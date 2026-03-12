Çocuklarda Böbrek Sağlığı Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocuklarda Böbrek Sağlığı Uyarısı

Çocuklarda Böbrek Sağlığı Uyarısı
12.03.2026 09:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Yavaşcan, çocuklarda böbrek sağlığını tehdit eden hastalıklar ve beslenme alışkanlıklarını vurguladı.

ÇOCUKLUK çağında böbrek sağlığını tehdit eden bazı hastalıklar çoğu zaman basit belirtilerle ortaya çıkabiliyor. 12 Mart Dünya Böbrek Günü'nde çocukluk çağı böbrek sağlığına dair uyarılarda bulunan Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Önder Yavaşcan, "Basit bir ateşle maskelenen enfeksiyonlar ve mutfaktaki paketli zehirler, çocukları böbrek nakli sırasına sokuyor. Günümüzde çocuklar daha fazla hazır gıda tüketiyor, daha fazla tuz alıyor ve daha az hareket ediyor. Bu nedenle çocukları paketli, kutulu ve şişelenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak, ev yapımı besinlerle beslenmelerini sağlamak çok önemli" dedi.

12 Mart Dünya Böbrek Günü kapsamında uyarılarda bulunan Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Prof. Dr. Önder Yavaşcan, çocuklarda böbreğin son derece hassas bir organ olduğunu ve bazı hastalıkların ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

ÇOCUKLARDA EN SIK NEDEN: İDRAR YOLU ENFEKSİYONU'

Çocukluk çağında böbreğe zarar veren hastalıkların erken teşhis edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Prof. Yavaşcan, "Özellikle idrar yolu enfeksiyonları böbrek hasarının en önemli nedenlerinden birisidir. Özellikle küçük çocuklarda kendini yalnızca ateşle gösterebilir. Kendini ifade edemeyen bir çocukta ateş görüldüğünde idrar tahlili yapılması tanı açısından büyük önem taşır. Bu hastalık tekrarlayıcı olabileceği için, tekrar eden enfeksiyonlarda böbreğe zarar verebilecek altta yatan nedenlerin mutlaka araştırılması gerekir" dedi.

'GÜNÜMÜZDE ÇOCUKLAR DAHA FAZLA HAZIR GIDA TÜKETİYOR'

Beslenme alışkanlıklarının değişmesinin de böbrek sağlığını etkilediğini söyleyen Prof. Yavaşcan, "Geçmişte daha çok yetişkinlerde görülen bazı sorunlar artık çocuklarda da ortaya çıkıyor. Günümüzde çocuklar daha fazla hazır gıda tüketiyor, daha fazla tuz alıyor ve daha az hareket ediyor. Bu durum hipertansiyona yol açabiliyor ve böbrekleri zorlayabiliyor. Bu nedenle çocukları paketli, kutulu ve şişelenmiş gıdalardan mümkün olduğunca uzak tutmak, ev yapımı besinlerle beslenmelerini sağlamak çok önemli" diye konuştu.

'SU TÜKETİMİ ÇOCUKLAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Yeterli su tüketiminin böbrek sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, "Her yaş grubunun içmesi gereken uygun bir su miktarı vardır. Ancak su içmek çoğu zaman aklımıza gelmeyebiliyor. Bu nedenle hem kendimize hem de çocuklarımıza su içmeyi hatırlatmalı ve teşvik etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

'DİYALİZ ÇOCUĞA YAKIŞMAYAN BİR TEDAVİ'

Böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda diyalizin hayat kurtarıcı bir tedavi olduğunu ancak çocuklar için zor bir süreç oluşturduğunu belirten Yavaşcan, şunları söyledi:

"Diyaliz gerektiğinde çocuğun hayatını kurtaran çok önemli bir tedavidir. Ancak diyaliz tedavisi gören çocukların büyüme ve gelişmesi yavaşlayabilir, okul hayatıyla tedaviyi bir arada yürütmek zorlaşabilir. Bu nedenle son dönem böbrek yetmezliği gelişen çocuklarda en uygun tedavi yöntemi böbrek naklidir."

'ABUR CUBURLARDAN UZAK DURULMALI'

Paketli gıdalarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yavaşcan, "Bu gıdalar aşırı kalori ve tuz yükü barındıran gıdalar olup bu durum çocukluk çağı hipertansiyonu açısından risk oluşturuyor Aşırı kilo almak böbrek hastalıkları için önemli bir risk oluşturuyor. Çocukluk çağında bunun en önemli sebebi, ekran karşısında çok uzun vakit geçirmek ve bu sırada abur cubur diye tanımlanan paketli gıdaları yoğun bir şekilde tüketmek olarak tanımlanıyor. Bu süreler günde 2 saat ile kısıtlanmalı ve çocuklar içinde hareketin olduğu spor aktivitelerine yönlendirilmeli" dedi.

'KADAVRADAN NAKİL VURGUSU'

Böbrek naklinin çocukların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırdığını belirten Prof. Dr. Yavaşcan, kadavradan organ bağışının önemine de dikkat çekti. Prof. Dr. Yavaşcan, "Her çocuk böbrek naklini hak eder. Böbrek nakli çocukların normal yaşamlarına ve okul hayatına daha kolay uyum sağlamasını sağlar. Kadavradan organ bağışının artması, organ bekleyen hastalar için büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Böbrek, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Çocuklarda Böbrek Sağlığı Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı Tehdit sonrası peş peşe vurdular Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Trump, en büyük darbeyi İran’dan değil kendi halkından yedi Trump, en büyük darbeyi İran'dan değil kendi halkından yedi
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi
Pınar Altuğ’a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın Pınar Altuğ'a eşinin yanında açıkça soruldu: Müstehcen sahnede oynar mısın?
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir
Sivas’ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor Sivas'ta Hayır Bakkalı İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor
Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü Eski boksör, nikah şahidi olduğu arkadaşını yumruklayarak öldürdü
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı 26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

08:45
Kimse beklemiyordu Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
Kimse beklemiyordu! Akaryakıta çifte indirim geldi, tamamı pompaya yansımadı
07:55
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar
07:37
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği
İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
07:04
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle
Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
06:06
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
05:49
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti Hepsini tek tek vurdular
Arap ülkesi gece yarısı alarma geçti! Hepsini tek tek vurdular
05:40
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat
ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
01:47
Trump’tan skandal itiraf Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
Trump'tan skandal itiraf! Gemiyi batıran general bakın ne söylemiş
01:26
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
23:14
İşte savaşın gölgesinde yaşam Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
İşte savaşın gölgesinde yaşam! Bir yanda füzeler düşüyor, öbür yanda yolcu uçakları iniyor
23:13
BM Güvenlik Konseyi’nden İran kararı
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 09:51:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Çocuklarda Böbrek Sağlığı Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.