Gaziantep'te 6 ve 12 yaşındaki iki kardeşin kalp deliği aynı anda anjiyoyla onarıldı

Kalplerinde aynı bölgedeki ve aynı büyüklükte delik tespit edilen 12 yaşındaki Yusuf Tuna Şahin ile 6 yaşındaki kız kardeşi Ahsen Havvanur Şahin, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde aynı anda gerçekleştirilen kapalı sistem anjiyo ile sağlığına kavuştu.

Van'da yaşayan Çetin-Güler Şahin çiftinin oğlu 12 yaşındaki Yusuf Tuna Şahin, okuldayken bir anda bayıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yusuf Tuna'nın kalbinde delik olduğu tespit edildi. Çeşitli araştırmaların ardından tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvuran Şahin ailesinin oğlu Yusuf Tuna ve 6 yaşındaki kızları Ahsen Havvanur'a hastalığın ailesel yatkınlık olabileceği gerekçesiyle çeşitli tetkikler yapıldı.

İki kardeşte doğuştan kalp hastalığı tespit edildi

Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi ve Yapısal Kalp Hastalıkları Kliniği'nde yapılan değerlendirmeler sonucunda, iki kardeşte de Atriyal Septal Defekt (ASD) adı verilen doğuştan kalp hastalığı tespit edildi. Kalbin kulakçıkları arasındaki duvarda bulunan açıklıklar, açık kalp ameliyatına gerek duyulmadan, anjiyo yöntemiyle başarıyla kapatıldı.

İki kardeş aynı anda yapılan anjiyo ile sağlığına kavuştu

Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel tarafından gerçekleştirilen işlemlerde, her iki çocuğun kalbindeki açıklığa kasık damarından ilerletilen kateterler aracılığıyla ulaşıldı. Aynı anda yapılan operasyonda iki kardeşin kalbinde bulunan açıklıklar, aynı boyuttaki özel kapatma cihazları kullanılarak kapatılarak açık kalp ameliyatına ihtiyaç duyulmadan tamamlandı.

"İki kardeşin kalbindeki delikler aynı gün aynı anda yapılan anjiyo yöntemi ile kapalı bir şekilde onarıldı"

Yapılan operasyonla ilgili bilgi veren Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, her yaştan hasta için nitelikli ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirtti. Uluşan, "Hastanemize başvuran 6 ve 12 yaşındaki iki kardeşte ASD adı verilen doğuştan kalp deliği tespit edildi. İki hastamızın da kalbindeki delikler aynı gün aynı anda yapılan anjiyo yöntemi ile kapalı bir şekilde onarıldı. Biz ilk önce başvuran ağabeyin kalbinde delik tespit edilmişti. Daha sonrasında bunun ailesel geçiş olabileceği düşünülerek kardeşine de tarama yaptık ve her ikisinde aynı boyutta, aynı ölçüde kalbinde delik olduğunu belirledik. İkisi de aynı gün aynı anda yapılan anjiyo yöntemiyle kalplerindeki tama yakın olarak kapatıldı. Sağlıklarına kavuştular, taburcu ettik. İkisi de gayet iyi, herhangi bir semptomları da kayboldu" dedi.

"İki kardeşte binde bir olasılıkla kalp deliği hastalığı tespit edildi"

Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel, iki kardeşe aynı anda özel bir operasyon yaptıklarını ifade ederek, "Doğuştan kalp hastalıkları ailesel yatkınlığı olan hastalıklardır. Bu kardeşlerimizde de binde bir olasılıkla çıkan kalp deliği hastalığı vardı. Önce 12 yaşındaki Yusuf'da ASD dediğiniz kalp deliğini saptadık. Bu deliği kapalı yöntemle kapatmak için plan yaptık ve o sırada kardeşini de kontrol için çağırdık. Operasyondan 1 gün önce yapılan tetiklerde kız kardeşi Ahsen'de de aynı boyutta aynı kalp deliğini saptadık. İkisini de aynı gün anjiyoya aldık ve 13 mm'lik cihazla iki kardeşin kalbindeki deliği açık cerrahiye gerek olmadan kapalı yöntemle kapattık ve hastalarımızı hemen 1 gün sonra sağlıkla taburcu ettik" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım ikisi de iyi çok şükür"

Van'dan tedavi için Gaziantep'e geldiklerini söyleyen anne Güler Şahin ise ilk etapta oğlunun bayılmasıyla sürecin başladığını belirterek, "Oğlum okulda bayılmıştı. Biz de çok korkmuş ve endişelenmiştik. Sonrasında hastaneye getirdik ve kalbinde delik tespit edildi. Sonra da kızım Ahsen'i muayeneye getirdik ve onda da aynı rahatsızlık tespit edildi. Başarılı bir operasyon yapıldı. Çocuklarım ikisi de iyi çok şükür. Van'da oturuyorduk ama çocuklarımın tedavisi için Gaziantep'e taşındık. Çok şükür şuan iki çocuğum da çok iyi" şeklinde konuştu.

Yapılan başarılı operasyona sağlığına kavuşan Yusuf Tuna ve Ahsen Havvanur ise hastane koridorlarında doyasıya koşturup beraber oyunlar oynayarak doktorlar, hemşireler ve hastane yönetimine teşekkür etti.