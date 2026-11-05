Canan Karatay'dan AYM kararı sonrası rest çekti. Susayım diye yapıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Canan Karatay'dan AYM kararı sonrası rest çekti. Susayım diye yapıyorlar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Canan Karatay\'dan AYM kararı sonrası rest çekti. Susayım diye yapıyorlar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
4 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Canan Karatay\'dan AYM kararı sonrası rest çekti. Susayım diye yapıyorlar
Haber Videosu

Anayasa Mahkemesi tarafından Prof. Dr. Canan Karatay'ın aşılarla ilgili sözleri nedeniyle aldığı 1 aylık meslekten geçici men cezasının "ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine" hükmedildi. Karatay, meslekten men cezasının yasal dayanağı olmayan hukuksuz bir karar olduğunu vurgulayarak, "Her şeyi susayım ve konuşmayayım diye yapıyorlar. Bilim karşılıklı fikirlerin çakışmasıyla gelişir; susmakla, susturulmakla bilim ve ilim gelişmez" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 2018 yılında katıldığı bir televizyon programında aşılarla ilgili sözleri nedeniyle 1 ay meslekten geçici men cezası almıştı. İstanbul Tabip Odası tarafından Prof. Dr. Karatay'ın 1 ay meslekten men edilmesine karar verilmiş ve karar Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu tarafından da onanmıştı. Karatay'ın karara itirazının ardından Anayasa Mahkemesi, Karatay'ın açıklamaları nedeniyle cezalandırılmasını "ifade özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirerek, kararı bozdu. 

"Tıbbi açıklamalar nedeniyle verilen disiplin cezasının hukuki dayanağının ve müdahalenin gerekliliğinin yeterince ortaya konulmadığı" sonucuna varıldığını belirten AYM tarafından ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmedildi.

ROCKEFELLER TIBBI ÇIKIŞI

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, meslekten men kararının hukuka aykırı olduğunu dile getirerek, aşılarla ilgili düşüncelerinin arkasında olduğunu söyledi. Prof. Dr. Karatay, hekimliğin belli bir kalıp üzerinden ilerlememesi gerektiğini savunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Zaten kanunsuz bir uygulamaydı. 2018'deki bir konuşmamdan sonra İstanbul Tabip Odası ve idare mahkemesi 1 ay meslekten men cezası verdi. Tabii ki öyle bir şey olmadı; biz bunlara itiraz ettik ve en sonunda 8 sene sonra Yüksek Mahkeme'den karar çıktı ki böyle bir ceza olamaz diye. 'Bu kanunsuz bir hükümdür, Karatay'ın ifadesi serbesttir, ifade hürriyeti vardır' dedi. Çünkü hiçbir yasal dayanağı yok ve yanlış bir karar. Onun için tekrar 14. İdare Mahkemesi'ne geri verdi, 'Alın bunu tekrar gözden geçirin' diye. Çünkü ben bazı aşıların gereksiz olduğunu açıklamıştım, ki yine aynı fikirdeyim. Bunların tehlikeli olduğunu söylemiştim. 60 yıllık bir hekim ve bir akademisyen olarak fikrimi serbestçe söyledim. Bana her zaman bu şekilde maalesef 'Rockefeller tıbbı'nı uygulayanlar ve yalnızca onun önerilerini tıp olarak sananlar bana hücum ediyorlar. Ama hiçbir zaman kazanmadılar, her zaman ben kazandım. Bütün davalar hala devam ediyor, 135 tane davam var. Ben düşündüğümü dile getirdim fakat Rockefeller tıbbına karşı illa o uygulanacak diye onların hizmetkarları tarafından suçlanıyorum. Çünkü bizim okuduğumuz devirde böyle bir şey yoktu 'illa bunlar yapılacak, bunun dışında bir şey yapılınca yanlıştır' diye."

