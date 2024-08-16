Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi

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İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 2 kişi yakalandı.

16.08.2024 15:08
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Esenyurt'ta polis, uyuşturucu madde ticareti yapan ve aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta çok sayıda adreste torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına ve aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda silah ve narkotik madde ele geçirildi 21 yıl 4 ay ve 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi de yakalandı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Salı günü Fatih Mahallesi'nde ihbar üzerine polis ekipleri şüpheli Osman Burak P. ye üst araması yaptı. Yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucu madde, şahsi telefon ve bir miktar para bulundu. Şahıs, ekiplere uyuşturucu maddeleri sakladığı yeri gösterirken polis ekipleri tarafından 319.4 gram kubar maddesi, bir adet telefon, 1030 TL nakit para ve çok sayıda şeffaf kilitli poşet tespit edildi. Osman Burak P.'ye Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapılırken yapılan Genel Bilgi Taraması sonucunda şahsın Dolandırıcılık suçundan da aranması olduğu tespit edildi. Şahıs, işlemlerinin yapılması için polis merkezine götürüldü. Aynı gün Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yapılan çalışmada ihbar üzerine adrese sevk edilen polis ekiplerince şüpheli Çağlar Y. ve Gülistan S. isimli şahıs yakalanırken binanın bodrum katında satışa hazır halde paketlenmiş 38 fiş ile toplam 156 gram uyuşturucu madde ve bir adet telefon tespit edildi. Çağlar Y. ve Gülistan S. isimli şahıslara Uyuşturucu Madde Ticareti yapma şuçlarından işlem yapılırken iki şahıs ekiplerce polis merkezine götürüldü.

8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile aranan şahıs yakalandı

Yapılan çalışmalar kapsamında geçtiğimiz Çarşamba günü ise Zafer Mahallesi'nde evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adreste Berkay T. ve Doğa Yıldız M. yapılan incelemelerin ardından Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan, Mehmet Sait Ç. ise Uyuşturucu Madde Kullanımı suçundan işlem gördü. Evde yapılan arama çalışmalarında ise bir adet şeffaf kilitli poşette 13.6 gram Metanfetamin, hassas terazi, bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet fişek, 6 adet cep telefonu, 2 adet bilgisayar, 1 adet tablet ve birçok flaş bellek bulundu. Ekiplerin incelemelerinde Berkay T.'nin Uyuşturucu/ Uyarıcı Madde Ticareti ve Hırsızlık suçlarından 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası ile arandığı tespit edilirken şahıslar işlemleri yapılması üzerine polis merkezine götürüldü.

Çok sayıda narkotik madde ve silah ele geçirildi

12 - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen diğer çalışmalarda ise birçok şüpheli şahıs ve adrese yapılan aramalarda 1 Adet Pompalı Tüfek, 9 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve narkotik madde bulundu. Yapılan GBT kontrollerinde ise A.C.S. isimli şüphelinin Uyuşturucu Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan 21 yıl 4 ay B.K. isimli şahsın Silah Ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıslar gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Esenyurt\'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Narkotik Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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