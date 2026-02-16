Bursa'da Psikoterapi Merkezi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bursa'da Psikoterapi Merkezi Açıldı

Bursa\'da Psikoterapi Merkezi Açıldı
16.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Marmara'nın tek psikoterapi merkezi, ruh hastalıklarına bütüncül tedavi hizmeti sunuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından ruh sağlığı alanında önemli ihtiyacı karşılamak amacıyla Bursa Şehir Hastanesine bağlı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde (YGAP) hayata geçirilen psikoterapi merkezinde, ruh hastalıkları bütüncül yaklaşımla tedavi ediliyor.

Güney Marmara'da tek olma özelliği taşıyan ve yaklaşık 2 ay önce hizmete açılan merkezde, psikiyatrik hastalıkların tedavisinde bilimsel kanıta dayalı psikoterapi uygulamaları kamu hizmeti kapsamında erişilebilir kılınıyor.

Travma ve ilişkili bozukluklar, obsesif kompulsif bozukluk, kişilik bozuklukları, fobiler, çift terapisi, cinsel işlev bozuklukları gibi birçok alanda hizmet verilen merkezde, hastalar ile danışanlar, psikiyatri polikliniğindeki uzmanların yönlendirmesiyle randevu alabiliyor.

Bilişsel davranışçı terapi, şema terapisi, çift terapisi, travmayla ilişkili bozukluklar, davranışsal bağımlılıklar, krize müdahale gibi birimleri bulunan merkezde, alanında deneyimli 3 akademisyen, 2 uzman, 5 klinik psikolog, 2 psikiyatri asistanı görev yapıyor.

"Biz sağlığı korumakla ve hastaları tedaviyle buluşturmakla mükellefiz"

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Mustafa Çetin, AA muhabirine Güney Marmara Bölgesi'ndeki kamuya ait tek psikoterapi merkezini hizmete açtıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Çetin, merkezin aynı zamanda akademik destekli olduğunun altını çizerek, "Bursa Şehir Hastanesinden ihtisas yapan psikiyatrist uzmanlığı olan meslektaşlarımız kesinlikle çok daha kaliteli ve kapsamlı bir eğitim alarak mezun olacaklar. Bu da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı. Psikoterapi merkezinde bulunan akademik ortam yeni doktora ve yeni yüksek lisans programları açacaktır. Bu da bizim akademik bilgi birikimimizi artıracak." diye konuştu.

Merkezde bulunan Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS) cihazıyla halk dilinde 'takıntı' olarak bilinen Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) hastalıklarının tedavisinde başarı sağladıklarını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bursa bütün branşlarda Güney Marmara'nın 'abisi' konumunda. Türkiye'de çok fazla yok bu merkezden. Çok şükür bize nasip oldu. Hocalarımızın gayretiyle, Bakanlığımızın bize yüklediği misyonu, bize verdiği talimatları, vatandaşlarımıza hizmetle buluşturarak yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. Biz sağlığı korumakla ve hastaları tedaviyle buluşturmakla mükellefiz. Bu hizmette, gerçekten oradaki çalışanlarımızın, hocalarımızın büyük gayreti var."

İlaç tedavisi ve psikoterapi aynı anda uygulandığında daha çok etkili oluyor

Bursa Şehir Hastanesi Psikoterapi Merkezi Birim Koordinatörü Uzman Dr. Mustafa Akan da 21. yüzyılın, teknolojik imkanları zirve yaptığı ancak bireyin ruhsal dünyasında derin kırılmaların yaşandığı paradoksal bir çağ olduğunu söyledi.

Modern çağın getirdiği hız ve haz odaklı yaşam tarzı değişikliklerinin insanlarda kaygı bozuklukları, depresyon, ekran bağımlılığı, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar ile yeni tür hastalıkların gelişmesine sebebiyet verdiğini belirten Akan, psikiyatrik hastalıkların küresel yük üzerindeki etkilerinin de endişe verici olduğunu aktardı.

Psikiyatrik bozuklukların bu denli artmasının çeşitli sebepleri olduğunun altını çizen Akan, şöyle konuştu:

"Bunlardan biri tedaviye dirençli vakaların olduğu. Araştırmalarda depresyon hastalığının yüzde 30'unun tedaviye dirençli olduğu gösterilmiş. İkincisi ise tedavi açığının olduğu. Modern psikiyatri, psikiyatrik hastaların tedavisinde hem ilaç tedavilerine hem de psikoterapi müdahalelerinin uygulanması gerektiğini bizlere gösteriyor. Psikoterapi, bireyin zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkilerini alanında deneyimli bir terapist eşliğinde çözümlemesine yardımcı olan bir tedavi yöntemi. Psikoterapi ile kişi olaylarla ilgili zihinsel tepkilerini, zihinsel işleyiş süreçlerini, duygusal tepkilerini ve davranışsal tepkilerini, çözümler ve bunu daha sağlıklı, daha işlevsel formlara dönüştürür."

Akan, ruh hastalıklarında ilaç tedavisi ve psikoterapinin aynı anda kombine uygulandığında, ilaç tedavisinden daha etkili bulunduğunu dile getirerek, kullanılan ilaç kesildiğinde hastalığın tekrar nüksedebildiğini anlattı.

Psikoterapi uygulanan hastalarda uzun soluklu iyilik dönemleri bildirildiğini vurgulayan Akan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Örneğin cinsel işlev bozuklukları, fobiler, kişilik ve ilişki sorunları, bunlarda olmazsa olmaz tedavi yöntemi psikoterapi. Biz de bu duygu ve düşüncelerle hastaların tedavisini daha iyi yürütebilmek, psikiyatrik bozuklukların tedavisini multidisipliner bir şekilde gerçekleştirebilmek için psikoterapi merkezimizi açtık. Şu ana kadar 400'ün üzerinde hastaya hizmet veren merkezimiz, Güney Marmara'da önemli bir kitleye hitap ediyor."

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Sağlık, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bursa'da Psikoterapi Merkezi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem
Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı Kocaelispor 3 puanı 3 golle aldı

11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
400x kaldıraç tanıtıldı, kripto fenomenleri akın etti
400x kaldıraç tanıtıldı, kripto fenomenleri akın etti!
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
09:34
Polis sadece ehliyet sormayacak Bunun yapanın cebi fena yanacak
Polis sadece ehliyet sormayacak! Bunun yapanın cebi fena yanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:05:10. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Psikoterapi Merkezi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.