Dişçi Fobisi Olan Çocuklar İçin Özel Poliklinik - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Dişçi Fobisi Olan Çocuklar İçin Özel Poliklinik

Dişçi Fobisi Olan Çocuklar İçin Özel Poliklinik
06.08.2025 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da açılan Beyhekim Hastanesi'nde dişçi korkusu olan çocuklar için özel hizmet sunuluyor.

Hasan DÖNMEZ/KONYA, -KONYA'nın Meram ilçesinde 2 ay önce hizmete açılan Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde 'dişçi fobisi' olan çocuklar için özel poliklinik kuruldu. Oyun alanları ve animasyonlarla süslenen poliklinik ile çocuk hastalar, diş hekimi korkularını aşıyor.

Meram ilçesinde 2 ay önce hizmete açılan ve 24 saat hizmet veren Beyhekim Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde çocukların dişçi fobisini yenebilmeleri için özel poliklinik servisi hazırlandı. 20'si çocuk 74 diş ünitesi bulunan hastanenin çocuk polikliniğinde, oyun alanları ve özel animasyonlar ile çocuk hastalar 'dişçi korku'larını aşıyor.

'ÇOCUKLAR İSTEYEREK GELİYORLAR'

Çocuk hastaların artık isteyerek diş tedavilerine geldiğini gözlemlediklerini belirten Hastane Başhekimi Dt. Yunus Açıkgöz, "Çocuk diş kliniklerimizi, çocuk animasyonlarıyla süsledik. Çocuk oyun alanlarımızla beraber çocuk hastalarımızın halk arasında 'dişçi fobisi' denilen diş hekimi korkusunu yenmeleri ve diş tedavilerini daha uyumlu yaptırabilmeleri için bu tarz düzenlemeler yaptık. 2 ayda gözlemlediğimiz kadarıyla çocuklar isteyerek geliyorlar. Diş hekiminden korkusu olan çocuklar, ebeveynlerine bir an önce randevularına gitmek istediklerini söylüyorlar" diye konuştu.

UYUM ZORLUĞU OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ANESTEZİ

Uyum sorunu yaşayan çocukları ameliyathanelerde tedavi altına aldıklarını ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi: "Hastanemizde ameliyathanelerimiz de mevcut. Burada tedavi sırasında uyumda zorluk çeken hastalarımızın genel anestezi veya sedasyon dediğimiz, tam anestezi değil; ama çocuğun tedaviye daha uyum sağladığı süreç içerisinde ameliyathanemizde çocukların tedavilerinin de yolu açıldı. Yakın zamanda diş ünitelerimizin üzerinde bulunan monitörlerde çizgi film gibi animasyonlar olacak. Çocuklarımız tedavilerini olurken orada sevdiği çizgi filmi izleyecek ve tedavi sürecinin nasıl geçtiğini kendisi de anlayamayacak." Açıkgöz, hastanenin hizmete açıldığından itibaren çocuk ve yetişkin olmak üzere 60 bin hasta kabulü yaptıklarını, 12 bin diş çekimi ve dolgu, 6 bin 500 kanal tedavisi, yaklaşık 7 bin de protez tedavisi uyguladıklarını söyledi.

OYUN SİSTEMİ İLE TEDAVİ SÜRECİ

Çocuklara özel hazırlanan polikliniğin hem çocuklar hem de kendileri adına olumlu sonuçlar verdiğini söyleyen Uzman Dt. Rıdvan Karakurt, "Çocuk hasta bakmak oldukça meşakkatli, ama çocukları o ağrı halinden kurtulmalarını görmekte bizim mesleğin en tatmin edici özelliği. Biz bu özelliğin avantajını yaşıyoruz. 2 tane oyun alanımız var. Çocukların özellikle ödül sisteminin olumlu geri dönüşünü aileleri bize söylüyor. Çocuklara 'tedavin tamamlanınca oyun oynayabilirsin' dediğimizde daha kolay tedaviler yapabiliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Diş Sağlığı, Hastane, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Meram, Konya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dişçi Fobisi Olan Çocuklar İçin Özel Poliklinik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı "Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi 80 milyon yıllık doğa harikası lav sütunlarına 8 yılda 2 milyon ziyaretçi
Dünya yıldızı geliyor Fenerbahçe’den Galatasaray’a tarihi transfer çalımı Dünya yıldızı geliyor! Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 748 milyon dolarlık temiz enerji desteği
Sinem’in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı Sinem'in öldürülmeden önce çekilen son fotoğrafı ve mesajı ortaya çıktı
Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı Kurdele kesmeye katıldı, iddia edilen ücret dudak uçuklattı
Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et Netanyahu, Genelkurmay Başkanını açık açık tehdit etti: İşgal etmeyeceksen istifa et
Görülmemiş olay İŞKUR’a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı Görülmemiş olay! İŞKUR'a futbolcu ilanı verdiler, işte yapılan başvurusu sayısı
Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti Usta sanatçı Selçuk Alagöz yaşam savaşını kaybetti
Türkiye’de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş Türkiye'de ilk kez görüldü: Elektrikli araç satışında sürpriz yükseliş

09:12
Halı yıkamacıdan olay itiraf Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
09:04
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor
Araç sahiplerine müjde: Motorin bu gece ucuzluyor!
09:01
Hem suçlu hem güçlü esnaf Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
Hem suçlu hem güçlü esnaf! Zabıtayı itti, dükkandan kovdu, tehdit etti
07:23
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
Diploma çetesi elebaşının ifadesi ortaya çıktı
23:28
ABD’nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu Sözcü yorum yapmak istemedi
ABD'nin yanıtsız bıraktığı Türkiye sorusu! Sözcü yorum yapmak istemedi
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:47
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
Sırp Bakan Glisic canlı yayında beyin kanaması geçirdi
14:40
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’dan Galatasaray’a: Bunları...
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'dan Galatasaray'a: Bunları...
14:24
DEM Parti’nin komisyon üyesi Saruhan Oluç’tan ilk yorum
DEM Parti'nin komisyon üyesi Saruhan Oluç'tan ilk yorum
14:24
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
Kaçış planı suya düştü: Turistler göçmenleri tek tek avladı
14:16
Xabi Alonso’nun Arda Güler kararı Real Madrid’i karıştırdı
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
14:11
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
Bulut patlamasının sebep olduğu sel suları dakikalar içinde dağ köyünü yuttu
13:58
Kocası tarafından katledilen Sinem’den geriye bu görüntüler kaldı
Kocası tarafından katledilen Sinem'den geriye bu görüntüler kaldı
13:57
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu meğer mağdurmuş
Halı yıkamacı çıkan ünlü psikolog konuştu; meğer mağdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2025 10:11:51. #7.13#
SON DAKİKA: Dişçi Fobisi Olan Çocuklar İçin Özel Poliklinik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.