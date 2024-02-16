Erzurum\'da Kapalı Yöntemle Yemek Borusu Ameliyatı Kursu Düzenlendi

Sağlık

Erzurum'da, çeşitli illerden 58 göğüs cerrahının katılımıyla düzenlenen "kapalı yöntemle yemek borusu (özafagus) ameliyatı" kursu sona erdi.

Türk Göğüs Cerrahisi Derneğinde (TGCD) Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Minimal İnvazif Özafagus Cerrahisi Kursu"na çeşitli illerden cerrahi uzmanları, akademisyenler ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Etkinliğin ikinci gününde, kurs başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Eroğlu koordinesinde Prof. Dr. Yener Aydın ve Doç. Dr. Ali Bilal Ulaş, yemek borusu kanserli 5 hastaya kapalı yöntemle ameliyat yaptı.

Kursiyerlerin bir kısmı ameliyatlara eşlik ederken bir kısmı da operasyonları konferans salonunda ekrana aktarılan video ile canlı yayında izledi.

Prof. Dr. Eroğlu koordinesinde kapalı yöntemle yapılan bu ameliyatlarda, katılımcılarla uygulamalı olarak bilgiler paylaşıldı.

Kursun son gününde katılımcılara sertifika verildi.

Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi Türkiye'nin dört bir yanından göğüs cerrahlarının kursa katıldığını ve çok fazla başvuru yapıldığını belirterek, "İkinci gün, toplam 5 yemek borusu kanserli hastayı, kursiyerlere ameliyatları göstererek tedavi ettik." dedi.

Bir kısım kursiyerin ameliyathanede yaptıkları operasyonlara katılma imkanı bulduğunu ifade eden Eroğlu, 3 ayrı odada gerçekleştirdikleri ameliyatların görselini konferans salonundaki ekrana aktarıp diğer katılımcıların izlemesine imkan sağladıklarını dile getirdi.

"Türkiye'de kapalı yöntemle bu ameliyatları yapan başka bir merkez yok"

Eroğlu, ameliyatların başarıyla tamamlandığını, kursiyerlerin teorik ve uygulamalı çok güzel kazanımlar elde ettiğini anlatarak şunları kaydetti:

"Yemek borusu cerrahisi çok zor cerrahi ve dünyada çok az merkezde bu operasyonlar başarıyla yapılıyor. 2007 yılında Amerika'da dünyanın en iyi hocalarından 3 ay boyunca bunun eğitimini aldık ve 11 yıldır bütün ameliyatlarımızı kapalı metotlarla yapıyoruz. Türkiye'de kapalı yöntemle yemek borusu ameliyatlarını yapan başka bir merkez yok. Bundan dolayı eğitimler önemli, bilgi, beceriyi sonraki nesillere aktarmak, vatana ve millete hizmet için bu eğitimleri genç nesillere vermek için kullanıyoruz. Bundan sonra her yıl belli sayıda kursiyerlerle daha uzun süreli bu kursları tekrar edeceğiz ki dünyada çok az merkezde yapılan bu ameliyatlar artık Türkiye'de başarıyla yapılsın."