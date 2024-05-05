Gazi Üniversitesi'nde Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Gazi Üniversitesi'nde Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Gazi Üniversitesi\'nde Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesinde düzenlenen 'Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü' etkinliğinde, pulmoner hipertansiyon hastaları doktorlar eşliğinde nefes teknikleri egzersizi yaptı. Etkinlikte ayrıca yoga ve bocce petank oyunu da oynandı. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kula, pulmoner hipertansiyonun nadir görülen ve tedavisi bulunmayan ölümcül hastalıklardan biri olduğunu belirtti.

05.05.2024 13:49
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Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesinde "Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü" kapsamında "Sağlık İçin El Ele" temalı etkinlik düzenlendi.

Akciğer Damar Hastalıkları ve Araştırma Derneği, Türk Kardiyoloji Derneği, Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği, Yoga Federasyonu ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği işbirliğiyle düzenlenen etkinlik kapsamında, pulmoner hipertansiyon hastaları doktorlar eşliğinde yerleşke bahçesinde nefes teknikleri egzersizi yaptı.

Hastalar, etkinlik kapsamında doktorlar eşliğinde yoga yaptı, bocce petank oyunu oynadı.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Kula, AA muhabirine, Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü kapsamında hastaların sorunlarına dikkat çekmek için etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kula, pulmoner hipertansiyonun, dünyada oldukça nadir görülen ve tedavisi bulunmayan ölümcül hastalıkların en tehlikelilerinden olduğunu söyledi.

Hastaların nefes darlığı, çabuk yorulma, ayaklarda şişlik ve morarma gibi şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurduklarını kaydeden Prof. Dr. Serdar Kula, şunları söyledi:

"Kesin tedavisi olan bir hastalık değil, elimizde sınırlı tedaviler var. Nihai tedavi olarak akciğer nakli karşımıza çıkıyor, o da tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınırlı olarak yapılıyor. Bu hastalığın ortaya çıkışında bir yaş sınırı yok, yeni doğandan itibaren görülebiliyor. Bu hastalık her yaşta ortaya çıkabilir. Özellikle anne babalar için travmatik olan tarafı da bu. Çocuk sapasağlam, hiçbir sağlık sorunu yok ve bir anda herhangi bir yaşta hastalığın belirtileri ortaya çıkıyor."

Kaynak: AA

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