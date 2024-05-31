31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü: Herkes Sigarayı Bırakabilir - Son Dakika
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Sağlık

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü: Herkes Sigarayı Bırakabilir

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sigarasız Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen herkesin bunu başarabileceğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor ve her yıl 8 milyon kişi tütünden dolayı hayatını kaybediyor. Prof. Dr. Özlü, sigarayı bırakmak isteyenlerin istek ve kararlılıkla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

31.05.2024 13:11
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GÖĞÜS Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, "31 Mayıs, Dünya Sigarasız Günü. Herkes eğer isterse sigarayı bırakabilir. Milyonlarca kişinin yapabildiği bir şeyi sizin yapmamanız için hiçbir sebep yok. Kendinize haksızlık etmeyin, isteyen herkes sigarayı bırakabilir" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' kapsamında açıklama yaptı. Prof. Dr. Özlü, "Dünya Sağlık Örgütü araştırmalarına göre dünyada 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanıyor. Her gün 22 bin kişi, her yıl ise 8 milyon kişi tütünden dolayı hayatını kaybediyor. Sigarayı bırakmak isteyip de bırakamayan hiçbir kimse yoktur. Ancak sigarayı bırakamayacağını düşünen insanlar vardır. Bırakamayan insanlar yoktur. Bugün dünyada yaşayan milyonlarca insan önceden sigara içtiği halde şu anda içmemektedir. Sadece Fransa'da, Britanya'da yapılan bazı çalışmalar, 1 milyondan fazla kişinin 1 yıl içinde sigarayı bıraktığını bize göstermektedir. Yani milyonlarca kişinin yapabildiği bir şeyi sizin yapmamanız için, yapamamanız için hiçbir sebep yok. Kendinize haksızlık etmeyin, isteyen herkes sigarayı bırakabilir" diye konuştu.

'İSTEK VE KARARLILIK ÇOK ÖNEMLİ'

Hekimler olarak sigarayı bırakmakta zorlanan kişilere destek olmaya hazır olduklarını da kaydeden Prof. Dr. Özlü, "Burada en önemli şey gerçekten sigarayı bırakmanız gerektiğine inanmanızdır. Kendinizi ikna etmenizdir. Bırakma sebeplerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmeniz, 'Artık yeter ben bundan kurtulacağım' kararlılığına ulaşmanızdır. İstek ve kararlılık çok önemli. Tabii bırakma denemelerinde başarısız kalmış olabilirsiniz. Daha önce sigarayı bırakmayı deneyip başaramamış olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Genelde bırakanlar da zaten 3-4 denemeden sonra daha başarılı bir bırakmayı gerçekleştirmektedirler. Eğer kendi başınıza bırakamıyorsanız biz hekimler size bu konuda destek olmaya her zaman hazırız; sizin yanınızdayız. Sigarayı bırakma sürecinde özellikle ilk 15-20 gün içerisinde yoksunluk, özellikle nikotine bağlı yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir. Bazı kişiler özellikle nikotin bağımlılığı çok yüksek olan kişilerde sigara kesildikten sonra da birtakım sorunlar yaşanabilir. Bu sorunlarla başa çıkmanın da yolları var. Gerektiğinde nikotin replasman tedavileri ya da birtakım ilaçlarla bu yoksunluk semptomları ortadan kaldırılabilir. Yeter ki siz isteyin; sigarayı bırakabilirsiniz" dedi.

HABER KAMERA: Selçuk BAŞAR/TRABZON, -

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü: Herkes Sigarayı Bırakabilir
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü: Herkes Sigarayı Bırakabilir - Son Dakika

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