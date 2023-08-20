Hasta yakınlarının demir sopa ile saldırdığı doktor ölümle pençeleşiyor - Son Dakika

Hasta yakınlarının demir sopa ile saldırdığı doktor ölümle pençeleşiyor

Son Güncelleme: 20.08.2023 08:42

Gaziantep'te yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğa damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle yakınlarının saldırdığı acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu ağır yaralandı. Olayda hastanenin gece müdürü ve güvenlik görevlisi de yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğa damar yolunun geç açıldığı gerekçesiyle yakınlarının saldırdığı acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu (36), kafasına demirle vurulması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, doktor Beğoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayda ayrıca hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık (36) ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus (43) da yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

Olay, gece saatlerinde kentteki özel bir hastanenin acil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye getirilen bir çocuğa damar yolu açılmak istendi. Çocuğun damar yolunun geç açılması gerekçesiyle yakınları acilde görevli doktor Esadullah Beğoğlu'na hakaretler ederek saldırdı. Hastane içinde başlayan gerginlik acil servisin bahçesine kadar taştı. Demir sopa ve kemerlerle yapılan saldırıda Beğoğlu ve hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık ile güvenlik görevlisi Gökhan Hacı Yunus yaralandı. Demir sopa ile başına vurulan Esadullah Beğoğlu, ağır yaralanarak, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan doktorun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hasta yakınları demir sopa ile doktora saldırdı! Başından yaralanan doktor ölümle pençeleşiyor

"DOKTORUMUZUN BAŞINDA 15 DİKİŞ VAR"

Hastanenin gece müdürü Ahmet Sefa Sağlık, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğun babası ve yakınları tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi. Saldırının hedefi olan doktorun başından çok sayıda darbe aldığını ve yoğun bakıma sevk edildiğini söyleyen Sağlık, "Saat 23.00 sıralarında hastanemize yüksek ateş şikayetiyle bir çocuk hasta getirildi. Yüksek ateş gerekçesiyle damar yolu açılamadı. Yüksek ateşlerde damar yolu açılamayabilir. Bunun üzerine yakınları sinirlendi ve hastane içinde arbede çıkardılar. Güvenlik personelimizle birlikte biz hasta yakınlarını sakinleştirip dışarıya çıkarmaya çalıştık. Bu sırada çocuk hastanın müdahalesi yapılmaya devam edildi. Bu sırada çocuğun babası telefonla birilerini aramış ve dışarı çıktığımızda çok ağır hakaret ve küfürler edildi. Doktorumuza, bana ve güvenlik görevlisine saldırdılar. Doktorumuzun başında 15 dikiş var. Kusma ve beyin travması şikayetiyle üniversite hastanesine götürdük. Yoğun bakım gerektiği için sevk verildi. Gerekli mercilere şikayette bulunduk. Şahısların anne ve babası yaşlı olduğu için kaçamadı onlar polis tarafından gözaltına alındı ancak diğerleri kaçtı ve polisin araştırması sürüyor" dedi.

Hasta yakınları demir sopa ile doktora saldırdı! Başından yaralanan doktor ölümle pençeleşiyor

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; hasta yakınlarının kalabalık bir grup ile hastane bahçesinde doktora saldırdığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Hasta yakınlarının demir sopa ile saldırdığı doktor ölümle pençeleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlarda 5 bin, ikramiyelerde 150 bin liralık artış olacak
11:04 Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlarda 5 bin, ikramiyelerde 150 bin liralık artış olacak
11:06 Erdğan, İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracak? Vitrinde 5 isim var ama parti içerisinde 2 farklı görüş hakim
10:52 AK Parti, İmamoğlu'nun karşısına kimi çıkaracak? Vitrinde 5 isim var, parti içerisinde 2 farklı görüş hakim
10:28 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
10:17 Son Dakika: Kahramanmaraş'ta 4.2'lik deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
09:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği
09:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş döndüren diplomasi trafiği
09:25 Tuğba Ekinci, Demet Akalın'ı "Bekaret" demeciyle vurdu: Nasıl can verecek merak ediyorum
09:12 Tuğba Ekinci'den Demet Akalın'ı küplere bindirecek "Bekaret" paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2023 11:19:17. #1.11#
SON DAKİKA: Hasta yakınlarının demir sopa ile saldırdığı doktor ölümle pençeleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement