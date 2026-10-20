Kanser hastalarında yaşam süresini yüz fotoğrafından öngören yapay zeka geliştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Kanser hastalarında yaşam süresini yüz fotoğrafından öngören yapay zeka geliştirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanser hastalarında yaşam süresini yüz fotoğrafından öngören yapay zeka geliştirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boston'daki Mass General Brigham Hastanesi'nden araştırmacıların geliştirdiği FaceSurvival sistemi, göz altları ve burun köprüsü çevresini inceleyerek kanser hastalarının hayatta kalma süresini tahmin etmeyi amaçlıyor. Ön bulguları Lancet Digital Health'te yayımlanan çalışmada sistemin 35 bin hasta fotoğrafıyla eğitildiği belirtildi; uzmanlar ise klinik kullanım için henüz erken olduğu uyarısında bulundu.

ABD'de yapılan bir araştırma, yapay zeka kullanılarak, bir hastalığın ne kadar ilerlemiş olduğunun hastanın yüz fotoğrafı üzerinden de değerlendirilebileceğini savundu.

Bilim insanları, yapay zeka destekli sistemin milyonlarca sağlıklı yüz ile 35 bin kanser hastasının fotoğrafıyla eğitildiğini açıkladı. Bu sistem, göz çevresindeki özelliklere yakından bakarak hayatta kalma sürelerini tahmin edebiliyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin hastanelerde kullanıma uygun hale gelmesine henüz mesafe olduğunu da kaydetti. Amaçlarının, hastalara doğru tedavinin önerilmesine yardımcı olmak olduğunu belirttiler. Araştırmanın ön bulguları ünlü tıp dergisi Lancet Digital Health'te yayımlandı.

GÖZLER HER ŞEYİ ANLATIYOR

Söz konusu sistem 'FaceSurvival' adını taşıyor. Teknoloji, bir kişinin ne kadar ömrü kaldığına ilişkin tahmin yaparken göz altları ve burun köprüsü çevresindeki kısımlara odaklanıyor ve bunların en kritik bölgeler olduğunu öne sürüyor.

Bu ölçütler, hastanın kemiklerine veya beynine yayılmış kanserler de dahil, farklı seviyelerdeki birçok kanser türüne uygulandı. Araştırmada yer alan, çoğu Amerikalı ve Hollandalı olan kanser hastaları 50'li veya 60'lı yaşlarındaydı. Aralarında çocuklar ve 90'lı yaşlarında hastalar da vardı.

Tedavi altındaki kişilerin ne kadar hasta oldukları ve hastalıklarının seyrinin nasıl olabileceği, halihazırda muayeneler, kapsamlı kontroller ve testlerle takip ediliyordu. Patent başvurusu beklemede olan FaceSurvival, doktorlara yardımcı bir teknoloji olarak geliştiriliyor.

Araştırmanın direktörü olan Boston'daki Mass General Brigham Hastanesi'nden Dr. Raymond Mak amaçlarını şöyle anlatıyor: "Hastaların yaşı ilerledikçe, hekimlerin radyasyon, cerrahi veya sistemik terapi gibi yoğun tedaviler önermeden önce fiziksel kırılganlığı belirlemek için daha iyi yöntemlere ihtiyaçları var. Amacımız, yüz fotoğrafına dayalı sağlık değerlendirmesini daha niceliksel, tutarlı ve ölçeklenebilir hale getirmek. Hekimin yargısının yerini almak yerine kişiselleştirilmiş tedavi kararlarını destekleyebilmesini sağlamaktır."

GÖRÜNDÜĞÜNÜZ YAŞI DA HESAPLIYOR

Mak ve meslektaşları ayrıca, bir kişinin doğum yaşına kıyasla biyolojik yaşını, yani göründüğü yaşını tahmin edebilen bir yapay zeka sistemi üzerinde de çalışıyor.

'FaceAge' isimli bu sistem, burun altındaki ve ağız yakınındaki cilt (nazolabial kıvrımlar ve kukla çizgileri olarak da bilinir), alın (kaş çatma çizgileri), şakaklar (kaz ayağı) ve yanakların, ne kadar hızlı yaşlandığımızın iyi bir göstergesi olduğu kabulü üzerinden çalışıyor. Aşırı alkol tüketimi, uyuşturucu kullanımı ve sigara içme gibi bazı alışkanlıklar bu süreci hızlandırabilir.

