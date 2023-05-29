Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınlara yönelik paylaşıma karıştı - Son Dakika
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Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınlara yönelik paylaşıma karıştı

Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınlara yönelik paylaşıma karıştı

29.05.2023 20:10

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Özgün Kaleoğlu, sosyal medya hesabından yapılan tesettürlü kadınlara yönelik paylaşımla ilgili inceleme başlatıldı. Dr. Kaleoğlu, paylaşımın kendisine ait olmadığını belirterek özür diledi.

Tesettürlü kadınlara yönelik paylaşımla tepki çeken ve hakkında inceleme başlatılan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Doktor Özgün Kaleoğlu, paylaşımın kendisine ait olmadığını belirterek, "Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim" dedi.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Asistan Doktor Özgün Kaleoğlu'nun seçim sonuçları sonrası sosyal medya hesabı üzerinden tesettürlü kadınlara yönelik yapılan paylaşımın ardından İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Dr. Kaleoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile paylaşımın kendine ait olmadığını belirterek özür diledi. Dr. Kaleoğlu, "Hesabımdan yapılan paylaşımların benimle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Hesabım Amerika adresli IP'ler üzerinden defalarca kez başarısız deneme sonucunun ardından sonunda çalınmış ve akla, mantığa sığmayan, insancıl olmayan paylaşımlar yapılmıştır. Ben doktor yeminine sadık kalan bir birey olarak hastalarımın diline, dinine, ırkına bakmazsızın hepsine eşit mesafede olmaya yemin etmiş bir doktorum. Ülkemizin sağlık alanında yapmış olduğu devrim niteliğinde çalışmalarından etkilenip bu ülkede doktorluk yapmış ve yapmaya devam etmekten gurur duyuyorum. Bu süreçte istemeden de olsa kırdığım herkesten özür dilerim. Başta 13. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya benim kadın olarak doktorluk yapmama imkan verdiği için hepsine teşekkür ve minnet borçluyum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Doktor Özgün Kaleoğlu, tesettürlü kadınlara yönelik paylaşıma karıştı - Son Dakika


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