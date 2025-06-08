Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var - Son Dakika
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Sağlık

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var

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Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
08.06.2025 11:05
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Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek\'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in durumuyla ilgili, "Şu anda iyi ya da kötü diyemeyiz. Ciddi organ hasarı var, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran Zeyrek 70 dakika süren müdahale sonucunda hayata döndü. Zeyrek'in sağlık durumu ciddiyetini korurken tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek'in son durumu hakkında bilgi verdi.

Topçu'nun açıklamalarından satırbaşları;

"Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.

Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık. Bu saat itibarıyla 34. saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyor.

"ÇOK DİNAMİK BİR SÜREÇ: HER AN DEĞİŞEBİLİR"

Yine böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyordu. Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunu tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Kalp damar cerrahisi sonra kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler, sürekli olarak hastanın başında 24 saat öğretim üyelerimiz çalışıyor.

"EN DOĞRU TEDAVİ DEVAM EDİYOR"

Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle, bunun dışında, ülkemizde bu konularda çok değerli olan, bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.

"HASAR BÜYÜK: CİDDİ ORGAN HASARI VAR"

Tabii bu süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Tabi uzunca bir süre hipoksik kalmış olması ciddi organ hasarına ve ciddi bir elektrik yanığı, elektrik kazası şeklinde karşımızda. Ama şu konuda tüm kamuoyu rahat olabilir. Biz bu hasta için tüm ekip, şu an ekip sürekli çalışıyor 24 saat ve tüm Türkiye'den de uzmanlarla istişare halindeyiz. Onlarla da yönlendirme yapıyoruz. Bunun dışında bizim ulaşmadığımız ama bize ulaşan yine bilim insanları, yoğun bakım uzmanları, ya da kalp damar cerrahisi uzmanları, bize süreçle ilgili yardımcı oluyorlar. Onlarla ilgili yönlendirme oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz tedavisi için.

"DÜNE GÖRE ŞU AN AYNI: AMA ANBEAN DEĞİŞEBİLİR"

Net bir şey söylemem doğru olmaz. Bu yanlış olur. Yanlış bilgilendirmiş olurum sizleri. Düne göre şu an aynı aynı. Stabil diyelim daha doğrusu hani. Ama dediğim gibi sürekli buradan şey, farklı manalar çıkmasın diye söylüyorum. Çünkü değişebilir. Anbean değişebilir.

"HAKİKATEN ÇOK ZOR BİR HASTA"

Bizler için hakikaten zor bir hasta. Çok da değerli de bir insan ama çok da zor bir hasta. Onunla işte bu tedavi süreci hakikaten çok özen gösteriyor ve şu an ekip sürekli 24 saat sürekli başındalardı. Halen de başındalar. Ekip devam ediyor tedavi için."

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI: TESİSATTA PASLANMA GÖZLEMLENDİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bir bilirkişi heyeti görevlendirildi. Heyet dün akşam saatlerinde Zeyrek'in evine giderek inceleme yaptı. Olay Elektrik Mühendisleri Odası tarafından da takip ediliyor.

Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Mahir Ulutaş, ilk bulgulara göre elektrik tesisatında ve koruma elemanlarında paslanma gözlemlendiğini dile getirdi. Ulutaş ayrıca "Elektrik odası tasarımında ıslak hacimler için uygun olmayan ciddi sorunlar görülmüştür" dedi.

Ulutaş, yoğun nem sonucu motorda kaçak olduğuna ve koruma ekipmanlarının görevini yapmadığına dikkat çekti.

Ferdi Zeyrek, Politika, 3-sayfa, Gündem, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var - Son Dakika

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