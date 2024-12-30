Dr. Ender Saraç, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak hem kişisel hem de mesleki hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Yaşadığı zorlukları ve sağlık konusundaki uzmanlıklarını anlatan Saraç, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Dr. Ender Saraç, hayatındaki zor dönemi "Bir imtihan süreciydi, geldi geçti" diyerek tanımladı. Türk toplumunun kendisine sahip çıktığını belirten Saraç, "İnsanlar bana inanmadıklarını söylediler, geçmişi sildim ve affettim. Öfke duysaydım, kendime zarar verirdim," ifadeleriyle yaşadığı dönüşümü aktardı.
Programda kadın-erkek hormon dengesine dikkat çeken Saraç, "Kadınlar daha erken yaşta hamile kalmalı. Erkeklerde testosteron seviyesini artırmak için direnç egzersizleri önemli," dedi. Ayrıca kadınların menopoz sürecini geri çekmek için bitkisel çaylardan faydalanabileceğini belirtti.
Doğal ürünlerin sağlıktaki yerini vurgulayan Dr. Saraç, "Kırmızı ginseng doğal yolla testosteronu güçlendirir. En yüksek melatonin kızılcıkta bulunuyor," diyerek doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Erkek kısırlığının çocuklukta geçirilen kabakulaktan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.
Dr. Saraç, güvenilir bir firmayla bakanlık ruhsatlı ürünler üzerinde çalıştığını belirterek yeni bir projeye başladıklarını duyurdu. Sağlık alanındaki deneyimlerini ve bilimsel birikimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.
Son Dakika › Sağlık › Dr. Ender Saraç: 'Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm' - Son Dakika
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