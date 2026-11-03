ÇOMÜ Hastanesinde 6 yataklı inme merkezi açıldı, trombektomi sevki son buldu - Son Dakika
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ÇOMÜ Hastanesinde 6 yataklı inme merkezi açıldı, trombektomi sevki son buldu

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 2'si yoğun bakım 6 yataklı inme merkezi hizmete açıldı. Merkez sayesinde mekanik trombektomi ihtiyacı olan hastalar Bursa, İstanbul ve Balıkesir gibi çevre illere sevk edilmeyecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan inme merkezi hizmete açıldı.

Alan düzenlemeleri ve teknik cihaz kurulumları tamamlanan merkezin açılışı dolayısıyla hastanede düzenlenen törende konuşan ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, 2'si yoğun bakım olmak üzere 6 yatak kapasiteli merkezin kurulması için yaklaşık bir yıldır multidisipliner yaklaşımla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Süreçte idari ve teknik açıdan aşılması gereken konuları işbirliğiyle çözüme kavuşturduklarını belirten Erenoğlu, merkezin ruhsatını 28 Ekim'de aldıklarını, 29 Ekim itibarıyla hizmet vermeye hazır hale geldiğini, resmi tatilin ardından bugün açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Üniversite hastanelerinin nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu ve zor vakaların tedavi edildiği önemli merkezler olduğunu dile getiren Erenoğlu, inme merkezinin de Çanakkale'ye önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Hakan Görgülü de Çanakkale'de üst düzey birçok sağlık hizmetinin sunulabildiğini ve vatandaşların bu hizmetlere kolaylıkla ulaşabildiğini belirtti.

Bunun en önemli göstergelerinden birinin il dışına yapılan sevkler olduğunu aktaran Görgülü, şöyle konuştu:

"Çanakkale'den diğer illere sevk ettiğimiz hasta sayısı günlük 1'in altında. Bu rakam yaklaşık 0,6'ya tekabül ediyor. Ancak sevk ettiğimiz hastaların yaklaşık yüzde 47'si nöroloji kökenli. Bu hastaların da yüzde 75-80'lik bölümünü inme merkezi ihtiyacı nedeniyle sevk etmek zorunda kalıyoruz. Bu, merkezin önemini ortaya koyuyor. Multidisipliner bir yapıya sahip olan bu merkezde, ilimize ve hemşehrilerimize güzel hizmetler sunulacağına gönülden inanıyorum."

ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Pınar Mutlu da merkezin hizmete girmesinin Çanakkale için büyük değer taşıdığını belirterek, kentin sağlık alanında kendi kendine yeterliliğini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

ÇOMÜ Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yıldızhan Şengül ise inme tedavisinde zamanın büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Kaybedilen her dakikanın hastaların iyileşme şansını doğrudan etkilediğini vurgulayan Şengül, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar özellikle mekanik trombektomi ihtiyacı olan hastalarımızı Bursa, İstanbul ve Balıkesir gibi çevre illerdeki merkezlere sevk etmek zorunda kalıyorduk. Bu da hastalarımız açısından çok değerli bir zamanın kaybına yol açıyordu. Artık bu tedaviyi kendi merkezimizde uygulayabilecek olmamız hem hastalarımız hem de bölgemiz için çok büyük bir kazanım olacak. Amacımız yalnızca hayat kurtarmak değil, hastalarımızın inme sonrasında mümkün olduğunca bağımsız bir şekilde yaşamlarına devam edebilmesini sağlamak."

Konuşmaların ardından Rektör Erenoğlu, İl Sağlık Müdürü Görgülü ve beraberindekiler kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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