Duşa Kabin Camı Patladı, Emekli Akademisyen Yaralandı - Son Dakika
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Sağlık

Duşa Kabin Camı Patladı, Emekli Akademisyen Yaralandı

Duşa Kabin Camı Patladı, Emekli Akademisyen Yaralandı
12.06.2025 10:50
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Antalya'da duşa kabin camının patlaması sonucu Doç. Dr. Kemal Koçak yaralandı, 20 dikiş atıldı.

ANTALYA'da emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak (80), evinde duş aldığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Vücudunda kesikler oluşan Koçak, hastanede 20 dikiş atıldığını, yaşadığı travmanın kendisinde derin iz bıraktığını söyledi.

Emekli akademisyen Doç. Dr. Kemal Koçak, iki hafta önce duştan çıktığı sırada duşa kabin camının patlaması sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı. Doç. Dr. Koçak, telefonla eşi Şeref Koçak'a (69) haber verdi. Eve gelen eşi Doç. Dr. Kemal Koçak'ı vücudundaki kesiklere müdahale ettikten sonra özel aracıyla hastaneye götürdü. Acil serviste eline 20 dikiş atılan Doç. Dr. Koçak, ardından taburcu edildi.

'ELİM, AYAĞIM HER TARAFIM KAN İÇİNDEYDİ'

Özellikle sağ elinin ciddi şekilde kesildiğini anlatan Doç. Dr. Koçak, bir parçanın ayak parmağına isabet etmesiyle damarının patladığını ve ciddi kan kaybettiğini söyledi. Duşa kabini kaydırdığı an patladığını belirten Doç. Dr. Koçak, "Duşa girmiştim. Tam çıkarken duşa kabinin iki kanadını açıyordum ki sağ kanattan bomba patlaması gibi ses duydum. Tüm camlar üzerime yağdı. Cam parçaları kolumun, ayaklarımın üzerinden yere dağıldı. Ne olduğunu anlayamadım. Elim, ayağım her tarafım kan içindeydi. Eşim de evde yoktu. Hareket edemiyordum. Cama basmak üzereydim. Büyük zorlukla bir adım attım ve banyodaki telefondan eşimi aradım" dedi.

'ARABA KULLANAMIYORUM'

Acil serviste eline 20 dikiş atıldığını söyleyen Koçak, "Sağ başparmağımın yanındaki parmağın üzerindeki kemik çatlamış. Sağ elim neredeyse tamamen hasar gördü. Sol ayağımda damar patlamış, küçük parmağımın tırnağı fırlamış. Araba kullanamıyorum, hala tedavi görüyorum" diye konuştu.

'CAM ÜRETİCİLERİ DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Yaşadığı olayın ardından cam güvenliği konusunda bilgi edindiğini belirten Doç. Dr. Kemal Koçak, "Öğrendiğim kadarıyla, çift cam arasına dört milimlik bir film yerleştirilirse bu şekilde dağılma olmuyormuş. Eğer film konmamışsa, camın her iki tarafına da film yapılması gerektiğini öğrendim. Camları üretenlerin, uygulayanların, satanların ve montajını yapan ustaların çok daha dikkatli olması gerekiyor. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

'ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN'

Şeref Koçak ise eve gittiğinde eşini kanlar içerisinde gördüğünü belirterek, "Kemal Bey beni aradı, 'Çabuk eve gel, her tarafım kan içinde' dedi. Koşa koşa eve geldim. Gerçekten her yer kan içindeydi. Çok telaşlandım. Buz koyduk, yaraları sardık ve hemen hastaneye götürdük. Hastanede müdahale yapıldı. Şok oldum, bu olay beni çok etkiledi. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Duşa Kabin Camı Patladı, Emekli Akademisyen Yaralandı - Son Dakika

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