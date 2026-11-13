Endokrinoloji uzmanı Değertekin, Tip 2'nin belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi - Son Dakika
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Endokrinoloji uzmanı Değertekin, Tip 2'nin belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi

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Endokrinoloji uzmanı Değertekin, Tip 2\'nin belirti vermeden ilerleyebildiğini söyledi
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Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyla Konca Değertekin, Tip 2 diyabetin bazı kişilerde belirti vermeden uzun süre ilerleyebildiğini belirtti. Değertekin'e göre erken tanı ve düzenli takip, organ hasarlarının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyla Konca Değertekin, "Tip 2 diyabet bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor. Diyabetle mücadelede erken tanı ve düzenli takip, sağlıklı bir yaşamın korunmasında en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Diyabet yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı olmayan, birçok organ ve sistemi etkileyebilen kronik bir metabolizma hastalığıdır" dedi.

Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ceyla Konca Değertekin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Değertekin açıklamasında, "Dünyada ve Türkiye'de önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden diyabet, yalnızca kan şekeri yüksekliğiyle sınırlı olmayan, birçok organ ve sistemi etkileyebilen kronik bir metabolizma hastalığı olarak öne çıkmaktadır. Özellikle Tip 2 diyabetin uzun süre belirgin şikayetlere neden olmadan ilerleyebilmesi, hastalığın erken teşhisini daha da önemli hale getiriyor. Diyabetin erken dönemde tespit edilmesi ve kişiye özel tedavi planlarının oluşturulması, hastalığın yönetiminde temel unsurlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

'DİYABET HER ZAMAN BELİRTİ VERMEYEBİLİR'

Prof. Dr. Değertekin, diyabetin oluşumuna ilişkin şunları söyledi; "Diyabet, vücudun insülin hormonunu yeterli miktarda üretememesi veya üretilen insülini etkili şekilde kullanamaması sonucunda kan şekeri seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkıyor. Hastalığın en sık görülen türü olan Tip 2 diyabet, özellikle yetişkinlerde yaygın olarak görülmekle birlikte, günümüzde sağlıksız beslenme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzının yol açtığı obezitenin artmasıyla birlikte daha genç yaş gruplarında da ortaya çıkabiliyor. Aşırı susama, sık idrara çıkma, normalden fazla açlık hissi, açıklanamayan kilo kaybı, yorgunluk ve bulanık görme diyabetin önemli belirtileri arasında bulunuyor. Ancak Tip 2 diyabet bazı kişilerde uzun süre belirti vermeden ilerleyebiliyor. Bu nedenle yalnızca şikayetlerin ortaya çıkmasını beklemek yerine risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerini yaptırması gerekiyor."

'AİLE ÖYKÜSÜ VE YAŞAM TARZI RİSKİ ARTIRABİLİYOR'

Prof. Dr. Değertekin, diyabetin gelişiminde genetik yatkınlık ve yaşam tarzının önemli rol oynadığını söyleyerek, "Ailesinde diyabet öyküsü bulunanlar, fazla kilolu veya obez bireyler, fiziksel aktivitesi yetersiz olanlar, hipertansiyon ve kan yağlarında yükseklik bulunan kişiler daha yüksek risk taşıyor. Özellikle insülin direnci ve prediyabet olarak tanımlanan gizli şeker dönemi, Tip 2 diyabet açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Bu dönemde yapılacak yaşam tarzı değişiklikleri, uygun beslenme ve düzenli fiziksel aktivite ile Tip 2 diyabet gelişme riski azaltılabiliyor veya hastalığın ortaya çıkışı geciktirilebiliyor" dedi.

'KONTROLSÜZ DİYABET BİRÇOK ORGANI ETKİLEYEBİLİYOR'

Prof. Dr. Değertekin, sözlerine şöyle devam etti; "Kan şekeri seviyelerinin uzun süre kontrol altında tutulamaması, zaman içerisinde damar ve sinir sisteminde hasara neden olabiliyor. Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, böbrek fonksiyonlarında bozulma, görme kaybı, sinir hasarı ve diyabetik ayak gibi ciddi sağlık sorunlarıyla ilişkili bir hastalık. Bu nedenle diyabet tedavisinin yalnızca kan şekeri değerlerini düşürmeye odaklanmaması gerekiyor. Kan basıncı, kolesterol düzeyleri, böbrek fonksiyonları, göz sağlığı ve ayak kontrollerinin de düzenli olarak değerlendirilmesi büyük önem taşıyor."

'DİYABET TEDAVİSİNDE KİŞİYE ÖZEL YAKLAŞIM ÖNEMLİ'

Prof. Dr. Değertekin, tedavi sürecine ilişkin, "Diyabet tedavisinin hastalığın türüne, kişinin yaşına, eşlik eden hastalıklarına ve metabolik durumuna göre planlanması gerekiyor. Beslenme düzeninin oluşturulması, fiziksel aktivitenin artırılması, kan şekeri takibi ve gerekli durumlarda ilaç veya insülin tedavisi uygulanması hastalık yönetiminin temel bileşenlerini oluşturuyor. Günümüzde gelişen tedavi seçenekleri, diyabet yönetiminde daha kişiselleştirilmiş yaklaşımlara olanak sağlıyor. Ancak başarılı bir tedavi süreci için düzenli hekim kontrolü, tedaviye uyum ve hastanın kendi hastalığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilinçlenmesi önemini koruyor. Diyabetin erken teşhis edilmesi, uygun tedaviyle kontrol altında tutulması ve düzenli takip edilmesi, hastalığa bağlı komplikasyonların önlenmesinde önemli bir yere sahip. Diyabetle mücadelede erken tanı ve düzenli takip, sağlıklı bir yaşamın korunmasında en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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