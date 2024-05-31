Göğüs kafesi dar olan bebek solunum cihazından ayrıldı - Son Dakika
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Sağlık

Göğüs kafesi dar olan bebek solunum cihazından ayrıldı

Göğüs kafesi dar olan bebek solunum cihazından ayrıldı

Göğüs kafesi dar olarak dünyaya gelen 1 yaşındaki bebek, İzmir'de yapılan ameliyatlar sonucunda solunum cihazından ayrılarak rahat nefes almaya başladı. Bebeğin göğüs kafesinin genişletilmesi için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde iki ayrı ameliyat gerçekleştirildi. Ameliyatların ardından bebeğin sağlığına kavuştuğu ve solunum cihazına olan ihtiyacının ortadan kalktığı belirtildi.

31.05.2024 11:18
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Göğüs kafesi dar olarak dünyaya geldiği için sağlık sorunları her geçen gün artan 1 yaşındaki bebek, İzmir'de iki ayrı ameliyatın ardından solunum cihazından ayrılarak rahat nefes almaya başladı.

Gümüşhane'de yaşayan anne Sibel Kaya'nın bebeğinin göğüs kafesinin tam oluşmadığı, doğuma bir ay kala ultrasonla yapılan görüntülemede belirlendi.

Geçen yıl 10 Mayıs'ta dünyaya gelen ve Yusuf Aras adı verilen bebek, doğumunun ardından solunum sıkıntıları yaşamaya başladı. Gümüşhane ve Ankara'daki çeşitli hastanelerde tedavi gören bebeğe, göğüs kafesinin gelişmemesine bağlı "Jeune sendromu" teşhisi konuldu.

Akciğerlerinde enfeksiyon oluşan Yusuf Aras, bu süreçte yaşamını solunum cihazıyla sürdürdü.

Göğüs kafesi genişletme ameliyatı ile sağlığına kavuşan bir hastanın sosyal medyadaki görüntülerini izleyen aile, yaklaşık 1,5 ay önce bebeklerini Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine getirdi.

EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Dökümcü tarafından muayene edilen bebeğin göğüs kafesinin genişletilmesi için operasyon planlandı. 3 hafta arayla yapılan iki ameliyatın ardından Yusuf Aras Kaya, solunum cihazından ayrılarak rahat bir şekilde nefes aldı.

İlk yaşını hastanede kutladı

Dökümcü, AA muhabirine, "Jeune sendromu"nun nadir görülen kalıtsal bir rahatsızlık olduğunu söyledi.

Bebeğin göğüs kafesinin dar olması nedeniyle akciğerlerin yeteri kadar havayla dolamadığını, bu nedenle vücuda yeteri kadar oksijen gelmediğini belirten Dökümcü, şu bilgileri paylaştı:

"Böyle hastalarda göğüs kafesini genişletmek tedavi edici oluyor. Çocuklar büyümeye devam ettiği için bizim yaptığımız bu ameliyatların belli bir süresi oluyor. Hayat kurtarıcı bir ameliyat. 2 aşamalı bir ameliyat planladık. Önce bir taraf sonra diğer taraf. Kaburgaları birbirleriyle köprü ayakları olacak şekilde kesip iki tarafa doğru yani öne arkaya doğru araya protezler yerleştirerek genişletiyoruz. Ameliyattan çok kısa süre sonra hastalarda iyilik halini görüyoruz."

Dökümcü, zorlu olmasına rağmen böyle özellikli bir ameliyatı hastanelerinde yıllardır başarıyla yaptıklarını anlattı.

Yusuf Aras Kaya'nın sağlığına kavuştuğuna dikkati çeken Dökümcü, "Hastalığı sonrası ev tipi solunum cihazına bağlıydı. Önce solunum cihazının basıncını düşürdük daha sonra solunum cihazına olan ihtiyacı kalmadı. İlk yaşını da kliniğimizde kutladık, artık taburcu ediyoruz. Eğer ameliyat olmasaydı tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarıyla hayatını kaybedebilirdi." dedi.

Anne Sibel Tuncer Kaya, ameliyatların ardından bebeğinin kısa sürede iyileştiğini kaydetti.

Ailecek çok mutlu olduklarını dile getiren Kaya, "Bebeğimiz sürekli solunum cihazına bağlıydı. Kucağımıza almak istediğimiz zaman korkuyorduk, o da ağlıyordu. Bebeğimiz şimdi daha iyi. 10 Mayıs doğum günüydü onu da hastanede kutladık." diye konuştu.

Baba Şafak Kaya da bebeğini ilk kez İzmir'de rahatça kucağına aldığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Göğüs kafesi dar olan bebek solunum cihazından ayrıldı - Son Dakika

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