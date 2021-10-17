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Gribin ilacı 'kış çayı' - Son Dakika

Gribin ilacı 'kış çayı'

17.10.2021 10:44

- Gribin ilacı 'kış çayı' Aktar Hanzala Altun "Gribin düşmanı kış çayıdır" Kayseri'de 7 yıldır aktarlık yapan Hanzala Altun, gribin ilacının 'kış çayı' olduğunu söyleyerek "Gribin düşmanı kış çayıdır" dedi.

- Gribin ilacı 'kış çayı'

Aktar Hanzala Altun

"Gribin düşmanı kış çayıdır"

KAYSERİ - Kayseri'de 7 yıldır aktarlık yapan Hanzala Altun, gribin ilacının 'kış çayı' olduğunu söyleyerek "Gribin düşmanı kış çayıdır" dedi.

Kayseri'de geceleri havaların soğumasıyla birlikte gribal enfeksiyon (grip) hastalığında artış yaşandı. Gribin artmasıyla birlikte de aktarlarda yoğunluk oluşurken, vatandaşların en çok tercih ettiği ürün de kış çayı oldu. İçerisinde 13 çeşit bitki çayı bulunan kış çayının fiyatı ise kilosu 100 TL'den satışa sunuluyor. Kış çayının vatandaşlar tarafından daha çok tercih edildiğini söyleyen aktar Hanzala Altun, "Şu anda bulunduğumuz durum da geçen sene olduğu gibi hem covid-19 hem kış bir araya geldi. Şimdi yoğunluk olarak bağışıklık güçlendirici, zencefil, zerdeçal, ıhlamur, kuşburnu gibi ürünlere ilgi arttı. Ancak eskiden gelen karışımlar var, anam babam usulü şeklinde dediğimiz kış çayı olsun, bağışıklık çayı olsun bu bitkiler daha fazla rağbet görüyor. Bu üründe zencefil, zerdeçal, tarçın, kuşburnu, narçiçeği, adaçayı, ıhlamur ve farklı bitkilerden yapılan kış çayları mevcut. Bu karışımın içini biraz daha güçlendirmek için karanfil, bal ve udu hindi bitkileri katıyoruz. Bu ürünü normalde tane tane alacak olsanız fiyatı yüksek tutar ama bunu karışım olarak verdiğimizde 100 gramı 10 TL yani kilosunu 100 TL'ye satıyoruz. Bunun içerisinde satılan ıhlamurun kilosu 200 TL, yine kuşburnunun kilosu 25 TL yani 25 TL ile 200 TL arasında birçok ürün mevcut kış çayımızın içerisinde mevcut. Yaklaşık olarak 12-13 adet ürünle kış çayımızı tamamlıyoruz" dedi.

Vatandaşların kış ayında ve soğuk havalarda bağışıklıklarını güçlendirmek için kış çaylarını eksik etmemeleri gerektiğini dile getiren, Hanzala Altun, "Kış çayına ek olarak vücuda direnç verecek yiyecekler kullanıldığında daha da etki sağlar. Şu an da turunçgiller zamanı bunun yanında propolis ve bol miktarda C vitamini kullanılması gerekiyor. Udu hindi yağ, çörekotu yağ, keçiboynuzu özü gibi ürünler hem vücut direncini artırır hem de bağışıklık güçlendirir. Gribin düşmanı kış çayıdır. Zencefil ile beraber ve zencefil Türkiye'de üretilen bir ürün değildir. Biz bunu keşfedene kadar birçok kişi keşfetmiş ve yıllarca kullanmıştır. Covid-19 ile beraber bizim aktar işine rağbet arttı. Kişinin başına olay gelmeden önce bilmiyor. Araştırmaya girince de ürünlerin faydalı olduğunu görüyor hem çevresinden hem internet üzerinden hem de büyüklerinden duyup gelen çok insan var. Vatandaşlarımız bu dönemde bol miktarda kuşburnu, ıhlamur, udu hindi ve kış çaylarını eksik etmemeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Gribin ilacı 'kış çayı'
Gribin ilacı 'kış çayı'
Gribin ilacı 'kış çayı'
Gribin ilacı 'kış çayı'

Türk Lirası, Koronavirüs, Zencefil, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gribin ilacı 'kış çayı' - Son Dakika


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