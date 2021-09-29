Üye Girişi
Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor

29.09.2021 12:39
Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor, System.String[]

İngiltere'de A vitamini içeren burun damlalarının Covid'e yakalanmış bazı kişilerde koku kaybını veya koku alma duyusunda değişikliği tedavi edip edemeyeceği araştırılıyor.

İngiltere'de A vitamini içeren burun damlalarının Covid'e yakalanmış bazı kişilerde koku kaybını veya koku alma duyusunda değişikliği tedavi edip edemeyeceği araştırılıyor.

East Anglia Üniversitesi'ndeki araştırmanın 12 hafta sürmesi planlanıyor. Daha önce Almanya'da yapılan ve A vitamininin faydalı olabileceğini gösteren bir çalışma, bu araştırmaya dayanak oluşturuyor.

Tedavi gönüllü hastaların sadece bir kısmına uygulanacak. Bu kişilerden çürük yumurta ve gül koklamaları istenecek.

Beyin taramaları, vitaminin hasar görmüş duyu yollarını veya "koku sinirlerini" iyileştirip iyileştirmediğini gösterecek.

Grip gibi başka birçok virüs de buna neden olabilse de, koku kaybı veya koku alma duyusunda değişiklik Covid'in yaygın bir belirtisi.

Covid'e yakalanan çoğu kişi birkaç hafta içinde koku alma duyusunu doğal bir şekilde geri kazansa da, birçok kişide koku bozuklukları devam etti.

29 yaşındaki Londralı Lina Alnadi, Covid'den sonra parozmi geliştirdi, yani birçok temel şeyin kokusu onun için değişti.

Örneğin musluk suyu korkunç kokuyor, sizin ya da benim bataklıktan ya da kanalizasyondan alabileceğimiz kokunun benzeri.

Kişniş bitkisinin kokusu deodorant gibi.

Ve Alnadi'nin en sevdiği yiyeceklerden biri olan yumurta yanık lastik gibi kokuyor.

Alnadi, "Koku alma duyunuzun kıymetini bilmiyorsunuz" diyor ve ekliyor:

"Onu kaybetmek yıkıcıydı. Beslenmemi fazlasıyla etkiledi. Yiyemediğim bir sürü yiyecek vardı. Gerçekten çok üzücüydü."

Duş almak veya dişlerini fırçalamak gibi basit şeyler bile koku alma duyusundaki değişiklik nedeniyle rahatsız ediciydi.

Ancak durum yavaş yavaş düzeldi ve Alnadi birkaç ufak değişikliğin daha iyi koku almasını sağladığını fark etti.

Alnadi, "Yiyeceklere limon sıkmak veya acı biber eklemek onların daha iyi kokmasını sağlayabilir. Ayrıca yiyecekleri denedim ve bende kusma isteği doğurmayanların listesini çıkardım. Sağlıklı kalmak adına doğru şeylerden yeterince yediğimden emin olmak için yaratıcı olmam gerekti" diyor.

Koku soğancığı

East Anglia Üniversitesi'ndeki Norwich Tıp Okulu'nun baş araştırmacısı Profesör Carl Philpott ise araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"A vitamini içeren burun damlaları uygulandığında hastaların beyinlerinde hasarlı koku yollarının büyüklüğünde ve aktivitesinde bir artış olup olmadığını öğrenmek istiyoruz.

"Koku sinirleri ile beyin arasındaki bağlantının sağlandığı alan olan koku soğancığının boyutundaki değişiklikleri iceleyeceğiz. Ayrıca beyinde kokuları algılamakla bağlantılı bölgelerdeki aktiviteye de bakacağız."

A vitamini veya retinol;

Birçok süt ürünü ve bazı sebzeler yağda çözünen bu vitamini içeriyor.

Uzmanlar, A vitamini takviyesi alan kişileri, vitamin fazlasının zararlı olabileceği konusunda da uyarıyor.

Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor

Koronavirüs, Almanya, England, Grip, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor - Son Dakika

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor 12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor Azra'nın cinayetinde savcılık, 12:11 Azra'nın cinayetinde savcılık, "13 parçaya ayrılırken ölü müydü yoksa sağ mıydı?" raporu istedi İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı 12:06 İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı
Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor 12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde 11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü 11:31 Konseri esnasında dans eden Yıldız Tilbe'nin iç çamaşırı gözüktü
Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada 11:18 Eve geldiğinde annesini pencereden atlamak üzereyken yakaladı! Yaşlı kadının kurtarılış anı kamerada Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor 10:20 Atandığı ülkeye iç karışıklık sebebiyle gidemeyen Türk büyükelçi, bağ bahçe işleri yapıyor

Son Dakika Haberleri
12:48 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor
12:41 Kendisine emanet bırakılan köpeğe cinsel saldırıda bulunup öldürdü! Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli köşe bucak aranıyor
12:34 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar
12:08 Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar
12:04 Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?
12:02 Endonezyalı eşi ülkesine dönüp bir daha gelmeyen adam, resmi nikahlı olduğu için yeni nişanlısıyla da evlenemiyor
11:56 Yorumculuk yapan Sneijder, Beşiktaş'ın golünde faul olduğunu savundu
11:40 Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler
11:35 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye genelinde okullardaki devamlılık oranı yüzde 95'in üzerinde
11:27 Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırmak istediler, şikayetçi olan aileyi darbedip iş yerini silahla ateş açtılar         
12:34
Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar Selçuk Üniversitesi'nde aşısız ve eksik aşılı öğrencilerin isimlerini panoya astılar         
12:09
Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç Yakınlarını işe alan Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'dan ilginç "torpil" açıklaması: 5 kişi için adam mı vuralım?         
12:04
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı Oto galerilerdeki fiyatlar bayileri geri bıraktı         
11:32
Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü Dünyanın konuştuğu Moldova ekibi Sheriff kimin takımı? İşte mucizenin öyküsü         
11:27
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her ilde devreye alınacak" dediği yeni düzenlemenin detayları belirlendi         
10:17
Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf Lionel Messi'nin, bu halleri şaşkınlık yaratıyor? İşte dünyanın konuştuğu o fotoğraf         
09:44
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi Parkta korku dolu anlar! Çocuğun burnundan giren amip, beynini yedi         
20:38
Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi Selen Görgüzel Alkan, sünnet düğünlerini aldatmaların sebebi olarak gösterdi         
20:38
Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu Video kısa sürede viral oldu! Kavga eden kızların bikinisi düştü, erkekler tempo tuttu         
20:24
Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi Canlı yayında herkes dondu kaldı: En çok hediye atana karısını göstereceğini söyledi         
19:01
Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı Kadın, kocasının gönderdiği fotoğraf ile kendisini aldattığını anladı         
18:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 13:01:22. #1.11#
SON DAKİKA: Covid: İngiltere'de A vitamininin hastalık sonrası koku kaybının tedavisinde faydalı olup olmayacağı araştırılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement