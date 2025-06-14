Ekransız Cumartesi Ailelere İyi Geldi - Son Dakika
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Sağlık

Ekransız Cumartesi Ailelere İyi Geldi

Ekransız Cumartesi Ailelere İyi Geldi
14.06.2025 11:09
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Prof. Dr. Tuncay Dilci, dijital nesnelerden uzak kalmanın ailelerde olumlu etkilerini açıkladı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, cumartesi günleri 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklardaki etkilerini anlatarak, "Yaklaşık 6 haftalık çalışmayla elde ettiğimiz sonuçlar, ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendi değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik" dedi.

SCÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yaptıkları araştırma doğrultusunda cumartesi günleri, 1 günlüğüne dijital nesnelerden uzak kalmanın aile bireyleri ve çocuklar üzerindeki olumlu sonuçlarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

'BİR GÜN KENDİN OL'

Prof. Dr. Tuncay Dilci, mülakat yöntemiyle 27 ailede yapılan çalışmaların sonuçlarına değinerek, "Son zamanlarda dijital yoğunluğun ve dijital bağımlılığın ülkemiz gündemindeki hepimiz biliyoruz. Bu anlamda neler yapılabilir kapsamında Ar-Ge çalışmalarımız dahlinde 27 aile üzerinde 'ekransız cumartesi' yani, 'bir gün kendin ol' dedik. Sloganımız bu olsun diye yola çıktık. Bu farkındalık çalışmasını deneysel hale dönüştürdük ve mülakatı yüz yüze görüşme yöntemleriyle sağladık. Elde ettiğimiz sonuçlar gayet güzeldi. Yaklaşık 6 haftalık bir çalışma ile elde ettiğimiz sonuçlar ailelerin oldukça memnun oldukları ve kendilik değerlerine önemli katkılar sağladığı yönünde sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlara baktığımız zaman ailelerimizin yüzde 72'si dijital yorgunluktan ve yoğunluktan uzak kaldıklarını ve bunun kendileri için bir dinlenme aracına dönüştüğünü ifade ediyorlar. Yine aile bağlarını güçlendirme oranı ise yüzde 60 olarak ölçüldü. Ayrıca çocuklarda alternatif hayat becerilerini geliştirdiğine dair oranı ise yüzde 80 olarak ölçtük. Organik doğal yaşamla tanışma oranında ise yüzde 55 oranında değişim yaşandı" dedi.

'YENİDEN İNSAN OLDUĞUNU HATIRLATIYOR'

Uyku kalitesi ve sosyal yaşam becerilerinin de bu sayede arttığını söyleyen Prof. Dr. Dilci, "Farkındalık ve şükür bilinci de yüzde 74 olarak ölçüldü. Alınan nefesin farkında olunması, doğayla iç içe olmanın ve aileleriyle göz göze gelmenin vermiş olduğu haz duygusu olarak şükür bilinci ortaya çıkıyor. Ayrıca toplumsal dönüşüme katkı da sağlıyor. Yoğun dijitalleşmenin en önemli özelliğinin yalnızlaşma, yozlaşma ve yabancılaşma şeklinde 3 kavram bağlamında toplumu dönüştürdüğü bilinmektedir. İşte bu noktada bizim için farkındalık oluşturma çok önemliydi. Ekransız cumartesi, dijital bağımlılık döngüsünü yüzde 68 oranında kırıyor. Gerçek hayatın tadını almasını sağlıyor ve yeniden insan olduğunu hatırlatıyor. Biz buradan devlet büyüklerimize ve yetkilere 'ekransız cumartesi' gününü tüm Türkiye'de yaygınlaştırmaları çağrısını yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tuncay Dilci, Cumartesi, Teknoloji, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ekransız Cumartesi Ailelere İyi Geldi - Son Dakika

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