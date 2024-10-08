Gaziantep Şehir Hastanesi\'nde 2.5 Milyon Hastaya Hizmet

Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi 2.5 milyon hastaya hizmet verdi

Bir yılda 2.5 milyon hastaya hizmet verildi,10 bin doğum, 85 bin hasta yatışı ve 85 bin de ameliyat yapıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Şehir Hastanesi, açılışından itibaren geride kalan bir yıllık süreçte 2.5 milyon hastaya hizmet verdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin sağlıkta gözbebeği olan Gaziantep Şehir Hastanesi, son 1 yıl içerisinde toplam 2.5 milyon hastaya ev sahipliği yaptı. Ekim 2023'de hizmete açılan Gaziantep Şehir Hastanesi bin 875 yatak kapasiteli, 638 bin 89 metrekare kapalı alan, 188 bin 53 metrekare toplam oturum alanı, 333 bin 303 metrekare toplam arsa alanı ve 5 bin araç kapasiteli otoparkı ile ülkenin en büyük sağlık tesislerinden biri olarak halka hizmet veriyor.

Şehir hastanesinin bir yıllık bilançosu

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1 yıllık bilançosunu açıklayan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, geride kalan bir yılda 2.5 milyon hastanın muayenesinin gerçekleştirildiğini, bunun 2 milyonu poliklinik, 500 binin ise acil servis muayenesini içerdiğini vurguladı. Şahin, servislerde 70 bin, yoğun bakımlarda 15 bin olmak üzere toplam 85 bin hasta yatışı yapıldığını, toplamda 10 bine yakın doğumun da gerçekleştirildiğini ve 85 bin ameliyat gerçekleştirildiğini belirtti.

"Toplam 2.5 milyon hastaya hizmet verdik"

Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1 yıl içerisinde 2.5 milyon hastaya hizmet verdiğini belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, "Bu gün itibariyle Şehir Hastanesi'nin 1. yılını doldurduk. Şehir Hastanesi bin 616 servis yatağı ve 259 yoğun bakım yatağı ile toplam bin 875 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir. Bir yılda 2.5 milyon civarında hasta muayenesi yapılmış olup bunun 2 milyonu poliklinik, 500 bini acil servis muayenesini içermektedir. Servislerde 70 bin, yoğun Bakımlarda 15 bin olmak üzere toplam 85 bin hasta yatışı yapılmıştır. Aktif Yoğun Bakım yatak sayısı 259 olup bugüne kadar toplamda 10 bine yakın doğum gerçekleştirilmiştir" dedi.

"85 bin ameliyat gerçekleştirdik"

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde şuana kadar 1 yıl içerisinde 85 bin ameliyat gerçekleştirildiğini aktaran Şahin, "Gaziantep Şehir Hastanesinde 64 ameliyathanenin 47'si hasta alımına devam edilmektedir. Gerçekleştirilen yaklaşık 85 bin ameliyatın 49 bini A, B, C grubudur. Ameliyatların yüzde 58'i ABC grubunu içermektedir. Kamu hastanelerimizde bir koroner anjiyo cihazı ile hizmet verilmekte iken Şehir Hastanesinin faaliyete geçmesi ile birlikte 5 koroner anjiyo cihazıyla hizmet sunulmaktadır. Kalp merkezimizde yaklaşık 7 bin 500 tanısal anjiyo yapılmış ve 3 bin 500 hastaya stent takılmıştır. İlde tek bulunan Koroner CT cihazı Şehir Hastanemizde hizmet vermektedir" dedi.

"Toplam bin 100 adet By-Pass 85 mitral kapak replasmanı ameliyatı gerçekleştirdi"

Geride kalan 1 yılda toplam bin 100 adet By-Pass ameliyatı gerçekleştirdiklerini de söyleyen Şahin, "Kalp Damar Cerrahi ameliyathanelerimizde 1 yılda toplam bin 100 adet By-Pass ve 85 mitral kapak replasmanı ameliyatı gerçekleştirdi. Pediatrik kalp merkezimiz hizmet vermektedir. Girişimsel radyoloji ile 180 hastaya mekanik trombektomi tedavisi, 16 hastaya subaraknoid kanama müdahalesi yapılmıştır. Nükleer tıp bölümümüz Sintigrafi ve PET-CT cihazları ile hizmet vermektedir. Görüntüleme merkezimizde 3 MR, 3 BT cihazı tam kapasiteyle çalışmakta olup, çekimler 2 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir. Endoskopi ünitesi faaliyette olup 4 Gastroenterolog ve 2 Gastroenteroloji Cerrahı tarafından günlük ortalama 60 hastaya endoskopi ve kolonoskopi yapılmaktadır. Ayrıca günlük ERCP hizmeti verilmektedir" şeklinde konuştu.

"3 bin kişi üremeye yardımcı tedavi merkezine başvurdu"

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ne açılışından bu yana yaklaşık 3 bin kişinin başvurduğunu belirten Şahin, "Yanık merkezimiz ve kronik yara merkezi ilk günden beri aktif hizmet sunmaktadır. Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi'ne açılışından bu yana yaklaşık 3 bin kişi başvurmuştur. Diyaliz ünitemiz 30 cihaz ile aktif olarak çalışmaktadır. Yaklaşık 60 bin hastaya Fizik Tedavi Ünitemizde ayaktan ve yatarak hizmet sunulmuştur. Yaklaşık 400 hastaya Robotik Yürüme cihazı ve Hidroterapi hizmeti verilmiştir. Türkiye de sadece 3 Genetik hastalıkları Değerlendirme merkezlerinde biri de Gaziantep Şehir Hastanesinde bulunmakta olup bölgeye hizmet vermektedir. El cerrahisi hizmeti mevcut olup 28 replantasyon ameliyatı gerçekleştirmiştir" şeklinde konuştu.

"Toplam 5 bin 949 personel ile hizmet sunulmakta"

Donanımsal eksiklerinin ve uzman hekim eksiklerinin bulunmadığını söyleyen Şahin, "Hastanemizde 473 uzman hekim bulunmakta olup 346'sı klinisyendir. 97 Pratisyen Hekim, 2 bin 48 Ebe-Hemşire, bin 334 diğer sağlık personeli ve bin 836 şirket personeli olmak üzere toplam 5 bin 949 personel ile hizmet sunulmaktadır. 14 Eğitim Klinik bulunmakta olup 4 Yan dal asistanı ve 104 ana dal asistan hekimimiz bulunmaktadır. Şuan için çok acil donanım eksiğimiz veya uzman ekim ihtiyacımız bulunmamaktadır" diye konuştu.

Depremden zarar gören Oğuzeli ve Nurdağı Devlet Hastanesi ile ilgili konuşan Gaziantep İl Sağlık Müdürü Beytullah Şahin, hastanenin 1 ay önce hizmete alındığını ve tam kapasite olarak çalıştığını söyledi. Diğer yandan 200 yataktan 400 yatak kapasitesine çıkarılan Nizip Devlet Hastanesini de hizmete alacağız dedi.

Şahin, Gaziantep'te yapımı devam eden kadın ve doğum çocuk hastalıkları binasının kadın doğum hastanesinin yenilenme hizmetlerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Şahin, diğer yandan gelecek yıl ise 300 yataklı 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin ek binasının tamamlanacağını vurguladı.