Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar - Son Dakika
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Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar

07.08.2023 11:15

Dünyada sadece Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve sedef hastalığının dünyadaki tek doğal tedavi merkezi olarak bilinen Kangal Balıklı kaplıca, sıcak havalarında etkisiyle hem serinlemek hem de şifa bulmak isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor. Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan 'Kangal Balıklı Kaplıca' dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şifa bulmak isteyen sedef, egzama gibi cilt hastaları, bu kaplıcayı tercih ediyor. Cilt hastaları 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşlarıyla şifa bulabiliyorlar. Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini balıklı bu kaplıcaya attı. Vatandaşlar kaplıcaya girerek hem serinledi hem de doktor balıkların terapi etkisiyle de tedavi gördü. 'Su sıcak olmasına rağmen yine de serinletiyor' Adnan Yıldız, suyun sıcak olmasına rağmen yine de serinlettiğini ifade ederek, 'Buranın kaplıcalarından yararlanıyoruz. Doktor balıklarından yararlanıyoruz. Tedavilerimize iyi geliyor. Değişiklik oluyor. Hem pikniğimizi yapıyoruz hem havuzumuza giriyoruz. Balıklarla haşir neşir oluyoruz. Havalar sıcak, suda serinletiyor. Su sıcak olmasına rağmen yine de serinletiyor. Oldukça kalabalık. Herkes geliyor. Biz aile olarak 10 kişi geldik. Sedef hastalığı, yarası olanlara çok iyi geliyor. Ayağında vücudunda ufak tefek yaralar, pullanmalar varsa hepsini yiyip tedavi ediyorlar' dedi. 'Sosyal medyadan keşfettik' Feridun Ulusoy, kaplıcayı sosyal medyadan keşfettiğini ifade ederek, 'Kayseriliyiz Fransa'dan geliyorum. Sosyal medyadan keşfettik burayı. İlk defa geliyoruz. Çok tavsiye edilebileceğimiz bir yer. Balıklar alışkan olmadığınız zaman sanki yiyormuş gibi geliyor ama aslında gıdıklıyor. 5-10 dakika alışma zamanımız var, ondan sonra gayet güzel oluyor. Hava sıcak çocuklar rahatlıkla suyun içinde kalabiliyorlar' diye konuştu.

Sivas'ın Kangal ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan "Kangal Balıklı Kaplıca" dünyada sadece burada bulunan doktor balıklarıyla adından bir hayli söz ettiriyor. Şifa bulmak isteyen sedef, egzama gibi cilt hastaları, bu kaplıcayı tercih ediyor. Cilt hastaları 37 derecelik sıcaklıktaki selenyumlu suda doktor balıkların dokunuşlarıyla şifa bulabiliyorlar. Hava sıcaklıklarının 36 dereceyi bulduğu kentte sıcaktan bunalan vatandaşlar kendilerini balıklı bu kaplıcaya attı. Vatandaşlar kaplıcaya girerek hem serinledi hem de doktor balıkların terapi etkisiyle de tedavi gördü.

Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar

"SU SICAK OLMASINA RAĞMEN YİNE DE SERİNLETİYOR"

Adnan Yıldız, suyun sıcak olmasına rağmen yine de serinlettiğini ifade ederek, " Buranın kaplıcalarından yararlanıyoruz. Doktor balıklarından yararlanıyoruz. Tedavilerimize iyi geliyor. Değişiklik oluyor. Hem pikniğimizi yapıyoruz hem havuzumuza giriyoruz. Balıklarla haşir neşir oluyoruz. Havalar sıcak, suda serinletiyor. Su sıcak olmasına rağmen yine de serinletiyor. Oldukça kalabalık. Herkes geliyor. Biz aile olarak 10 kişi geldik. Sedef hastalığı, yarası olanlara çok iyi geliyor. Ayağında vücudunda ufak tefek yaralar, pullanmalar varsa hepsini yiyip tedavi ediyorlar" dedi.

Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar

"SOSYAL MEDYADAN KEŞFETTİK"

Feridun Ulusoy, kaplıcayı sosyal medyadan keşfettiğini ifade ederek, " Kayseriliyiz Fransa'dan geliyorum. Sosyal medyadan keşfettik burayı. İlk defa geliyoruz. Çok tavsiye edilebileceğimiz bir yer. Balıklar alışkan olmadığınız zaman sanki yiyormuş gibi geliyor ama aslında gıdıklıyor. 5-10 dakika alışma zamanımız var, ondan sonra gayet güzel oluyor. Hava sıcak çocuklar rahatlıkla suyun içinde kalabiliyorlar" diye konuştu.

Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar
Kaynak: İHA
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Kangal, Sivas, Turizm, Sağlık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyada benzeri yok, hem serinliyorlar hem şifa buluyorlar - Son Dakika
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