Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Stabil

09.06.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu, hayatta kalma mücadelesi sürüyor.

1) 'FERDİ ZEYREK'İN HAYATTA KALMA MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR'

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor" dedi.

Manisa'da oturduğu site havuzunun makine dairesindeki arızayı gidermeye çalışırken elektrik akımına kapılan, duran kalbi uzun süre yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Zeyrek'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Başhekim Prof. Dr. İsmet Topçu, "Bugün Ferdi Zeyrek'in hastaneye yatışının 60'incı saati ve 3'üncü güne girdik tedavi sürecinde. Yaklaşık 70 dakika yapılan canlandırmaya alınan yanıt ile birlikte yoğun bakım süreci devam ediyor. Bugün itibarıyla dünden farklı olarak iyi yönde bir gelişme yok ama negatif bir gelişme de yok. Mevcut hayatta kalma mücadelesi devam ediyor. Teknik ekipman anlamında tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Hem kalbinin hem akciğerinin oksijenlenmesinin sağlanması, böbreklerin diyaliz fonksiyonlarının sürdürülmesi işlemleri yoğun bakımda devam ediyor. Uzmanların değerlendirmesiyle süreç devam ediyor. Dünden farklı bir gelişme yok. Bu süreçte başta Rektörümüz, Valimiz, Bakanımız ve Bakan Yardımcılarımızla istişare halindeyiz. Onların destekleri çalışan ekiplerin motivasyonu anlamında değerli" dedi.

'HASAR GÖREN ORGANLARIN KENDİNİ YENİLEMESİ BEKLENİYOR'

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Prof. Dr. İsmet Topçu, yoğun bakımdaki hastaların 48 ve 72'nci saatinde yaşanabilecek durum değişiklikleri ile ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "48'inci saatte şu olur, 72'de şu olur tarzında bir sınıflandırma yok. Çok ciddi hasarı olan hastaların yoğun bakım süreçlerinin takibinde şu an sadece hayatta kalması için ve oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi adına destek devam ediyor. Bu süreçte hasar gören organların kendisini yenilemesi, iyileşmesi bekleniyor. Bunun için oksijenlenmesi ya da kalbin daha iyi atması için beyin fonksiyonlarının düzelmesi anlamında desteklerimiz oluyor. Ama saat ile ilgili bir sınıflandırma yok. Şu an yoğun bakım tedavisi ve iyileştirme sürecinde tüm tıbbi uygulamalar devam ediyor."

'ŞU AŞAMADA UYANDIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Başkan Zeyrek'in geldiği saatten itibaren diyalize bağlandığını hatırlatan Prof. Dr. Topçu, "Belli bir süre organların beslenmesini sağlayacak dolaşım yoktu. Çünkü uzun bir süre kalbi durmuştu. Bu durum tüm organları olduğu gibi böbreğin de beslenmesini engelledi. Bu nedenle geldiği saatten beri yapay diyaliz yaptık. Vücudundaki zararlı maddelerin dışarı atılmasını ve idrar çıkartılmasını sağlamaya devam ediyoruz" dedi. Deneyimli ve değişik branşlardan bilinen uzmanların oluşturduğu bir grubun hastanın durumu ile ilgili sürekli istişare halinde olduğunu kaydeden Dr. Topçu, "Bizlere ulaşan uzmanlarla birlikte tartışılıp, en doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Ortak akılla tedavi sürecini devam ettiriyoruz" diye konuştu. Zeyrek'in beynine pıhtı atması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Topçu, "Tedavide şu aşamada uyandırmayı düşünmüyoruz. Onun için erken buluyoruz. Hayati fonksiyonlarını sağlama üzerine odaklandık. Daha sonra uyandırma süreci de yapılacak. İç organlarda hasar var. Hasar olmasa zaten kalbine, akciğerlerine destek olmazdı. Maalesef hasarlanma var. Ciddi yüksek voltajlı elektrik nedeniyle hasarlanma mevcut" dedi.

'HEP BİRLİKTE BURADAYIZ'

CHP Manisa il Başkanı İlksen Özalper de şunları söyledi: "Dışarda insanlar dua ediyorlar. Gün boyu ziyaretçiler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, genel başkanımız geç saatlere kadar hep birlikte buradayız. Tek ricamız, burasının bir hastane olduğunu unutmayalım. Buraya günlük yaklaşık 6-7 bini bulan hasta ve yakınlarının giriş çıkışı var. Başka hastaların da öncelikleri olduğunu unutmayalım."(DHA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, Sağlık, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartın’da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar Bartın'da Yaya Geçidinde Tehlikeli Anlar
Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor Amasra, bayram tatilinde nüfusunun 10 katı misafir ağırlıyor
Bilecik’te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı Bilecik'te asırlık gelenek sürdü: Yağmur ve şükür duasına onlarca kişi katıldı
İsrail’den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit İsrail'den Gazze’ye yardım götüren Madleen gemisine tehdit
Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi Los Angeles alev alev: Ulusal Muhafızlarla çatışan göstericiler araçları ataşe verdi
Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını ’Boğazını keserim’ diyerek tehdit etti Aracına çarpan sürücüye saldırdı, tepki gösteren kadını 'Boğazını keserim' diyerek tehdit etti
Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı Kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı
Trump ile ipleri koparan Elon Musk’a Rusya’dan sığınma teklifi Trump ile ipleri koparan Elon Musk'a Rusya'dan sığınma teklifi!
Beşiktaş’tan ses getirecek hamle Galatasaray’dan transfer ihtimali Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali
Kolombiya’da deprem paniği 6.4 ile sallandılar Kolombiya'da deprem paniği! 6.4 ile sallandılar
Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan’ın cansız bedeni bulundu Gaziantep’te 15 gündür aranan otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu

12:59
Sena Düzgün’ü mezarında da rahat bırakmadılar
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar
12:03
Türkiye, İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti
11:16
Olaylar kontrolden çıktı ABD’de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
Olaylar kontrolden çıktı! ABD'de bilim kurgu filmlerini aratmayan görüntüler
10:48
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
19:49
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı
Bayram pikniğinde engerek yılanı ısırdı!
19:27
Morata neden İspanya Milli Takımı’nda oynamıyor Fuente’den açıklama
Morata neden İspanya Milli Takımı'nda oynamıyor? Fuente'den açıklama
19:12
Arda Turan Shakhtar Donetsk’e milli golcüyü istiyor
Arda Turan Shakhtar Donetsk'e milli golcüyü istiyor
19:02
Herkes merak ediyordu Osimhen, Al Hilal’in teklifine son kararını verdi
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
18:16
Görüntüler mide bulandırdı Adana’da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
Görüntüler mide bulandırdı! Adana'da kurban sakatatlarını sulama kanalına attılar
18:14
Inter’de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti
17:59
Fransa, UEFA Uluslar Ligi’nde üçüncü oldu
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu
17:53
Bayram kana bulandı Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi
17:41
Trump’tan Elon Musk’a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur
Trump'tan Elon Musk'a gözdağı: Demokratları desteklerse ciddi sonuçları olur!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 14:08:57. #7.13#
SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumu Stabil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.