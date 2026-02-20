Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor - Son Dakika
Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor

Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor
20.02.2026 09:39
Sigara, obezite ve stres kalp damar hastalıklarını gençlerde yaygınlaştırıyor. Önlem alınmalı.

GENÇLERDE ve kadınlarda kalp, damar hastalıklarının yaygın görülmeye başladığına dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme, "Sigara kullanımının yaygınlaşması, düzensiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı kan yağlarının artması, buna bağlı olarak diyabet ve obezitenin tetiklenmesi, alkol tüketiminin artması ve yetersiz fiziksel aktivite bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Stresli ve yoğun yaşam temposu da süreci olumsuz etkilemektedir" dedi.

İstinye Üniversitesi Liv Hospital Topkapı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Deniz Çevirme, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını belirterek, bu hastalıkların görülme sıklığının daha genç yaş gruplarına kaydığına dikkat çekti.

'BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLMEMELİ'

Kalbi besleyen damarlarda oluşan daralma ya da tıkanıklığın göğüs ve sırt ağrısı, sıkışma hissi, çarpıntı ve efor kapasitesinde azalma gibi şikayetlere yol açtığını ifade eden Doç. Dr. Çevirme, "Bu hastalıkların tedavisi mümkündür ancak ihmal edilmesi durumunda ani ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir" diye konuştu.

'AİLE ÖYKÜSÜ VE KRONİK HASTALIKLAR RİSKİ ARTIRIYOR'

Aile öyküsünün önemli bir risk faktörü olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Çevirme, özellikle birinci derece yakınlarda genç yaşta kalp ve damar hastalığı görülmesinin riskin arttığını gösterdiğini söyledi. Erken yaşta başlayan diyabet, yüksek tansiyon, kan yağlarında yükseklik ve obezite gibi hastalıkların da damar tıkanıklığı açısından belirleyici olduğunu dile getiren Doç. Dr. Çevirme, "Obezite, diyabet ve hipertansiyon hastalarında damar tıkanıklığı riski daha fazladır" dedi.

'SİGARA DAMAR YAPISINA DOĞRUDAN ZARAR VERİYOR'

Sigara ve tütün kullanımının damar yapısına doğrudan zarar verdiğine değinen Doç. Dr. Çevirme, "Sigara damar sertliğine yol açmakta, aynı zamanda yüksek tansiyonu tetikleyerek damarlarda tıkayıcı plak oluşumuna zemin hazırlamaktadır" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERDE VE KADINLARDA GÖRÜLME SIKLIĞI ARTIYOR'

Gençlerde ve kadınlarda hastalığın daha sık görülmesinin nedenlerinden bahseden Doç. Dr. Çevirme, "Sigara kullanımının yaygınlaşması, düzensiz ve sağlıksız beslenmeye bağlı kan yağlarının artması, buna bağlı olarak diyabet ve obezitenin tetiklenmesi, alkol tüketiminin artması ve hareketsiz yaşam tarzı bu tabloyu ağırlaştırmaktadır. Stresli ve yoğun yaşam temposu da süreci olumsuz etkilemektedir" dedi.

'KORUNMAK MÜMKÜN'

Kalp ve damar hastalıklarından korunmanın mümkün olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çevirme, "Tütün kullanımının bırakılması, katkı maddesi içermeyen doğal gıdalarla dengeli beslenilmesi, obeziteden kaçınılması ve günlük yaşamda düzenli hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kişiye ve yaşa uygun egzersiz alışkanlığı, kalp ve damar hastalıklarından korunmada etkili bir yöntemdir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gençlerde Kalp Hastalıkları Artıyor - Son Dakika