Mak, söz konusu sistemin kişinin makyajsız fotoğraflarında "şaşırtıcı derecede tutarlı" sonuç verdiğini söylüyor: "Ayrıca test edilen çoğu estetik cerrahi işleminde de istikrarlı bir sonuç elde edildi; sadece rinoplasti (burun estetiği) sonrasında küçük bir değişiklik gözlemlendi."

UZMANLAR TEMKİNLİ

Araştırmacılar, araçlarının ne denli iyi çalıştığını belirlemek için özellikle farklı etnik gruplardan çok daha fazla veri ve yüz fotoğrafına ihtiyaç duyduklarını vurguluyor. Bu sistemler halen geliştirme aşamasında. Araştırma ekibi, topluma yüz fotoğraflarını yükleyerek kişiselleştirilmiş biyolojik yaş tahmini alma daveti de yaptı.

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde video işleme ve yapay zeka sistemleri uzmanı Profesör Miroslaw Bober ise sistemin gelecekte ulaşacağı kapasite konusunda konuşmak için henüz erken olduğuna işaret etti. Bober, "Bu umut vadeden bir düşünce, ancak klinik kullanım için henüz hazır değil" dedi ve sistemin doktorlar tarafından hasta gruplarına göre test edilmesi gerektiğini söyledi.

Bober şu uyarıda bulundu: "Bir sonucu tahmin etmek, onu tanımlamakla aynı şey değildir."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
Amerika Birleşik DevletleriYapay ZekaYapay ZekaTeknolojiSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Askeri kampı balistik füzelerle vurdular Ölü sayısı 58’e yükseldi Askeri kampı balistik füzelerle vurdular! Ölü sayısı 58'e yükseldi
Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül’ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası Bilirkişi incelemesi tamamlandı: Sarıgül'ün İmamoğlu hakkında ses kaydı iddiası
Riyad’da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu Riyad'da erken uyarı sistemi devreye girdi, kentte patlama sesleri duyuldu
Paris alev alev, onlar keyifte Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar Paris alev alev, onlar keyifte! Çatışmaların ortasında içkilerini yudumladılar
Protestolarla sarsılan Fransa’da yağmalanmayan tek dükkan Protestolarla sarsılan Fransa'da yağmalanmayan tek dükkan
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Fantezi iç giyim mağazası dualarla açıldı
Şimşek açıkladı Fon krizinde isim isim liste hazırlandı Şimşek açıkladı! Fon krizinde isim isim liste hazırlandı
Sincan’da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık Belediye ekipleri harekete geçti Sincan'da zincir markette müşterilere büyük saygısızlık! Belediye ekipleri harekete geçti
A Milli Takım’ın yeni hocası Sergen Yalçın’ın TFF’den ücret istemediği öğrenildi A Milli Takım'ın yeni hocası Sergen Yalçın'ın TFF'den ücret istemediği öğrenildi
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Montella’nın kovduğu ismi geri getiriyor Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın Anne baba çekim peşindeyken çocuklarının başına gelene bakın
16:55
Aliyev, Türkiye’deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
Aliyev, Türkiye'deki 7 isim için yakalama kararı çıkarttı
16:52
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarih ve saati
16:31
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fon şeytanlarının üzerine kararlılıkla gidiyoruz
16:26
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
Sevdam Karadeniz 2. bölümde 1,84 reytingde kaldı, sosyal medyada erken final konuşuluyor
16:22
Vali Davut Gül: İstanbul’daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
Vali Davut Gül: İstanbul'daki sel 10 milyara yakın zarara yol açtı
16:06
İsmail Kartal, Prag’ı yıkacak 11’i belirledi
İsmail Kartal, Prag'ı yıkacak 11'i belirledi
15:56
Galatasaray’da sakatlığı süren Leao İstanbul’da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
Galatasaray'da sakatlığı süren Leao İstanbul'da kaldı, Singo Lille kafilesine girdi
15:40
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti’ye katıldı
Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
14:55
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
Sarıgül ailesi tutuklandı, akıllara Deniz Baykal’ın o sözleri geldi
14:54
“Yarın savaş olacak“ Lille’den Galatasaray ve Osimhen’e meydan okuma
"Yarın savaş olacak!" Lille'den Galatasaray ve Osimhen'e meydan okuma
14:26
Henüz 24 yaşındaydı Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Henüz 24 yaşındaydı! Çelik platformun altında kalan işçinin acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 17:20:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Kanser hastalarında yaşam süresini yüz fotoğrafından öngören yapay zeka geliştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei