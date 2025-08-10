Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor

10.08.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyin kanamalarının gençlerde artışı, stres ve yanlış beslenme gibi etkenlerden kaynaklanıyor.

ADANA Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 100 binde 10- 15 kişide görülen ve daha çok 50 yaş üzerindeki hastalarda rastlanan beyin kanamalarının hızlı yaşam tarzı, stres ve yanlış beslenme kaynaklı tansiyon yükselmelerine bağlı olarak gençlerde daha sık görülmeye başlandığını belirtti. Ökten, "Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorumö dedi.

Genellikle 50 yaştan sonra görülen beyin kanaması, son yıllarda gençlerde daha sık görülmeye başlandı. Sebeplerine dikkati çeken Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, bunların daha çok 'arteriyovenöz malformasyon' ve 'anevrizma' kaynaklı yaşandığını söyledi. Anevrizma, yani kan damarlarının duvarında oluşan baloncuk şeklindeki patolojik genişlemeler kaynaklı yaşanan beyin kanamalarının 100 binde 10 ile 15 kişi arasında görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Gençlerde görülme oranı giderek artıyorö dedi.

TANSİYON YÜKSELMELERİ EN BÜYÜK ETKEN

Stres ve yanlış beslenme alışkanlıklarının bu durumu tetiklediğinin altını çizen Doç. Dr. Ökten, "Gençlerin beslenme alışkanlıklarındaki değişiklikler, genetiği değiştirilmiş gıda tüketimi, çevresel faktörler, iklim değişiklikleri gibi nedenlerle tansiyon oranlarında ciddi olarak bir yükselme var. Tansiyon yüksekliği eskiye oranla gençlerde daha sık görülüyor. Bu da zamanla damarları zayıflatıyor. Buna bağlı olarak da beyin kanamaları daha sık oranda görülüyorö diye konuştu.

'STRESLİ ORTAM VE GDO'LU GIDALARDAN UZAK DURUN'

Beyin kanamalarının belirtilerini ve alınması gereken önlemleri anlatan Doç. Dr. Ökten, şöyle devam etti:

"Öncelikle çok şiddetli baş ağrısı olur. Daha sonra bulantı, kusma ve bilinç durumunda değişiklikler görülür. Bilinç durumundaki değişiklikte; hafif bir bilinç bulanıklığından ağır komaya kadar değişen bir durum söz konusu olabilir. Vücudun bir tarafında felçlik, gözlerde kayma olabilir. Kişi o sırada sara nöbeti geçirebilir. Bunların tamamını bir arada ya da birkaç tanesini görebiliriz. Bunun önüne geçebilmek için özellikle gençlere sıkıntılı ve stresli ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Obezite günümüzde önemli bir sorun. Obeziteyle birlikte hipertansiyon görülme oranı çok fazla. Obez kişilerin mutlaka en kısa sürede tedaviye başlaması gerekir. Tansiyon yüksekliği varsa hekim ve ilaç kontrolleri sıklıkla yapmalarını tavsiye ediyorum. Mümkün olduğunca genetiği değiştirilmiş gıdalardan uzak durmak, daha sağlıklı beslenmek oldukça önemlidir.ö

Haber: Gülşah ÖZGEN-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: DHA

Ali İhsan Ökten, Şehir Hastanesi, Hastane, Sağlık, Yaşam, Stres, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcunun tatil sefası Özel jetle Bodrum’a geldi, servet harcadı Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı
ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu ASKİ amiri, kanalizasyon işçisini tabancayla vurdu
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiası iki kişinin başını yaktı "Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiası iki kişinin başını yaktı
’’Hanım Ağa’’ sokakta yürürken yakalandı ''Hanım Ağa'' sokakta yürürken yakalandı
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Türk futbolunda tiyatro oynanıyor
Haliç Metro Köprüsü’nden denize düşen kişi kayboldu Haliç Metro Köprüsü'nden denize düşen kişi kayboldu
Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı Polis ve jandarma havaya ateş açtı Taşkınlık çıkaran grup ilçeyi karıştırdı! Polis ve jandarma havaya ateş açtı
Çanakkale’de orman yangını sürüyor 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu
Trump ile Putin 15 Ağustos’ta ABD’nin Alaska eyaletinde görüşecek Trump ile Putin 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde görüşecek
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi

10:22
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir’in ofisinde arama yapıldı
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir'in ofisinde arama yapıldı
10:07
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı Birbirlerini bile tanımıyorlar
Sahte diploma çetesinin kod adları ortaya çıktı! Birbirlerini bile tanımıyorlar
07:59
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
05:10
İngiltere’deki Filistin’e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı
09:53
Trump ve Putin’in “toprak takası“ planı çöktü Zelenskiy’den sert tepki
Trump ve Putin'in "toprak takası" planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
09:44
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
DİMES Genel Müdürü Cem Kurt hayatını kaybetti
09:44
Türkiye’de ilk ve tek Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
Türkiye'de ilk ve tek! Dermatologların önerdiği plaj doldu taştı
09:44
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
Yatalak annesini komaya sokan şizofren doktor tutuklandı
09:31
İnsanlığımızdan utandık Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
İnsanlığımızdan utandık! Yangından kaçan çoban ve koyunları siteye alınmadı
09:30
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
09:29
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL’yi aştı
Zirai don piyasanın dengesini bozdu, limonun fiyatı 150 TL'yi aştı
09:23
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: 55 dereceleri göreceğiz
08:27
Galatasaray’dan gece yarısı bomba “sus“ paylaşımı
Galatasaray'dan gece yarısı bomba "sus" paylaşımı
08:13
Takımda ortalık yıkıldı Büyük Nelson Semedo krizi
Takımda ortalık yıkıldı! Büyük Nelson Semedo krizi
08:09
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye’ye getirildi Aralarında “Daltonlar“ üyesi de var
Kırmızı bültenle aranan çok sayıda suçlu Türkiye'ye getirildi! Aralarında "Daltonlar" üyesi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2025 10:50:28. #7.13#
SON DAKİKA: Gençlerde Beyin Kanaması Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.