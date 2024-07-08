Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ailesi CHP ve İYİ Parti Liderleriyle Görüştü

Sağlık

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü.

CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ile görüşmeleri sonrası açıklama yapan Saniye Ateş, cinayetle ilgili olarak, "Üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Bir ekmek çalan çocuğu 7 yıl yatırdılar, bunu adi bir davaya çevirmeye çalışıyorlar" dedi.

"Benim torunlarım kapıya çıkamıyor" diyen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hala benim yavrularımı tehdit ediyorlar. Ne diyeyim oğul, ne diyeyim? İşte bana da bu yaştan sonra bu düştü.

"Sanki orada (mahkemede) suçlu olan biz gibiydik. Bunu herkes gördü, sizler de gördünüz. Böyle mi olmalıydı? Bu siyasi bir davadır, bu kesinlikle adi bir suç değildir. O torbacılar mı bunu yaptı? Hayır onlar yapmadı."

Saniye Ateş açıklaması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada 5 Temmuz'da ara karar verilmiş; 22 sanıktan 10'u hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmiş ve duruşma 19 Temmuz'a ertelenmişti.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, gazetecilerin, "Talepleriniz de mahkemede reddedilmişti, 19 Temmuz'da ne bekliyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"19 Temmuz'da biz adalet bekliyoruz. Sinan Ateş'in hakkını tabii ki savunacağız. Tehditlerine ve yapmış oldukları baskılara karşı hiçbirimiz yılmayacağız. Türkiye bir hukuk devletiyse, adaleti bizler aramaya devam edeceğiz. Çünkü sadece bizim canımız yanmadı, Türk halkının canı yandı.

"19 Temmuz sonrası ikinci bir iddianame çıktığında, isimleri girmeyen şahısların da isimlerinin girmesini istiyoruz. Çünkü bizler, isimleri tek tek saydık, isimleri tek tek verdik. Bu isimler işin içinde olmadıktan sonra, iki tane torbacıya verilmiş bir cinayet olarak kalacak."

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Ya adalet yerini bulacak ya kıyamet kopacak

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ateş ailesi ile görüşmesi sonrası X hesabından paylaşım yaptı.

Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş'in, "Başkentin göbeğinde, gün ortasında, herkesin gözü önünde alçaklığın tarifte hafif kalacağı bir suikastla" katledildiğini belirtti.

Ateş ailesine anlamlı ziyaretleri için çok teşekkür eden Dervişoğlu, "Evimiz eviniz, ekmeğimiz ekmeğiniz, davanız davamız…Size söz veriyorum; Ya adalet yerini bulacak ya kıyamet kopacak!" ifadelerini kullandı.