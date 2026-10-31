Erken teşhisle meme kanserini yenen Arıkan, kadınlara mamografi çağrısı yaptı - Son Dakika
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Erken teşhisle meme kanserini yenen Arıkan, kadınlara mamografi çağrısı yaptı

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Erken teşhisle meme kanserini yenen Arıkan, kadınlara mamografi çağrısı yaptı
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Erken teşhisle meme kanserini yenen Arıkan, kadınlara mamografi çağrısı yaptı
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Adana'da 58 yaşındaki Zeynep Süheyla Arıkan, göğsündeki kitleyi fark edip hastaneye gitti ve ikinci evre meme kanseri teşhisi aldı. Ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapiyle bir yıllık tedavinin ardından sağlığına kavuşan Arıkan, kadınlara erken teşhis için mamografi önerdi.

Adana'da yaşayan 58 yaşındaki Zeynep Süheyla Arıkan, göğsündeki kitleyi erken fark etmesi sayesinde öğrendiği meme kanserini gördüğü bir yıllık tedavinin ardından yendi.

İki çocuk annesi Arıkan, kendi kendine yaptığı kontroller sırasında göğsünde kitle fark etmesi üzerine hemen Seyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Arıkan'a, ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu.

Arıkan, yapılan ameliyatın ardından aldığı kemoterapi ve radyoterapi tedavisiyle bir yıllık sürede sağlığına kavuştu.

"Bir zafer kazandım diyebilirim"

Zeynep Süheyla Arıkan, AA muhabirine, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendi kendine yaptığı kontrolde kitleyi fark etmesiyle hemen hastaneye gittiğini anlatan Arıkan, erken teşhis sayesinde hastalığı yendiğini belirtti.

Hastalığı sürecinde hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Atlattım çok şükür, kendi azmimle tek başıma atlattım. Bilinçli olmak, erken teşhis gerekiyor. Kesinlikle kendinizi sevmeniz gerekiyor. Tedavi sürecim zordu ama kendime onu zorluk değil de 'Bu da geçecek, bitecek.' dedim. Psikolojik olarak kendimi yendim. Çok iyiyim. Sanki dünyaya yeni gelmiş gibi daha güçlüyüm. Bu hastalık beni bir tık daha güçlü yaptı. Bir zafer kazandım diyebilirim."

Arıkan, tüm kadınların erken teşhis için mamografi çektirmesi gerektiğini kaydetti.

Her kadına 40 yaşından sonra mamografi taraması öneriliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı ve Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Timuçin Çil de ailesel risk faktörü yoksa 40 yaşından sonra her kadına mutlaka mamografi taraması önerdiklerini ifade etti.

Meme kanserinin tedavisinde son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedildiğini anlatan Çil, şunları söyledi:

"Türkiye'de son 20 yılda meme kanseriyle ilgili çok önemli tarama programları uygulandığını ve başarı oranının arttığını görüyoruz. Erken dönemde meme kanserinin saptanmasını artıran en önemli yaklaşım, tarama yöntemlerinin çok başarılı olmasıdır. Türkiye'de tarama yöntemlerinin artmasıyla erken dönemde yakalanan hasta sayısı artmakta ve bu hastalıktan tamamen kurtulmak bir grup hasta için mümkün olmaktadır."

Kaynak: AA
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