"HERKES AYNI FİKİRDE OLMAK ZORUNDA DEĞİL"

Bilimin farklı düşüncelerin çatışmasıyla gelişeceğine inandığını söyleyen Prof. Dr. Karatay, tıbbın artık bir 'ticaret' olduğunu belirtti. Karatay, "Herkesin fikri değişiktir ve değişik olmalıdır. Bilim değişik fikirlerle çatışarak gelişir. Benim söylediklerime karşı hiçbir argüman ileri sürmüyorlar, yalnız susayım istiyorlar, konuşmayayım istiyorlar. Neden? Çünkü tıp bir ticaret oldu artık. O ticarete hizmet ediyorlar ve gayet güzel de söylediler: 'Onu konuşturmayın; o konuşunca satışlarımız yüzde 30 düşüyor.' Çünkü tıp bir ticarettir artık. Tıp aslında Aristo'nun da dediği gibi kutsal bir sanattır ve objesi canlı insandır. Biz öyle eğitim gördük ve ben onu uyguladığım için fikrime karşı argüman kabul etmeyebilirler. Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil. Buna karşı bir argüman ve başka bir fikir ileri sürmelerini bekliyorum. İlla konuşmasın diye mücadele ediyorlar ve beni susturuyorlar. Yüksek Mahkeme de 'Böyle bir kanunsuzluk olamaz, Karatay Anayasa'nın 26. maddesine göre fikrini açıkça söylemeye haklıdır, bu hak ihlalidir' dedi. Her şeyi susayım ve konuşmayayım diye yapıyorlar. Bilim karşılıklı fikirlerin çakışmasıyla gelişir; susmakla, susturulmakla bilim ve ilim gelişmez" dedi.

Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“rockefellere karşı Canan Hocaya destek veriyorum. Allah Teâlâ senden razı olsun...”

Tüm yorumlar (4)
Anayasa MahkemesiCanan KaratayGüncelSağlıkBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (4)

  • MHT MHT:
    rockefellere karşı Canan Hocaya destek veriyorum. Allah Teâlâ senden razı olsun... 4 0
  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Canan hocanın fikirleri ilâç sanayii baronlarının işine gelmiyor o yüzden sıkıntı çıkartıyorlar benim şahsi fikrim Canan hoca % 90 ının üzerinde haklı .. 1 0
    doğrucu davut doğrucu davut:
    mesela yüzde 96 haklı olabilir mi? yaaaa daaa...? yüzde 92.25 haklı mıdır? tam net bir yüzdelik alabilir miyiz? 0 0
  • tuncersemih005 tuncersemih005:
    canan hocam ne diyorsa doğrudur birileri rahatsız oluyor olsun hiç önemli değil 0 0
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı Sevgilisi de intihar etti 50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti
Emeklilerin beklediği haber geldi Şimşek resmen duyurdu Emeklilerin beklediği haber geldi! Şimşek resmen duyurdu
Arda Güler neden oynamadı Mourinho tüm gerçeği açıkladı Arda Güler neden oynamadı? Mourinho tüm gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo’dan tarihi karar Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama Kaya çifti savcının karşısındayken ortaya atılan iddiaya jet yalanlama
Bir ilimiz yasta Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu Bir ilimiz yasta! Genç öğretmen ablasının evinde ölü bulundu
Bunu da gördük “Fırıncıdan 4 çocuk yaptı“ denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı Bunu da gördük! "Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı
Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı Özel jetle başlayan ayrılık, tarihi vedayla noktalandı
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
16:07
CHP, Mustafa Sarıgül’ün ipini çekti
CHP, Mustafa Sarıgül'ün ipini çekti
16:05
Bahçelievler’deki göçükte 1 can kaybı
Bahçelievler'deki göçükte 1 can kaybı
16:02
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek
Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
15:51
Harry Kane imzayı attı 2029’a kadar devam
Harry Kane imzayı attı! 2029'a kadar devam
15:49
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yarın sözleşme imzalayacak
15:32
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi İşte beklenen tablo
Prof. Dr. Şener, emekli maaşı ve altın için rakam verdi! İşte beklenen tablo
15:32
Fenerbahçe, Liverpool’u devirdi Kasasına giren para dudak uçuklattı
Fenerbahçe, Liverpool'u devirdi! Kasasına giren para dudak uçuklattı
15:27
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
Altın yatırımcısının umudu Baba Vanga! 2027 için öyle bir kehaneti var ki...
15:26
İzmir’de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti
İzmir'de gece yarısı yangın: 23 yaşındaki Dılgıran Enç dumandan etkilenip hayatını kaybetti
14:46
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı Yüzde 86’sı insan kaynaklı
Bakan Yumaklı, orman yangınlarında bilançoyu açıkladı! Yüzde 86'sı insan kaynaklı
14:29
Rahmi Özkan’ın “Genelev“ sözleri olay oldu Müge Anlı’dan jet müdahale
Rahmi Özkan'ın "Genelev" sözleri olay oldu! Müge Anlı'dan jet müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 16:12:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Canan Karatay'dan AYM kararı sonrası rest çekti. Susayım diye yapıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android