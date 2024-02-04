Depremde ailesini kaybeden Mert İsmet Mucuk: Hayat kısa, anı yaşayın

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde anne ve babasını kaybeden Alican Yılmaz ile eşi ve çocuklarının da arasında bulunduğu birçok yakınını yitiren Mert İsmet Mucuk artık hayata tek başlarına tutunuyor ve herkese "Hayat kısa, anı yaşayın" mesajı veriyor.
Tedavilerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine dönen Alican Yılmaz ve Mert İsmet Mucuk, felaketin üzerinden geçen bir yılı AA muhabirine Zoom bağlantısıyla anlattı.
Antakya'da depreme yakalanan, anne ve babası enkaz altında can veren Yılmaz, Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesindeki tedavisinin ardından tekrar memleketine döndüğünü söyledi.
Depremde yaşadıklarını anlatan Yılmaz, sabah ailece kahvaltı yapmayı planlayarak yattıklarını ancak bir kabusa uyandıklarını dile getirdi.
Yılmaz, ilk sarsıntıyı hisseder hissetmez bir araya toplandıklarını belirterek, "Evin kapısını açtığımda apartmandaki komşularımız koşarak dışarı çıkıyordu. Korunmak için mutfakta masanın oraya doğru daha gidemeden duvarın adeta uçtuğunu gördüm. Bir anda zemin çöktü ve alt katta bulduk kendimizi. Hep filmlerde gibi gördüğümüz anları yaşadık." diye konuştu.
Başını kaldırmak istediğini ancak üç parmak kadar üzerinde betonlar olduğunu belirten Yılmaz, şunları söyledi:
"Sağıma döndüğümde annem vardı, benimle konuştu ve bana 'Ben gidiyorum, seni alacaklar' dedi. Anneme 'Anne gitme' dedim. Annemin bir süre sesi çıkmadı ve 'Anne öldün mü? diye defalarca sordum ama ses gelmedi. Ağlayamadım.
Sol elimle sol bacağımı hareket ettirebiliyordum. Bacaklarımın arasına elimi attığımda babamın kafasını hissettim ve vefat ettiğini anladım. Üç gün sonra beni kurtardılar, bu günler nasıl geçti bilmiyorum. Çünkü, zamanla çok fazla halüsinasyonlar görmeye başlamıştım. Son gün artık çok üşümeye başlamıştım, uykum gelmişti. O an, 'Ölüm çok sessiz ve soğuktur' sözleri aklıma geldi ve öldüğümü düşündüm ve 'Anne, ben de geliyorum yanına' dedim ve şehadet getirmeye başladım. O anda 'Seni almaya geldik' sesiyle irkildim. Madenci ekibi beni kurtarmaya gelmişti. Oradan çıktığımda dışarıdan alkış sesleri geliyordu. Gözümü açtığımda Adana'da hastaneydim ve sağ kolum artık yoktu, kolum burada ampüte edilmişti."
Yaklaşık 1,5 hafta sonra tedavi için Ankara'ya geldiğini ifade eden Yılmaz, "Burada tekrar hayata bağlandım. Ankara'da 3,5 ay tedavim sürdü. Şu anda ampüte olan koluma protezim takıldı, mutluyum. Ayağımda da biraz sıkıntılarım vardı, fizik tedavi ile ilk adımlarını attım." dedi.
Yılmaz, depremin ve bu süreçte yaşadıklarının dünyaya bakışını tamamen değiştirdiğini dile getirdi ve "Bu süreç şunu öğretti, hayat çok kısa, ömür belli değil. Sadece o günde kalıp mutlu olunmalı, çünkü hayat mutsuz olmak için çok çok daha kısa." diye konuştu.
"Cansız bedenlerinin yanında yatarken, bazı şeylerin telafisinin olmadığını anladım"
Mert İsmet Mucuk da afete Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ailesiyle uykudayken yakalandı.
Henüz ne olduğunu anlamadan kendilerini enkazın içinde bulduklarını söyleyen Mucuk, "Eşim, iki çocuğum, annem, kız kardeşim hepsi rahmetli oldu. Kızım 7 yaşındaydı ve henüz birinci sınıfa gidiyordu. Oğlum ise 5 yaşındaydı, ana sınıfında okuyordu." diye konuştu.
