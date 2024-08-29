Sağlık

GAÜN 100. yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Üniversitesi 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, düzenlenen törenle açıldı.

Gaziantep Üniversitesi 100. Yıl Onkoloji Hastanesi ve Radyoterapi Merkezi, düzenlenen törenle açıldı. Sağlık sektöründe önemli bir adım olan yeni hastane, kanser tedavisi alanında sunacağı ileri düzey hizmetlerle bölge halkına büyük katkı sağlayacak.

Açılış töreninde konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, hastanenin bölgedeki sağlık hizmetlerine sağlayacağı katkıları ve onkoloji alanında son teknolojilerin önemini vurguladı. Hastane hakkında bilgi veren Rektör Özaydın, "Dünyada istatistikler, kanserin ölüm nedenleri arasında ilk üçte yer aldığını gösteriyor. Buradan 8 kilometre uzaklıktaki kanser hastanemiz eski teknolojisi nedeniyle işlevsiz hale gelmişti. Bu sorunu çözmek için hastaneye Tomoterapi teknolojisi getirdik. Bu teknoloji hastanenin alt katında hizmet vermeye başladı. Hizmet alım sözleşmesiyle bu yatırımı gerçekleştirdik ve bütçeye ek bir yük getirmedik. Depo olarak kullanılan bir binayı dönüştürerek yeni bir hastane yapma planımız devletimiz tarafından olumlu karşılandı. Bu dönüşümü düşük bir maliyetle gerçekleştirdik ve burayı modern bir hastaneye dönüştürdük" dedi.

"Ekibimiz son derece yetkin"

Hastanenin yalnızca Gaziantep'te yaşayan kanser hastalarına değil çevre illerden gelen tüm kanser hastalarına hizmet vereceğini belirten Prof. Dr. Özaydın, "Allah kimseyi kanserle karşı karşıya bırakmasın. Ancak böyle bir durumda doktorlarımız burada ve ekibimiz son derece yetkin. Bu projeyi gerçekleştiren takım arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu başarıyı tek başımıza elde etmedik; arkamızda güçlü bir sağlık ordusu var" ifadelerini kullandı.

"Sağlık kampüsü oluşturduk"

Prof. Dr. Özaydın, sağlık alanında yaptıkları çalışmalardan da bahsederek, "Göreve başladığımız 2020 yılında üniversitemizde sadece araştırma hastanesi mevcuttu. Bugün, üçüncü hastanemizin hizmete alım törenini gerçekleştiriyoruz. Yeni açılan Çocuk Hastanemizin fikir çıkış noktası Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ayşe Balat'tır ve hastane Cumhurbaşkanımız tarafından açıldı. Çocuk hastalıkları konusunda kapsamlı hizmetler sunmaktayız. İkinci olarak, kullanılmayan bir binayı Böbrek Nakil Hastanesi'ne dönüştürdük. Bu yatırımı devletimizden herhangi bir finansal destek almadan vakıf aracılığıyla gerçekleştirdik. Ekonomik zorluklarla karşılaştık ancak Eruslu ailesinin katkılarıyla modern ve lüks bir hastane inşa ettik. Şu ana kadar 100'e yakın böbrek nakli başarıyla tamamlandı. Dördüncü hastanemiz olan Acil Yanık ve Travma Hastanesini ise yıl sonunda veya 2025'in ilk aylarında hizmete açacağız. 120 yatak kapasiteli bu hastane, Türkiye'de bir ilki temsil edecek ve model niteliğinde olacak. Gaziantep'te beş hastaneyi bir araya getirerek bu bölgeyi sağlık kampüsü olarak yapılandırdık. Cumhuriyetimizin 100. yılını temel alarak bu kampüsü 'Sağlık Kampüsü' olarak adlandırdık. Açılışını Cumhurbaşkanımızın yapmasını umuyoruz ve kendisini buraya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal ise yaptığı konuşmada büyük bir emek sonucu bu işlerin ortaya çıktığını belirterek, "Sağlık her şeyden önemlidir. Bu projede büyük bir emek harcandı. Yeni hastanemizin ülkemize ve Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdurahman Kuzhan ise hastane hakkında bilgiler vererek, "Hastanemiz birkaç aydır hasta kabulüne başladı. Önceden Kızılhisar mevkiinde bulunmaktaydı. Hasta geliş gidişleri sıkıntılı olduğu için rektörümüz sağ olsun, burayı onkoloji hastanesi olarak çevirdi. Elimizdeki radyoterapi cihazlarının özelliğinden bahsedecek olursak tomoterapi ailesi olarak bilinen yeni nesil bir cihaz. Bu en teknolojik olarak geliştirilmiş Radixact(tomoterapi) olarak anılmakta. Elimizde bulunan cihaz bu. Bu cihazla tümöre yüksek doz verirken tümör etrafındaki sağlıklı dokuları daha iyi koruyabilmekteyiz. Aynı zamanda Stereotaktik Vücut Radyoterapisi yapabilmekteyiz. Diğer radyoterapi cihazlarından farklı olarak elimizdeki cihazla tek bir tedavi sırasında baş ve omurilik tümörlerini tek bir seansında tedavi edebilmekteyiz. Ayrıca hastanın birden farklı bölgesinde tümör varsa tedavi edebilme olanağına sahibiz" diye konuştu.

GAÜN 100. Yıl Onkoloji Hastanesi, 5 bin 500 metrekarelik alana sahip olup, dört kattan oluşuyor. Bodrum katında Radyoterapi Merkezi yer alırken, zemin katta 50 kişilik kemoterapi koltuğu ve 5 kişilik özel kemoterapi koltuğuyla donatılmış Günübirlik Kemoterapi Merkezi bulunuyor. Birinci ve ikinci katlarda ise klinikler yer alıyor. Birinci katta 8 adet iki kişilik, 6 adet tek kişilik oda ve 8 kişilik palyatif bakım ünitesi, ikinci katta ise 8 adet iki kişilik ve 6 adet tek kişilik hasta odası bulunuyor.