulunduğunu dile getirerek, kullanılan ilaç kesildiğinde hastalığın tekrar nüksedebildiğini anlattı.

Psikoterapi uygulanan hastalarda uzun soluklu iyilik dönemleri bildirildiğini vurgulayan Akan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin cinsel işlev bozuklukları, fobiler, kişilik ve ilişki sorunları, bunlarda olmazsa olmaz tedavi yöntemi psikoterapi. Biz de bu duygu ve düşüncelerle hastaların tedavisini daha iyi yürütebilmek, psikiyatrik bozuklukların tedavisini multidisipliner bir şekilde gerçekleştirebilmek için psikoterapi merkezimizi açtık. Şu ana kadar 400'ün üzerinde hastaya hizmet veren merkezimiz, Güney Marmara'da önemli bir kitleye hitap ediyor."