Mucuk, enkaz altında yaşadıklarını şöyle dile getirdi:
"Oğlum kucağımdaydı, vücudu sol ayağımın üstündeydi. Eşim sırtı dönük şekilde yan tarafımdaydı. Kucağında ise kızım vardı. Hepsini kaybetmiştim. Depremden 7 gün sonra enkazdan çıkarıldım. İlk olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine götürülmüş, oradan Adana'ya sevk edilmişim. Buradan da Ankara'ya getirildim.
Adana'da sol bacağım ampüte edilmişti, Ankara'da 3-4 ameliyat daha oldum. Bağırsağımda yırtık varmış, o da Ankara'da tedavi edildi. Şimdi memleketimde işe girdim. Hiçbir yer memleket gibi olmuyor. Önce Antalya'ya gittim sonra tekrar Hatay'a döndüm."
Depremin hayatında da büyük sarsıntılara yol açtığını ifade eden Mucuk, "Artık plan yapmıyorum, anı yaşamaya çalışıyorum. Çünkü, ömür çok kısa. Kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ben, eşimin ve çocuklarımın cansız bedeninin yanında yatarken, bazı şeylerin telafisinin olmadığını çok iyi anladım. Bu duygunun ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Bazı şeylerin hayatta özrü ve telafisi olmuyor." diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ Konutları hak sahipleriyle bir araya geldiği toplantıda sosyal medyada "kamerasının kapatıldığı" iddialarıyla gündeme gelen Görkem Yavuz'la karşılaştı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Kurum, "O sen miydin?" diyerek Yavuz'la keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Yavuz, "Murat Kurum, görüntü alan kamerayı kapattı" şeklindeki haberlere ilişkin de konuştu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, sanat ve TV camiasının sevilen isimleri deprem bölgesini ziyaret etti. Züleyha Ortak, Serkan Çağrı, Melike Öcalan ve diğerleri, konteyner kentte yaşayan depremzedelere moral verdi. Ziyaretler sırasında ikramlar yapıldı, sohbetler edildi ve şarkılar söylendi. Züleyha Ortak, ünlü isimlerin depremzedelerle buluşarak moral verdiklerini belirtti.
Kayseri'de komşusu Hasibe Soykuk'u başına keserle vurarak öldüren İsmail Kocatürk'ün yeniden ifadesi alındı. Önceki ifadelerinde cinayeti reddeden Kocatürk, cezaevinden yazdığı dilekçeyle cinayeti işlediğini itiraf etti.
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tuncay Taymaz, yaptığı araştırmaya göre, Kahramanmaraş depreminin ardından Sivrice-Karlıova arasında 6.5-7 büyüklüğünde deprem oluşabileceğini belirtti. Taymaz, ayrıca Türkiye'deki diğer fay hatlarıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı.
Ukrayna güçleri, Rusya kontrolündeki Luhansk bölgesinde yer alan Lısıçansk kentinde bulunan bir fırına düzenlediği saldırıda biri çocuk 28 kişinin hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda enkaz altından 10 kişi kurtarıldı ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırının ABD yapımı Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) ile gerçekleştirildiği belirtildi.
İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan Aile ve Gençlik Fonu başvuruları 15 Şubat'ta başlayacak. Daha önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun, yeni evlenecek gençlere 150 bin lira faizsiz kredi verilmesini öngörüyor. Kredi, ilk 2 yıl ödemesiz, 4 yılda geri ödeme şartıyla verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Erdoğan, hastaları ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgilendi. Ziyaretinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz da yer aldı.
Şili'nin orta ve güney kesiminde çıkan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 51'e yükseldi. Orman yangınları nedeniyle OHAL ilan edilen ülkede Devlet Başkanı Gabriel Boric, ölü sayısının artacağı konusunda uyarıda bulundu.
Son Dakika › Sağlık › Depremde ailesini kaybeden Mert İsmet Mucuk: Hayat kısa, anı yaşayın - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?