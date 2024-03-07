Doğuştan bağışıklık yetmezliği olan çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor - Son Dakika
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Sağlık

Doğuştan bağışıklık yetmezliği olan çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor

Doğuştan bağışıklık yetmezliği olan çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk immünolojisi ve alerji hastalıkları bölümü, doğuştan bağışıklık yetmezliği olan çocuklara tedavi hizmeti sunuyor. Hastanede bağışıklık sistemi bozukluğu bulunan hastalara antikor tedavisi uygulanırken, astım, bronşit, alerjik döküntü gibi hastalıkların teşhis ve tedavisi de yapılmaktadır. Hastaların memnuniyeti ve hizmet kalitesinin artmasıyla birlikte bölgeye gelen hasta sayısı da artmıştır.

07.03.2024 16:57  Güncelleme: 17:01
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Doğuştan bağışıklık yetmezliği olduğu için enfeksiyona çabuk ve sık yakalanan çocuklar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) uygulanan tedavilerle şifa buluyor.

SEAH Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Öner Özdemir, AA muhabirine, üç poliklinikte iki yan dal ve diğer pediatri asistanlarıyla hastalara hizmet verdiklerini söyledi.

Bağışıklık yetmezliğinin yanı sıra astım, bronşit, kronik akciğer, alerjik döküntü, ürtiker gibi hastalığı olanları serviste yatışlarını yaparak tedavi ettiklerini aktaran Özdemir, hastalara gıda ve ilaç alerjileriyle ilgili testler de yaptıklarını söyledi.

Özdemir, günlük olarak, bağışıklık sistemi bozukluğu bulunan 10-15 hastaya bağışıklığı yükseltici antikor tedavisi (İntravenöz immünglobülin: IVIG) uyguladıklarını belirterek, 11 yıldır bağışıklık problemi olan 200 civarında hastanın tedavisinin de sürdürüldüğünü kaydetti.

Bağışıklığın yanı sıra kronik ürtiker (kurdeşen) hastalıklarının teşhis ve tedavisiyle de ilgilendiklerinden "UCARE" olarak bilinen uluslararası referans ve mükemmeliyet merkezi tarafından sertifikalandırıldıklarını dile getiren Özdemir, "Ülkemizde bu sertifikayı bizim dışımızda birkaç çocuk alerji kliniği alabilmiştir. Bu tür sorunları olan hastaları da kliniğimize beklemekteyiz." dedi.

"Hastalarımız yüksek oranda memnun"

Çocuk immünolojisi konusunda bölgeye hizmet verdiklerine değinen Özdemir, "Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'dan hastalarımız var. Yani Kastamonu'dan tutun da Tekirdağ'dan hatta Siirt'ten, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Zonguldak'tan hastalar geliyor. Düzce'de, Bolu'da zaten hiçbir hocamız yok. Etrafımızdaki illerden yoğun olarak bağışıklıkla ilgili problemi olan hastalar kliniğimize ya da hastanemize, polikliniğimize gelmekte. Teşhisleri konulmakta, tedavilerini yürütmeye çalışmaktayız." diye konuştu.

Hastalarla yakından ilgilendiklerini dile getiren Özdemir, "Elimizden gelen gayreti gerçekten gösteriyoruz. Hastalarımızın yüksek oranda memnun olduğundan eminim. Gerçekten onlara sahip çıkıyoruz, yalnız bırakmıyoruz. Hafta sonları birtakım acil problemlerle geldiklerinde bize ulaşıp rahatlıkla yatışlarını, takiplerini yapabiliyoruz." dedi.

Özdemir, yan dal asistanı uzman doktor Ümmügülsüm Dikici ve uzman doktor Ece Tüsüz Önata'nın kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, yakın zamanda üçüncü yan dal asistanın da aralarına katılacağını bildirdi.

Hasta sayılarının yanında hizmet kalitesi ve seviyesinin artmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Özdemir, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi olduğu için hasta hizmetlerinin dışında öğrencilere, asistanlara ve yan dal asistanlarına eğitim verdiğini belirtti.

"Şu anda kızım hastalanmıyor diyebilirim"

Hastanede tedavi gören 3,5 yaşındaki Down sendromlu Reyyan Beyza Ayan'ın annesi Hatice Ayan da buraya gelmeden önce haftada 3-4 gün acile gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Öner Özdemir'in tavsiyesiyle IVIG tedavisine başladıklarını aktaran Ayan, "Çok büyük etkisini gördük, çok faydası oldu bize. Bağışıklığı düşük olduğu için sürekli hastalanıyordu, ateşleniyordu. Çok memnun kaldık, Allah razı olsun. Şu anda kızım hastalanmıyor diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Doğuştan bağışıklık yetmezliği olan çocuklar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ediliyor - Son Dakika

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