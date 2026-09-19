Doç. Dr. Çokiçli, kronik hastalara grip aşısı önerdi, vitamin takviyelerinde uyardı - Son Dakika
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Doç. Dr. Çokiçli, kronik hastalara grip aşısı önerdi, vitamin takviyelerinde uyardı

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Doç. Dr. Çokiçli, kronik hastalara grip aşısı önerdi, vitamin takviyelerinde uyardı
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Doç. Dr. Esra Çokiçli, sonbaharda artan gribe karşı kronik hastaların grip aşısı olmasını istedi. Çokiçli, vitamin ve mineral takviyelerinde dozun sağlık durumu ve kan değerlerine göre ayarlanmasını, internet satışları yerine eczanenin tercih edilmesini önerdi.

ÖZELLİKLE kronik hastalığı bulunanların grip aşısını ihmal etmemesi gerektiğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, "Sonbaharla birlikte grip ve diğer enfeksiyonların görülme sıklığı artarken, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları da gündeme geliyor. Özellikle sonbahara girdiğimiz bu günlerde mutlaka kronik hastalarımızın influenza dediğimiz grip aşılarını olmalarını istiyoruz" dedi.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Esra Çokiçli, "Havaların serinlemesiyle birlikte kapalı ortamlarda geçirilen sürenin artması, grip ve diğer viral enfeksiyonların daha sık görülmesine zemin hazırlıyor. Bu dönemde bağışıklık sistemini desteklemek isteyenler ise C ve D vitamini, çinko ve multivitamin takviyelerine yöneliyor. Ancak her vitaminin herkese aynı dozda ve sürekli kullanılması gerekmiyor; özellikle yüksek doz takviyelerde kişinin sağlık durumu ve kan değerleri önem taşıyor" diye konuştu. Doç. Dr. Çokiçli, sonbahar ve kış aylarında bağışıklığı desteklemenin yalnızca vitamin takviyelerinden ibaret olmadığını belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Sonbahar aylarında özellikle kronik hastalığı bulunan kişilerin influenza aşılarını yaptırmalarının önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Çokiçli, bağışıklığın güçlü tutulması için beslenme ve yaşam alışkanlıklarının da önem taşıdığını söyledi. Doç. Dr. Çokiçli, "Özellikle sonbahara girdiğimiz bu günlerde mutlaka kronik hastalarımızın influenza dediğimiz grip aşılarını olmalarını istiyoruz" dedi.

'D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNE GÖRE DOZ DEĞİŞİYOR'

D vitamininin bağışıklık sistemi açısından önemli bir role sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Çokiçli, "D vitamini eksikliğimiz varsa tedavi dozumuz daha yüksek olmalı. D vitamini eksikliğimiz yoksa da takviye edici dozda kullanmayı önerebiliyoruz" dedi. C vitamininin vücutta depolanmadığını belirten Doç. Dr. Çokiçli, çinko ve C vitamini gibi takviyelerin özellikle kişinin kendisini halsiz, yorgun ve kırgın hissettiği dönemlerde gündeme gelebileceğini söyledi. Doç. Dr. Çokiçli, "Böyle zamanlarda mukozal bağışıklık dediğimiz ağız ve burun mukozasındaki hücrelerin bağışıklığını arttırabilmek amaçlı C vitamini ve çinko takviyeleri almanızı öneriyorum" diye konuştu.

'TAKVİYELERDE GÜVENİLİR ÜRÜN SEÇİMİ ÖNEMLİ'

Multivitaminlerin içeriğinde farklı vitamin ve minerallerin düşük miktarlarda bulunabildiğini belirten Doç. Dr. Çokiçli, yüksek doz vitamin ve mineral kullanımının ise kişinin kan değerleri ve sağlık durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Takviyelerin güvenilir kaynaklardan temin edilmesinin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Çokiçli, "Biz fiyattan ziyade güvenilir markalardan almanızı öneriyoruz. Özellikle internet satışlarını kesinlikle önermiyoruz. Çünkü internet satışlarında ürünün güvenliğinden emin olamıyoruz" dedi. Takviyelerin eczanelerden ve güvenilir markalardan temin edilmesini öneren Doç. Dr. Çokiçli, ürünlerin içeriklerinin güvenilir olması gerektiğini belirtti.

'İYİ BESLENME, UYKU VE SU TÜKETİMİ İHMAL EDİLMEMELİ'

Bağışıklığın desteklenmesinde vitamin takviyelerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Doç. Dr. Çokiçli, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, dinlenme ve yeterli su tüketiminin de önemli olduğunu söyledi. Özellikle yoğun çalışma, stres ve uykusuzluk dönemlerinde bağışıklığın olumsuz etkilenebildiğini belirten Doç. Dr.Çokiçli, "Güzel beslenmek bizim için çok önemli, elzem. Biz tabii ki sağlıklı besleneceğiz ama buna rağmen hastalanabiliriz. Günde en az 2-2,5 litre su içmeyi öneriyoruz. Bunların hepsi hekim önerisinde olmalı. Kronik hastalığı olanlarda durum farklıdır. Eğer siz böyle bir takviye almayı planlıyorsanız mutlaka hekiminize danışmalısınız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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