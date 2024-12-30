Dr. Ender Saraç: "Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm" - Son Dakika
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Sağlık

Dr. Ender Saraç: "Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm"

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Haber Bahane programına konuk olan Dr. Ender Saraç, Gökay Kalaycıoğlu'na hayatındaki zor dönemleri ve sağlık üzerine görüşlerini anlattı. Saraç, "Türk toplumu bana çok sahip çıktı, geçmişi sildim ve affettim," diyerek iyileşme sürecine vurgu yaptı. Sağlık tavsiyeleriyle dikkat çeken Saraç, kadın-erkek hormon dengesi ve sağlıklı yaşam üzerine önemli bilgiler verdi.

30.12.2024 22:14
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Dr. Ender Saraç, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak hem kişisel hem de mesleki hayatındaki deneyimlerini paylaştı. Yaşadığı zorlukları ve sağlık konusundaki uzmanlıklarını anlatan Saraç, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"GEÇMİŞİ SİLDİM VE AFFETTİM"

Dr. Ender Saraç, hayatındaki zor dönemi "Bir imtihan süreciydi, geldi geçti" diyerek tanımladı. Türk toplumunun kendisine sahip çıktığını belirten Saraç, "İnsanlar bana inanmadıklarını söylediler, geçmişi sildim ve affettim. Öfke duysaydım, kendime zarar verirdim," ifadeleriyle yaşadığı dönüşümü aktardı.

Dr. Ender Saraç: 'Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm'

KADIN-ERKEK HORMON DENGESİNE DAİR UYARILAR

Programda kadın-erkek hormon dengesine dikkat çeken Saraç, "Kadınlar daha erken yaşta hamile kalmalı. Erkeklerde testosteron seviyesini artırmak için direnç egzersizleri önemli," dedi. Ayrıca kadınların menopoz sürecini geri çekmek için bitkisel çaylardan faydalanabileceğini belirtti.

"EN YÜKSEK MELATONİN KIZILCIKTA VAR"

Doğal ürünlerin sağlıktaki yerini vurgulayan Dr. Saraç, "Kırmızı ginseng doğal yolla testosteronu güçlendirir. En yüksek melatonin kızılcıkta bulunuyor," diyerek doğru beslenmenin önemine dikkat çekti. Erkek kısırlığının çocuklukta geçirilen kabakulaktan kaynaklanabileceğini de sözlerine ekledi.

"GÜZEL BİR PROJENİN BAŞLANGICINDAYIZ"

Dr. Saraç, güvenilir bir firmayla bakanlık ruhsatlı ürünler üzerinde çalıştığını belirterek yeni bir projeye başladıklarını duyurdu. Sağlık alanındaki deneyimlerini ve bilimsel birikimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedeflediğini söyledi.

Dr. Ender Saraç: "Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm"

Gökay Kalaycıoğlu, Ender Saraç, Televizyon, Gündem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dr. Ender Saraç: 'Geçmişi sildim, affettim ve daha güçlü döndüm' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • yağız spotcu:
    sapık 11 11 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    maydonoz sapı kürü mü kullandınız hocam? 10 1 Yanıtla
  • Murat Karaca:
    Ben sahip çıkmadım... 9 2 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    suç unsuru var mıydı geçmişinde? 0 1 Yanıtla
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